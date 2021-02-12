«Эйбар» — «Реал Вальядолид»: прогноз на матч Примеры (13.02.2021)

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сегодня, 09:40

«Эйбар» принимает на своем поле «Реал Вальядолид».

Ставки букмекеров

БК дает ставку, что «Эйбар» победит в этом матче с коэффициентом 2.02. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 3.40 и на победу «Реала Вальядолид» за 4.10.

Форма команд

«Эйбар» находится на 17-й строчке в турнирной таблице Примеры и имеет в активе 20 пунктов. Последние матчи команда проводит не лучшим образом, но пытается сделать все возможное, чтобы избежать вылета в Сегунду. В нынешнем сезоне «оружейники» забили 28 голов и пропустили 25 мячей.

«Вальядолид» находится на 18-й строчке в таблице и имеет в активе те же 20 пунктов, что и у «Эйбара». Команда забила 21 гол в нынешнем сезоне и пропустила 33 мяча. «Вальядолид», как и его соперник, не может победить уже несколько матчей кряду.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не побеждает пять матчей подряд

● «Эйбар» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Эйбар» выиграл всего один матч на своем поле

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что будет победа любой из команд с разницей в один мяч с коэффициентом 2.28. Также можно поставить на то, что «Эйбар» может забить первый гол и победить с коэффициентом 2.23. Это будет непростой поединок, учитывая нынешнюю форму команд.

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