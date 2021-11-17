«Фиорентина» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 19:32

В рамках 13-го тура итальянской Серии А мы увидим увлекательное противостояние «Фиорентины» и «Милана». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита встречи, но все же небольшое предпочтение отдали «Милану». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет. Если верите в победу «Фиоретины», то зайдет коэффициент 3.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.84. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Фиорентина» продолжает чередовать победы с поражениями и в крайних двух турах потерпела минимальное поражение от «Ювентуса» (0:1), но в то же время смогла разгромить «Специю» (3:0). Нестабильные результаты не откидывают команду слишком далеко, она находится на седьмом месте в турнирной таблице и продолжает вести борьбу за еврокубковые места.

«Милан» после 12 туров набрал 32 очка и лишь по дополнительным показателям уступает идущему на первом месте «Наполи». У команды был отличный шанс потеснить неаполитанцев, но команда не смогла переиграть в миланском дерби «Интер» (1:1). Туром же ранее «россонери» оформили минимальную выездную победу над «Ромой» (2:1).

Информация для ставок

«Фиорентина» потерпела пять поражений в последних восьми поединках

Беспроигрышная серия «Милана» составляет пять матчей (две ничьих и три победы)

Пять последних игр с участием «фиалок» завершились результатом «обе забьют – нет»

«Милан» не проигрывает в очных встречах пять матчей кряду

Прогноз

«Фиорентина» дома играет хорошо и старается оформлять победы, радуя своих болельщиков. Но у коллектива есть явная проблема в играх с топ-клубами страны, где не получается навязать борьбу и отобрать очки. Скорее всего, такая тенденция продолжится, поэтому рекомендуем поставить на победу «Милана» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.2.