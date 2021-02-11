«Ганновер» — «Падерборн». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (12.02.2021)

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сегодня, 06:12

В 21-м туре второй лиги Германии «Ганновер» на своем поле сыграет с «Падерборном». Команды занимают 6-е и 9-е места соответственно, поэтому их встреча обещает быть довольно интересной. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.21. В случае победы «Падерборна» выигрышный коэффициент составит 3.4. Ставка на ничейный результат представлена котировкой 3.25.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 1.72. Однако букмекеры больше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит всего 2.12. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают коэффициент 1.57.

Форма команд

«Ганновер» расположился на шестом месте и в последних четырех встречах смог набрать 9 очков. Отставание от лидера составляет 9 очков, и при удачном стечении обстоятельств у клуба есть шансы побороться за выход в первую Бундеслигу. В последнем туре «Ганновер» одержал победу над «Айнтрахтом Б» (1:2), а немного ранее оказался сильнее «Оснабрюка» (1:0).

«Падерборн» находится на девятом месте и в последних двух турах смог набрать всего одно очко. У команды наблюдается небольшой спад, но она продолжает бороться в каждом матче. В последнем туре «Падерборн» проиграл «Гамбургу» (3:1), а чуть ранее сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1).

Информация для ставок

«Ганновер» выиграл пять из последних семи матчей.

«Падерборн» не может победить на протяжении четырех выездных поединков

В четырех из пяти последних матчей «Ганновера» заходила ставка «обе не забьют»

«Падерборн» выиграл все официальные матчи у «Ганновера» в XXI веке

Прогноз

«Ганновер» пребывает в хорошей форме, и, возможно, пришло время команде наконец победить «Падерборн». Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Ганновера» с коэффициентом 2.21.