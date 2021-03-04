«Генк» — «Мехелен». Прогноз на матч Кубка Бельгии (04.03.2021)

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04 марта 2021, 07:03

В четвертьфинальном матче Кубка Бельгии путевку в полуфинал разыграют «Генк» и «Мехелен». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Генка» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.96. Вероятность победы «Мехелена» оценивается в 3.62, а пари на ничью можно заключить с котировкой 3.72.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч получится результативным. Исход с ТБ (2,5) можно сыграть за 1.78, ТМ (2,5) – 2.12.

Форма команд

На стадии 1/8 финала Кубка Бельгии «Генк» прошел «Сент-Трюйден», одержав победу над соперником с минимальным счетом (1:0). После этого поединка «синие» провалили два матча в чемпионате, проиграв «Остенде» (1:3) и «Беерсхоту» (1:2). 26 февраля «Генк» добыл важную победу в гостях над «Шарлеруа» (2:1), которая позволила команде сохранить третью позицию в турнирной таблице чемпионата.

«Мехелен» в предыдущем раунде кубковых соревнований встречался с «Беерсхотом». Обыграв его в гостях со счетом 1:0, команда через три дня повторно победила соперника в чемпионате Бельгии (2:1). В последней игре Про-Лиги «Мехелен» уступил в гостях «Остенде» (0:2), выпав из зоны плей-офф.

Информация для ставок

«Генк» побеждал «Мехелен» в девяти прошлых матчах на своем поле

В четырех из пяти предыдущих очных встреч команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Мехелен» не забивал больше гола в четырех из пяти последних игр

Прогноз

«Мехелен» стабильно уступает «Генку» в гостях, и этот матч не должен стать исключением из правил. Хозяева поля превосходят своего соперника в классе, а мотивация пробиться в полуфинал Кубка тоже должна быть на стороне «Генка», у которого более благоприятное турнирное положение в чемпионате. Берем ставку в пользу фаворита за 1.96 в БК Фонбет.