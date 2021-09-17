«Герта» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2021)

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вчера, 13:26

В пятом туре чемпионата Германии новичок нынешнего сезона «Гройтер Фюрт» приедет в гости к «Герте».

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры называют хозяев, поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы «Гройтер Фюрт» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Герта» после неудачного старта в Бундеслиге подарила болельщикам надежду на лучшую игру, обыграв соперника в последнем матче. Команда имеет хороший шанс прямо сейчас исправить ситуацию и подняться выше по турнирной таблице, продолжая стабильно набирать очки. В матче с еще одним аутсайдером коллектив попытается сыграть первым номером и добиться хорошего результата. В прошлом матче «Герта» обыграла на выезде «Бохум» (3:1), а ранее команда уступила «Баварии» (0:5).

«Гройтер Фюрт» на данный момент не может адаптироваться к главному чемпионату Германии, в активе команды всего одна ничья. Коллектив не показывает свою игру, которую ставил тренерский штаб в межсезонье, поэтому не получает дивидендов в виде набранных пунктов. В последних двух поединках «Гройтер Фюрт» проиграл «Вольфсбургу» (0:2) и «Майнцу» (0:3).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах

• Восемь из десяти последних матчей «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Герта» выиграла два последних матча у «Гройтер Фюрт» с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Предполагаем, что хозяева смогут вырвать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу «Герты» можно по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.