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«Герта» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2021)

вчера, 13:26

В пятом туре чемпионата Германии новичок нынешнего сезона «Гройтер Фюрт» приедет в гости к «Герте».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.754.004.91
Фонбет 1.75 3.80 4.60
Мелбет 1.75 4.00 4.74
BetBoom 1.75 3.78 5.12

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры называют хозяев, поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы «Гройтер Фюрт» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Герта» после неудачного старта в Бундеслиге подарила болельщикам надежду на лучшую игру, обыграв соперника в последнем матче. Команда имеет хороший шанс прямо сейчас исправить ситуацию и подняться выше по турнирной таблице, продолжая стабильно набирать очки. В матче с еще одним аутсайдером коллектив попытается сыграть первым номером и добиться хорошего результата. В прошлом матче «Герта» обыграла на выезде «Бохум» (3:1), а ранее команда уступила «Баварии» (0:5).

«Гройтер Фюрт» на данный момент не может адаптироваться к главному чемпионату Германии, в активе команды всего одна ничья. Коллектив не показывает свою игру, которую ставил тренерский штаб в межсезонье, поэтому не получает дивидендов в виде набранных пунктов. В последних двух поединках «Гройтер Фюрт» проиграл «Вольфсбургу» (0:2) и «Майнцу» (0:3).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах
• Восемь из десяти последних матчей «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Герта» выиграла два последних матча у «Гройтер Фюрт» с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Предполагаем, что хозяева смогут вырвать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу «Герты» можно по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.40 2.05 1.87 1.60 2.47
Мелбет 1.91 1.99
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Все комментарии
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вчера в 20:41
Футбольный клуб «Герта» (Берлин) выиграет матч.
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вчера в 18:42
Футбольный клуб Герта (Берлин) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 13:33
Герта не проиграет
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