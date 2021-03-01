«Хаддерсфилд» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.03.2021)

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01 марта 2021, 19:56

2 марта 2021 года «Хаддерсфилд» сыграет против «Бирмингема» в рамках 34-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу хозяев поля (коэффициент 2.45). Ничейный исход оценивают в 3.10, а победу «Бирмингема» в 3.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хаддерсфилд» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал лишь 36 пунктов и расположился неподалеку от подвала. Последние матчи клуба ужасны, команда всё никак не может победить.

«Бирмингем» находится на две строчки ниже. В активе команды 34 пункта. Свои последние матчи «Бирмингем» проводит не лучше, чем его соперник, в активе у команды лишь шесть набранных баллов за последние пять поединков.

Информация для ставок

● «Хаддерсфилд» выиграл только один матч из последних пяти

● «Бирмингем» побеждал в двух матчах из последних пяти

● «Хаддерсфилд» пропустил 11 мячей в последних пяти встречах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — оба клуба забьют, коэффициент 2.03. Играют клубы, у которых есть проблемы с обороной.

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