«Херманштадт» — «ЧФР Клуж»: прогноз на матч чемпионата Румынии (25.01.2021)

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25 января 2021, 12:44

18-й тур высшей лиги Румынии подарит нам увлекательное противостояние — «ЧФР Клуж» приедет в гости к одному из аутсайдеров чемпионата «Херманштадту».

Ставки букмекеров

«ЧФР Клуж» является безусловным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.48. На победу хозяев коэффициент — 7.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 4.1.

Букмекеры немного больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.88. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 1.92.

Форма команд

«ЧФР Клуж» находится в отличной форме и занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате. Последние две игры команды заканчивались победами в матчах с «Академика Клинчени» (3:1) и «Сепси» (1:0). На данный момент «ЧФР Клуж» отстает от лидера ФКСБ на 4 очка, однако имеет одну игру в запасе.

«Херманштадт» не может похвастаться такими успехами. Команда обитает на дне турнирной таблицы и ведет отчаянную борьбу за выживание в главном турнире Румынии. Последним результатом «Херманштадта» была ничья (0:0) с «Академика Клинчени», а до этого два поражения от «Динамо Бухарест» (0:2) и «Вииторула» (1:2). Команда располагается на 14-м месте.

Информация для ставок

• «ЧФР Клуж» не проигрывает уже 6 матчей в чемпионате Румынии

• «Херманштадт» не может выиграть 5 матчей подряд

• «Херманштадт» еще ни разу не побеждал «ЧФР Клуж» в истории

• Пять из шести последних матчей «ЧФР Клуж» заканчивались с исходом ТМ 2.5

Прогноз

Очевидно, что абсолютным фаворитом в этой встрече можно считать «ЧФР Клуж». Команда борется за чемпионство и показывает вполне приемлемые результаты. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с форой -1. Коэффициент на данный исход составляет 1.82.