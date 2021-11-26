«Кальяри» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (26.11.2021)

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26 ноября 2021, 09:40

Интересную встречу двух аутсайдеров подарит нам 14-й тур чемпионата Италии. «Кальяри» ждет в гости «Салернитану». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.96. Победа «Салернитаны» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Форма команд

«Салернитана» хоть и является новичком Серии А, до сих пор не может адаптироваться к сильнейшей лиге Италии. Команда закономерно занимает последнее место в турнирной таблице и уступает своему нынешнему сопернику только по дополнительным показателям. Последние два поединка команды завершились поражениями от «Сампдории» (0:2) и «Лацио» (0:3).

«Кальяри» провалил старт чемпионата и одержал всего одну победу в текущем сезоне. Команду преследуют те же проблемы, что и в прошлом году, но решить их руководству и тренерам все еще не удается. Клуб занимает предпоследнее место с семью очками в активе. В прошлом поединке «Кальяри» сыграл на выезде вничью с «Сассуоло» (2:2), а ранее уступил «Аталанте» (1:2).

Информация для ставок

• «Кальяри» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Салернитана» одержала две победы

• Четыре последних домашних матча «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»

• «Кальяри» выиграл пять из шести последних матчей с «Салернитаной»

Прогноз

У «Кальяри» больше опыта в Серии А, команда играет на своем стадионе. Предполагаем, что эти факторы повлияют на результат поединка. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.96 в букмекерской конторе Мелбет.