«Картахена» — «Леганес»: прогноз на матч Сегунды (26.02.2021)

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сегодня, 10:28

«Картахена» сыграет против «Леганеса» 26 февраля 2021 года в рамках 27-го тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают прогноз, что «Леганес» победит в этом поединке с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на то, что будет ничейный исход с коэффициентом 3.00, а на победу «Картахены» — 3.60.

Форма команд

«Леганес» находится на четвертой строчке, в активе у клуба 49 пунктов. Эта команда является одним из претендентов на попадание в Примеру, ведь четвертая строчка позволяет играть в плей-офф за выход в высший дивизион. В нынешнем сезоне у «Леганеса» 31 забитый мяч и 20 пропущенных голов. «Леганес» выиграл 15 матчей, четыре раза сыграл вничью и семь раз проигрывал.

«Картахена» расположилась на 20-й позиции в таблице. В активе команды 27 забитых и 37 пропущенных голов. Если команда в ближайшее время не начнет выигрывать, то есть все шансы, что «Картахена» потеряет место в Сегунде.

Информация для ставок

● «Леганес» выиграл все последние пять матчей

● «Картахена» выиграла один матч из последних пяти

● «Леганес» забивал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Тотал голов в этом поединке будет меньше 1.5 с коэффициентом 2.55. Также можно сделать ставку на «обе забьют — нет» с коэффициентом 1.65. Оба клуба не отличаются особой результативностью в этом сезоне.

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