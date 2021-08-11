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«Копенгаген» — «Локомотив» Пловдив. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 22:21

В ответном матче третьего квалификационного раунда ЛК нас ждет игра «Копенгагена» и «Локомотива». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.226.4310.17
Мелбет 1.20 6.65 12.50
1XBET 1.18 6.65 12.50

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры в этой игре выделяют «Копенгаген», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.3 в БК Мелбет. Взять победу «Локомотива» можно по коэффициенту 9.1, в случае ничьей зайдет коэффициенту 5.5.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча можно взять за 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Копенгаген» побывал в Болгарии, где не смог одолеть местный «Локомотив», сыграв 1:1. Команда доминировала на поле, но не смогла выжать победный результат, а потому придется постараться в ответной встрече. На выходных коллектив также провел домашнюю игру чемпионата, где без проблем смог обыграть «Брондбю» со счетом (4:2).

«Локомотив» грамотно отборонялся в первой встрече, что позволило сохранить неплохой результат (1:1). Теперь команда отправляется в Данию, где попытается навязать свою игру и сотворить чудо, пройдя в следующий этап квалификации Лиги конференций.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Копенгагена» насчитывает семь поединков
  • «Локомотив» не может выиграть в четырех играх подряд
  • «Копенгаген» пропускает в трех из четырех последних домашних встреч
  • Пять из шести крайних игр с участием «Локомотива» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование домашней команды. Датчане выше классом и обладают более поставленной и организованной игрой, потому без проблем оформят необходимый для себя результат и пройдут дальше.

Сделать ставку на победу «Копенгагена» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дандолка» в матче квалификации Лиги конференций с «Витессом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.48 2.01 1.75
Мелбет 2.44 1.49
1XBET 2.44 1.49
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