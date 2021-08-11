«Копенгаген» — «Локомотив» Пловдив. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

В ответном матче третьего квалификационного раунда ЛК нас ждет игра «Копенгагена» и «Локомотива». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
Ставки букмекеров
Явным фаворитом букмекеры в этой игре выделяют «Копенгаген», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.3 в БК Мелбет. Взять победу «Локомотива» можно по коэффициенту 9.1, в случае ничьей зайдет коэффициенту 5.5.
На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча можно взять за 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Копенгаген» побывал в Болгарии, где не смог одолеть местный «Локомотив», сыграв 1:1. Команда доминировала на поле, но не смогла выжать победный результат, а потому придется постараться в ответной встрече. На выходных коллектив также провел домашнюю игру чемпионата, где без проблем смог обыграть «Брондбю» со счетом (4:2).
«Локомотив» грамотно отборонялся в первой встрече, что позволило сохранить неплохой результат (1:1). Теперь команда отправляется в Данию, где попытается навязать свою игру и сотворить чудо, пройдя в следующий этап квалификации Лиги конференций.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Копенгагена» насчитывает семь поединков
- «Локомотив» не может выиграть в четырех играх подряд
- «Копенгаген» пропускает в трех из четырех последних домашних встреч
- Пять из шести крайних игр с участием «Локомотива» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этой игре мы увидим абсолютное доминирование домашней команды. Датчане выше классом и обладают более поставленной и организованной игрой, потому без проблем оформят необходимый для себя результат и пройдут дальше.
Сделать ставку на победу «Копенгагена» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дандолка» в матче квалификации Лиги конференций с «Витессом».