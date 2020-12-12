«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч российской Премьер-Лиги (13.12.2020)

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вчера, 12:57

«Краснодар» и «Локомотив» приближаются к зоне лидеров в РПЛ . Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на этот матч:

• Победа «Краснодара» — 1,99

• Ничья – 3,48

• Победа «Локомотива» — 4,25

• Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше предлагается за 2,21, а меньше за 1,74

Форма команд

«Краснодар» завершил для себя выступления в Лиге чемпионов. В заключительной встрече группового раунда была зафиксирована выездная ничья с «Челси» (1:1). Удалось команде занять третью позицию и квалифицироваться в Лигу Европы.

Подопечные Мурада Мусаева расположились на девятой позиции в РПЛ . В последней игре была зафиксирована разгромная победа над «Ротором» (5:0).

«Локомотив» получил бесценный опыт в групповом раунде Лиги чемпионов, выступая с «Зальцбургом», «Баварией» и «Атлетико». Не удалось команде всерьез навязать борьбу своим соперникам, поэтому она финишировала на четвертом месте. В заключительной встрече группы А «железнодорожники» уступили «Баварии» (0:2).

«Локомотив» в российской Премьер-Лиге не проигрывает на протяжении трех туров. В последней встрече удалось переиграть «Рубин» (3:1), благодаря чему удалось подняться на шестое место.

Информация для ставок

• «Краснодар» выиграл шесть из 10 последних домашних матчей

• «Локомотив» не выигрывает на протяжении шести выездных встреч

• Между собой команды встречались за последние два года семь раз. Три победы на счету «Краснодара», дважды был сильнее «Локомотив», еще две встречи завершились вничью

Прогноз

«Краснодар» постепенно прибавляет. Команда приобрела бесценный опыт в Лиге чемпионов. «Локомотив» более заточен на системную игру. Мы считаем, что за счет своего стиля игры хозяева поля являются фаворитами поединка.

Предлагаем сыграть их победу в букмекерской конторе Фонбет с коэффициентом 1,99.