«Леганес» — «Кастельон». Прогноз на матч Сегунды (06.03.2021)

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05 марта 2021, 06:11

«Леганес» сыграет против «Кастельона» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом поединка «Леганес», на победу клуба из пригорода Мадрида можно поставить за 1.55. Победа «Кастельона» представлена коэффициентом 7.20. Также можно поставить на ничейный исход за 3.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Леганес» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 49 баллов. Эта команда находится в зоне плей-офф, что позволяет бороться за выход в Примеру. Клуб забил 31 гол и пропустил 21 мяч в 27 матче. Также команда выиграла 15 матчей, 4 раза играла вничью и проиграла в 8 поединках. Эта команда является фаворитом матча. В последних поединках «Леганес» продемонстрировал свою уверенность и показал, что может играть против любого соперника.

«Кастельон» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб набрал 25 очков. Команда выиграла 7 матчей, 4 раза сыграла вничью и проиграла 16 поединков. Клуб забил 27 мячей и пропустил 36 голов. «Кастельон» полностью провалил последние матчи в Сегунде. Шансов на то, что команда сможет выбраться из подвала турнирной таблицы, практически не осталось.

Информация для ставок

«Леганес» победил в четырех из последних пяти матчей

«Кастельон» проиграл в четырех из последних пяти поединков

«Леганес» победил в 12 домашних матчах из 14 в нынешнем сезоне

Прогноз

Команда хозяев поля в этом сезоне забивает немного. В этом поединке можно поставить на точное количество голов «Леганеса» — два забитых мяча, с коэффициентом 3.10.

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