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«Леванте» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (11.05.2021)

сегодня, 00:35

«Леванте» встретится с «Барселоной» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.577.781.22
Лига Ставок 12.00 7.80 1.21
Мелбет 12.00 7.60 1.24
1XBET 4.68 9.50 1.28
BetBoom 10.98 6.89 1.25

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу «блаугранас» можно за 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.60. Еще одна актуальная ставка «обе команды забьют — нет» — 2.15.

Форма команд

«Леванте» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 баллов. Команда выиграла девять поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла 14 игр. В последних матчах «лягушки» играют очень плохо, команда с каждым поединком увеличивает свою ужасную серию. Поединок против «Барсы» может превратиться в еще один кошмар, так как «блаугранас» сейчас очень злые и «Леванте» с большой долей вероятности попадет под каток каталонцев.

«Барселона» набрала 75 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» продолжают борьбу за чемпионство, но теперь уже от них мало что зависит. Каталонцам нужно побеждать в оставшихся матчах и надеяться на осечку кого-то из конкурентов. «Барселона» выиграла 23 поединка, шесть раз сыграла вничью и столько же проигрывала. «Барселона» в последних матчах играет так себе, но, тем не менее, зарабатывает очки даже при неуверенной игре.

Информация для ставок

  • «Барселона» проиграла всего один матч из последних пяти
  • У «Барселоны» 11 забитых мячей в пяти последних играх
  • «Леванте» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к тоталу забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.17. Также можно поставить на ничью или победу «Барселоны» — 1.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эльче» — «Алавес».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.27
Мелбет 3.62 1.27
1XBET 6.85 1.08 4.20 1.20 3.00 1.42
BetBoom 8.20 1.09 3.89 1.28 3.06 1.40
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