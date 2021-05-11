«Леванте» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (11.05.2021)

«Леванте» встретится с «Барселоной» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу «блаугранас» можно за 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.60. Еще одна актуальная ставка «обе команды забьют — нет» — 2.15.
Форма команд
«Леванте» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 баллов. Команда выиграла девять поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла 14 игр. В последних матчах «лягушки» играют очень плохо, команда с каждым поединком увеличивает свою ужасную серию. Поединок против «Барсы» может превратиться в еще один кошмар, так как «блаугранас» сейчас очень злые и «Леванте» с большой долей вероятности попадет под каток каталонцев.
«Барселона» набрала 75 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. «Сине-гранатовые» продолжают борьбу за чемпионство, но теперь уже от них мало что зависит. Каталонцам нужно побеждать в оставшихся матчах и надеяться на осечку кого-то из конкурентов. «Барселона» выиграла 23 поединка, шесть раз сыграла вничью и столько же проигрывала. «Барселона» в последних матчах играет так себе, но, тем не менее, зарабатывает очки даже при неуверенной игре.
Информация для ставок
- «Барселона» проиграла всего один матч из последних пяти
- У «Барселоны» 11 забитых мячей в пяти последних играх
- «Леванте» не побеждает пять игр кряду
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к тоталу забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.17. Также можно поставить на ничью или победу «Барселоны» — 1.05.
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