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Лихтенштейн – Германия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

вчера, 00:05

В рамках квалификации ЧМ-2022 сборная Лихтенштейна дома сыграет против Германии. Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекерских контор на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 80.00 30.00 1.01
Мелбет 47.00 24.00 1.01
1XBET 105.00 53.00 1.00

Ставки букмекеров

Победу Германии в предстоящей игре аналитики букмекерской конторы Фонбет оценили условным коэффициентом – 1.01. Ставки на ничью принимаются по котировке 48.00, а победа Лихтенштейна идет за 101.00.

Эксперты БК также считают, что в поединке будет забито минимум пять голов. Поставить на ТБ(4,5) можно по коэффициенту 1.58, ТМ(4,5) – 2.54.

Форма команд

Лихтенштейн прогнозируемо исполняет роль статиста в отборочной кампании ЧМ-2022. Скромная сборная проиграла все три матча в группе с общим счетом 1:10. Фиаско были зафиксированы в играх с Исландией (1:4), Северной Македонией (0:5) и Арменией (0:1).

В Германии закончилась эра Йоахима Лёва, под руководством которого немцы вылетели на минувшем Евро-2020 от Англии на стадии 1/8 финала. Кроме того, у «бундестим» не все так гладко в отборочном цикле чемпионата мира.

В двух стартовых турах Германия смогла победить Исландию (3:0) и Румынию (1:0), но затем сенсационно проиграла на своем поле Северной Македонии. После европейского футбольного форума у руля сборной стал экс-наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Информация для ставок

  • Германия побеждала и забивала минимум 4 гола в 3 матчах против Лихтенштейна
  • Лихтенштейн не забивал голы в 7 из 10 прошлых домашних поединков во всех турнирах
  • Германия выиграла 5 из 7 предыдущих гостевых поединков во всех соревнованиях

Прогноз

В стартовом матче Флика у руля сборной стоит ожидать от Германии мощного футбола. Учитывая катастрофическую разницу в классе между соперниками, предлагаем ставку на фору немцев (-4,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет.

Впечатляющий коэффициент букмекеры дают на победу Албании в матче отбора ЧМ-2022 с Польшей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 14.10 1.03
1XBET 2.38 1.61
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