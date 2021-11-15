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«Малага» — «Тенерифе». Прогноз на матч испанской Сегунды (15.11.2021)

15 ноября 2021, 11:00

«Малага» сыграет против «Тенерифе» в матче 16-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Испания. Сегунда 2021/2022
Малага
Тенерифе
1 : 0
завершен
15 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.992.902.87
Фонбет 2.95 2.80 2.80
Мелбет 3.22 2.70 2.58
1XBET 3.06 2.83 2.68
BetBoom 3.04 2.85 2.67

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Малага». Поставить на победу испанского клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 2.95, как и победа гостей.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Малага» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 20 пунктов. Команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в тех же пяти матчах. У «Малаги» 14 забитых и 18 пропущенных голов. В последних поединках «анчоусы» проиграли «Картахене», а также выиграли у «Реал Сосьедад II» и уступили «Реал Овьедо».

«Тенерифе» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 27 очков. Команда выиграла восемь поединков, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Тенерифе» в этом сезоне Сегунды 21 забитый и 13 пропущенных голов. В последних поединках испанский клуб обыграл «Жирону», а также сыграл вничью с «Ибицей» и выиграл у «Бургоса».

Информация для ставок

  • «Тенерифе» не проигрывает четыре поединка подряд
  • «Малага» выиграла два матча из последних пяти
  • У «Тенерифе» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.35. Оба клуба находятся в неплохой форме, особенно это касается «Тенерифе», который прекрасно выглядит в последних матчах. Поэтому здесь не верится вничью, кто-то точно сможет забрать три очка.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 2.00 1.50 2.71
Мелбет 1.40 2.78
1XBET 1.46 2.69
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shlomo
shlomo
15 ноября в 11:23
Гости не проиграют....
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