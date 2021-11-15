«Малага» — «Тенерифе». Прогноз на матч испанской Сегунды (15.11.2021)

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15 ноября 2021, 11:00

«Малага» сыграет против «Тенерифе» в матче 16-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Малага». Поставить на победу испанского клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 2.95, как и победа гостей.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Малага» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 20 пунктов. Команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в тех же пяти матчах. У «Малаги» 14 забитых и 18 пропущенных голов. В последних поединках «анчоусы» проиграли «Картахене», а также выиграли у «Реал Сосьедад II» и уступили «Реал Овьедо».

«Тенерифе» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 27 очков. Команда выиграла восемь поединков, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Тенерифе» в этом сезоне Сегунды 21 забитый и 13 пропущенных голов. В последних поединках испанский клуб обыграл «Жирону», а также сыграл вничью с «Ибицей» и выиграл у «Бургоса».

Информация для ставок

«Тенерифе» не проигрывает четыре поединка подряд

«Малага» выиграла два матча из последних пяти

У «Тенерифе» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.35. Оба клуба находятся в неплохой форме, особенно это касается «Тенерифе», который прекрасно выглядит в последних матчах. Поэтому здесь не верится вничью, кто-то точно сможет забрать три очка.