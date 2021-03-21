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«Малага» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (21.03.2021)

сегодня, 02:37

«Малага» играет против «Тенерифе» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок, который пройдет на территории Испании.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют поставить на победу «Малаги» по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на то, что будет ничья по 2.70 и на победу «Тенерифе» по 3.00.

Форма команд

В этом сезоне «Малага» набрала 40 пунктов и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 11 поединков, семь раз играл вничью и проиграл 11 матчей. «Анчоусы» забили 27 голов и пропустили 33 мяча. В последних матчах команда из рыбной столицы Испании выглядит неплохо, лишь изредка «анчоусы» допускали ошибки. Это делает «Малагу» фаворитом в грядущем поединке.

«Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. В активе «Тенерифе» выиграл 11 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в 12 матчах. Клуб также забил 27 голов и пропустил 26 мячей. В последних матчах «Тенерифе» играет неплохо, в игре команды видна уверенность, но поединок против «Малаги» будет очень сложным. Обе команды уже выполнили цель на сезон — не вылететь в Терсеру.

Информация для ставок

  • «Малагаа» и «Тенерифе» выиграли по три матча из последних пяти
  • «Тенерифе» забил шесть голов в последних пяти играх
  • «Малага» выиграла четыре домашних матча из 14 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Малага» по коэффициенту 2.15. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Тенерифе» по 1.40. Это будет интригующий матч, оба клуба показывают неплохие результаты в последних поединках.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.60 2.34 1.35 3.16
Лига Ставок 1.49 2.50 1.30 3.35
Мелбет 1.31 3.32
Pin-Up.ru 1.47 2.52 1.29 3.30 1.10 6.00
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:33
Малага возьмёт очки
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