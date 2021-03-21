«Малага» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (21.03.2021)

«Малага» играет против «Тенерифе» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок, который пройдет на территории Испании.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют поставить на победу «Малаги» по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на то, что будет ничья по 2.70 и на победу «Тенерифе» по 3.00.
Форма команд
В этом сезоне «Малага» набрала 40 пунктов и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 11 поединков, семь раз играл вничью и проиграл 11 матчей. «Анчоусы» забили 27 голов и пропустили 33 мяча. В последних матчах команда из рыбной столицы Испании выглядит неплохо, лишь изредка «анчоусы» допускали ошибки. Это делает «Малагу» фаворитом в грядущем поединке.
«Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 39 пунктов. В активе «Тенерифе» выиграл 11 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в 12 матчах. Клуб также забил 27 голов и пропустил 26 мячей. В последних матчах «Тенерифе» играет неплохо, в игре команды видна уверенность, но поединок против «Малаги» будет очень сложным. Обе команды уже выполнили цель на сезон — не вылететь в Терсеру.
Информация для ставок
- «Малагаа» и «Тенерифе» выиграли по три матча из последних пяти
- «Тенерифе» забил шесть голов в последних пяти играх
- «Малага» выиграла четыре домашних матча из 14 в нынешнем сезоне
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Малага» по коэффициенту 2.15. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Тенерифе» по 1.40. Это будет интригующий матч, оба клуба показывают неплохие результаты в последних поединках.
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