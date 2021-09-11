«Металлист 1925» — «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (11.09.2021)

В очередном туре сильнейшего украинского дивизиона киевское «Динамо» отправится в гости к харьковскому «Металлисту 1925». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Котировки букмекеров на эту встречу однозначным фаворитом выделяют «Динамо». Поставить на победу киевлян с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 9.6. При ничейном результате порадует коэффициент 5.8.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.56 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.
Форма команд
«Металлист 1925» начал чемпионат очень неплохо, набрав в трех турах шесть балов, но дальше последовала серия из трех подряд поражений, которая опустила харьковскую команду на 11 место в таблице. Подопечные Валерия Кривенцова не смогли справиться с «Шахтером» и «Ворсклой», потерпев поражения с одинаковым счетом (0:2), а также с «Днепр-1» (1:2).
Киевский клуб занимает первое место в таблице и имеет отрыв от преследователей в три очка. Коллектив Мирчи Луческу смог в последних двух турах катком проехать по своим соперникам, разгромив сначала черниговскую «Десну» (4:0), а затем и ковалевский «Колос» (7:0).
Информация для ставок
- «Металлист 1925» проиграл четыре из пяти крайних поединков
- В 2021 году «Динамо» еще не проигрывало в рамках УПЛ
- «Динамо» забивает минимум один гол в девяти из десяти последних матчей
- «Металлист 1925» пропускает по два гола в четырех встречах кряду
Прогноз
Чемпион Украины в прекрасной форме и не намерен останавливаться. Скорее всего, киевский гранд создаст много голевых моментов и спокойно победит, что позволит сохранить свою позицию в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.75.