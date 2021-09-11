«Морейренсе» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.09.2021)

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11 сентября 2021, 22:43

В пятом туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на домашней арене сыграет против «Фамаликау». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 12 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет не определили фаворита в этой игре. Поставить на победу «Морейренсе» можно по коэффициенту 2.71, ничья идет идёт по коэффициенту 3.34, а победа «Фамаликау» — по коэффициенту 2.62. Букмекер также считает, что в предстоящем поединке больше двух голов команды не забьют. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.77, ТБ (2.5) – 2.10.

Форма команд

К пятому туру чемпионата Португалии «Морейренсе» подходит на третьем снизу месте в турнирной таблице. Два зачетных пункта команда добыла в ничейных матчах с «Санта-Кларой» (2:2) и «Белененсешем» (1:1), а поражения были зафиксированы в противостояниях с «Брагой» (2:3) и «Бенфикой» (1:2).

У «Фамаликау» турнирное положение еще хуже – последнее место, которое он разделяет с «Белененсешем», набрав только один балл в игре против «Спортинга» (1:1). До этого гости грядущей встречи поочередно уступили «Ароке» (1:2), «Порту» (1:2) и «Пасуш де Феррейре» (0:2).

Информация для ставок

В 4 прошлых домашних матчах «Морейренсе» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Фамаликау» проиграл 3 последних гостевых поединка чемпионата

В 5 из 6 предыдущих поединков «Фамаликау» в гостях сыграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Морейренсе» не побеждал в 12 из 13 предыдущих домашних игр лиги

Прогноз