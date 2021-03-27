«НАК Бреда» – «Де Графсхап». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

«НАК Бреда» сыграет против «Де Графсхап» в в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
|
- : -
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «НАК» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Де Графсхап» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.
Форма команд
«Бреда» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 59 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей. Клуб забил 58 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Бреда» демонстрирует качественный футбол, но допустила осечку, которая стоила команде третьей строчки.
«Де Графсхап» занимает вторую позицию в чемпионате с 64 баллами. В последних поединках клуб постоянно набирает очки. «Де Графсхап» выиграл 20 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл 5 матчей. Клуб забил 58 мячей и пропустил 37 голов. В нынешнем сезоне у «Де Графсхап» есть все шансы подняться в высшую лигу, минуя плей-офф.
Информация для ставок
- «НАК» выиграл четыре из последних пяти поединков
- «НАК» забил 13 голов и пропустил 8 мячей в последних 5 играх
- «Де Графсхап» не проигрывает 11 матчей кряду
Прогноз
В этом поединке рекомендуется сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на ничью или победу «Де Графсхап» — 1.57.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Грузия — Испания.