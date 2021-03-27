«НАК Бреда» – «Де Графсхап». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

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вчера, 07:13

«НАК Бреда» сыграет против «Де Графсхап» в в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «НАК» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Де Графсхап» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.

Форма команд

«Бреда» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 59 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей. Клуб забил 58 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Бреда» демонстрирует качественный футбол, но допустила осечку, которая стоила команде третьей строчки.

«Де Графсхап» занимает вторую позицию в чемпионате с 64 баллами. В последних поединках клуб постоянно набирает очки. «Де Графсхап» выиграл 20 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл 5 матчей. Клуб забил 58 мячей и пропустил 37 голов. В нынешнем сезоне у «Де Графсхап» есть все шансы подняться в высшую лигу, минуя плей-офф.

Информация для ставок

«НАК» выиграл четыре из последних пяти поединков

«НАК» забил 13 голов и пропустил 8 мячей в последних 5 играх

«Де Графсхап» не проигрывает 11 матчей кряду

Прогноз

В этом поединке рекомендуется сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на ничью или победу «Де Графсхап» — 1.57.