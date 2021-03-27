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«НАК Бреда» – «Де Графсхап». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

вчера, 07:13

«НАК Бреда» сыграет против «Де Графсхап» в в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.912.58
Лига Ставок 2.46 3.70 2.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «НАК» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Де Графсхап» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.

Форма команд

«Бреда» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 59 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей. Клуб забил 58 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Бреда» демонстрирует качественный футбол, но допустила осечку, которая стоила команде третьей строчки.

«Де Графсхап» занимает вторую позицию в чемпионате с 64 баллами. В последних поединках клуб постоянно набирает очки. «Де Графсхап» выиграл 20 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл 5 матчей. Клуб забил 58 мячей и пропустил 37 голов. В нынешнем сезоне у «Де Графсхап» есть все шансы подняться в высшую лигу, минуя плей-офф.

Информация для ставок

  • «НАК» выиграл четыре из последних пяти поединков
  • «НАК» забил 13 голов и пропустил 8 мячей в последних 5 играх
  • «Де Графсхап» не проигрывает 11 матчей кряду

Прогноз

В этом поединке рекомендуется сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на ничью или победу «Де Графсхап» — 1.57.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Грузия — Испания.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.85 2.03
Лига Ставок 2.28 1.59 1.81 1.93
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izrafel
izrafel
вчера в 07:34
Результативная ничья
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