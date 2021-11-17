«НАК Бреда» — «Утрехт-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 20:10

«Бреда» сыграет против «Утрехта-2» в рамках 16-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Бреду». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.47. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа «Утрехта-2» в 5.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Бреда» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 18 пунктов. В последних матчах «Бреда» проиграла «Дордрехту», а также выиграла у «Осс» и «Маастрихта».

«Утрехт-2» идет в этом сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 18 пунктов. «Утрехт-2» в последних матчах часто проигрывает, были поражения от «Эйндховена» и «Ден Босх», а также победа над «Осс».

Информация для ставок

«Утрехт-2» проиграл четыре матча из последних пяти

«Бреда» выиграла три матча из последних пяти

У «Утрехта-2» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.15. В чемпионате Нидерландов в каждом матче забивают очень много голов, эта игра не должна стать исключением из правил.