ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЕвро-2020

Нидерланды – Чехия. Прогноз на матч Евро-2020 (27.06.2021)

вчера, 16:41

В матче 1/8 финала Евро-2020 встретятся Нидерланды и Чехия.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.955.97
Лига Ставок 1.64 3.90 5.80
Фонбет 1.65 3.90 6.20
Мелбет 1.67 3.94 5.90
1XBET 1.67 3.94 5.90
BetBoom 1.66 3.91 5.97

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет мы видим, что фаворитом этой игры является сборная Нидерландов. Взять победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы Чехии зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.76.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.83. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Нидерланды очень уверенно прошли групповой этап Евро-2020, на своем пути разобравшись с Украиной (3:2), Австрией (2:0) и с Северной Македонией (3:0). Команда Франк де Бура продемонстрировала футбол высокого качества.

Чехия заняла в своей группе третье место, набрав четыре очка. Эти очки были взяты в играх с Шотландией, где легко разобрались (2:0), и в игре с Хорватией, где удалось отстоять ничью (1:1). В этой встрече чехи будут стараться удивлять и пытаться решить задачу выхода дальше.

Информация для ставок

• Нидерланды выиграли шесть из семи последних матчей
• Чехия три последних поединка завершила результатом ТМ 2.5
• Нидерланды забивают в 12 играх подряд
• Последняя очная встреча завершилась победой Чехии (3:2)

Прогноз

Предлагаем взять ИТБ 1.5 Нидерландов в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.72.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 1.97 1.93 1.53 2.64
Лига Ставок 2.75 1.44 1.89 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 1.97 1.93
BetBoom 2.90 1.43 1.98 1.92 1.54 2.55
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Нидерланды
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100