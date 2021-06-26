Нидерланды – Чехия. Прогноз на матч Евро-2020 (27.06.2021)

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вчера, 16:41

В матче 1/8 финала Евро-2020 встретятся Нидерланды и Чехия.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет мы видим, что фаворитом этой игры является сборная Нидерландов. Взять победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы Чехии зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.76.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.83. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Нидерланды очень уверенно прошли групповой этап Евро-2020, на своем пути разобравшись с Украиной (3:2), Австрией (2:0) и с Северной Македонией (3:0). Команда Франк де Бура продемонстрировала футбол высокого качества.

Чехия заняла в своей группе третье место, набрав четыре очка. Эти очки были взяты в играх с Шотландией, где легко разобрались (2:0), и в игре с Хорватией, где удалось отстоять ничью (1:1). В этой встрече чехи будут стараться удивлять и пытаться решить задачу выхода дальше.

Информация для ставок

• Нидерланды выиграли шесть из семи последних матчей

• Чехия три последних поединка завершила результатом ТМ 2.5

• Нидерланды забивают в 12 играх подряд

• Последняя очная встреча завершилась победой Чехии (3:2)

Прогноз

Предлагаем взять ИТБ 1.5 Нидерландов в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.72.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.