«Ноттингем Форест» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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вчера, 00:30

24 апреля «Ноттингем Форест» сыграет против «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

«Ноттингем Форест» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Сток Сити» за 2.90.

Форма команд

«Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 50 баллов. У «лесников» 12 побед, 14 ничьих и 17 поражений. «Ноттингем» очень близок к зоне вылета. В последних играх «Форест» выступает неплохо, команда часто набирает очки и хочет отойти как можно дальше от подвала турнирной таблицы.

«Сток Сити» был неплох в самом начале сезона, но вскоре начал проваливать одну игру за другой. Клуб набрал 56 пунктов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе «Стока» 14 побед, столько же ничьих и 15 поражений. В последних играх «Сток» не может похвастаться хорошими результатами, эта команда чаще проигрывает и играет вничью, чем побеждает и набирает три очка.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не побеждает три игры кряду

«Сток Сити» не может победить четыре игры подряд

У «Сток Сити» семь пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничью или победу «Сток Сити» за 1.50. Есть вероятность, что «Сток» может прервать свою неудачную серию именно в этом матче.

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