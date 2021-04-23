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«Ноттингем Форест» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

вчера, 00:30

24 апреля «Ноттингем Форест» сыграет против «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.203.00
Лига Ставок 2.55 3.05 2.95
Фонбет 2.55 3.10 2.95
Мелбет 2.59 3.18 2.98
1XBET 1.75 7.80 2.70
BetBoom 2.65 3.00 2.80

Ставки букмекеров

«Ноттингем Форест» — фаворит этого матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Сток Сити» за 2.90.

Форма команд

«Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 50 баллов. У «лесников» 12 побед, 14 ничьих и 17 поражений. «Ноттингем» очень близок к зоне вылета. В последних играх «Форест» выступает неплохо, команда часто набирает очки и хочет отойти как можно дальше от подвала турнирной таблицы.

«Сток Сити» был неплох в самом начале сезона, но вскоре начал проваливать одну игру за другой. Клуб набрал 56 пунктов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе «Стока» 14 побед, столько же ничьих и 15 поражений. В последних играх «Сток» не может похвастаться хорошими результатами, эта команда чаще проигрывает и играет вничью, чем побеждает и набирает три очка.

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» не побеждает три игры кряду
  • «Сток Сити» не может победить четыре игры подряд
  • У «Сток Сити» семь пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничью или победу «Сток Сити» за 1.50. Есть вероятность, что «Сток» может прервать свою неудачную серию именно в этом матче.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.88 1.55 2.56
Лига Ставок 1.91 1.83 1.51 2.45
Мелбет 1.58 2.54
1XBET 1.97 1.84 1.58 2.54 1.25 3.94
BetBoom 1.95 1.79 1.53 2.37 1.24 3.70
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STVA 1
STVA 1
вчера в 00:45
Возможна ничья
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