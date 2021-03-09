«Оренбург» — «Торпедо». Прогноз на матч ФНЛ (10.03.2021)

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вчера, 06:25

«Оренбург» примет у себя «Торпедо» в рамках очередного тура второй лиги России. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Оренбург», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.32. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 3.00. Победа «Торпедо» оценивается в 3.20.

Форма команд

«Оренбург» расположился на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ . У клуба в активе 57 очков. В нынешнем сезоне эта команда выиграла 16 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла лишь в 3 матчах. Также у «Оренбурга» 44 забитых гола и 22 пропущенных мяча. В последних матчах клуб показывает невнятную игру, теряя очки.

«Торпедо» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды 54 балла. В нынешнем сезоне клуб выиграл 16 поединков, 6 раз играл вничью и столько же раз проиграл. Команда забила 52 гола и пропустила 22 мяча. В последнее время «Торпедо» испытывает проблемы, регулярно теряя очки.

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл три матча из последних пяти

«Торпедо» выиграл один из последних пяти поединков

«Оренбург» забил 11 мячей в последних 5 играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что гол будет забит с 1 по 15 минуту, с коэффициентом 3.70. Еще одна актуальная ставка на игру — «Оренбург» отметится первым забитым мячом в первом тайме, по коэффициенту 2.60.