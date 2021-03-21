«Пенафиел» — «Каса Пиа». Прогноз на матч второй лиги Португалии (22.03.2021)

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21 марта 2021, 21:42

В рамках 25-го тура второй португальской лиги пройдет матч между «Пенафиелем» и «Каса Пиа». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определяют очевидного фаворита этой встречи, отдавая хозяевам только минимальный статус фаворита. В БК Бетсити можно поставить на победу «Пенафиела» по коэффициенту 2.40, ничья идёт по коэффициенту 2.93, а победа «Каса Пиа» — по коэффициенту 3.22.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов идут по коэффициенту 1.64, больше – 2.25.

Форма команд

«Пенафиел» проводит посредственный сезон в чемпионате. По итогам 24 проведенных туров команда одержала 10 побед, шесть раз сыграла вничью и восемь раз проиграла. Эти результаты принесли ей 36 очков и текущее седьмое место в турнирной таблице.

В трех предыдущих турах лиги «Пенафиел» набрал семь из девяти возможных очков. После «сухих» побед над «Ковильей» (2:0) и «Арокой» (1:0) хозяева грядущего поединка разделили очки с «Вилафранкенше» в гостях (0:0).

«Каса Пиа» отстает на три балла от своего предстоящего соперника, занимая восьмое место рейтинга чемпионата. Гости занесли себе в актив восемь побед и девять мировых встреч, а также семь поражений.

В трех турах кряду «Каса Пиа» не уступала, одержав две виктории и одну ничью. Обыграть команде удалось «Оливейренше» (2:0) и «Вилафранкенше» (3:0), а очки разделил клуб со второй командой «Порту» (1:1).

Информация для ставок

Две предыдущих очных встречи команд завершились вничью – 3:3 и 1:1

«Пенафиел» не проигрывал в пяти очных встречах против «Каса Пиа» — две ничьи и три победы

В трех предыдущих очных встречах команд случался обмен голами

Прогноз

Играют соседи по турнирной таблице, которые еще не отказываются от амбиций настигнуть первую тройку лидеров. В очных встречах «Пенафиел» превосходит «Каса Пиа», но последние дуэли команд завершались обменом голами. Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Бетсити.