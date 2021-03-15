«Пескара» — «Асколи». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

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вчера, 21:08

В 29-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, где «Пескара» поборется с «Асколи» за три очка. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 2.4. Поверить в успех «Асколи» можно по коэффициенту 3.15. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.2.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше (1.64).

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице и борются за выживание в Серии B. «Пескара» отстает от «Асколи» на один пункт и выиграла всего один матч из нескольких последних в чемпионате. Коллектив не может найти свою игру и имеет большие шансы опуститься ниже еще на дивизион. В последнем туре «Пескара» сыграла вничью с «Порденоне» (0:0), а немного ранее уступила СПАЛу (0:1).

«Асколи» занимает 18-ю позицию и находится в зоне вылета. Команда очень давно не побеждает и имеет всё меньше шансов сохранить прописку во второй по силе лиге Италии. Чтобы покинуть зону вылета, команде необходимо отыграть больше 10 пунктов, что будет очень непросто. В последнем туре «Асколи» сыграл вничью с «Венецией» (1:1), а ранее разошелся миром с «Энтеллой» (0:0).

Информация для ставок

«Пескара» выиграла один матч из последних десяти в Серии B.

«Асколи» не может выиграть семь матчей подряд в чемпионате.

«Асколи» проиграл последние три встречи «Пескаре».

В восьми последних встречах команд было забито не более трех мячей за игру.

Прогноз

Очень интересный матч с ожесточенной борьбой за очки. Команда, которая сможет победить в этом поединке, подарит себе шанс на борьбу, чтобы остаться в Серии B. Рекомендуем сделать ставку на победу «Пескары» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4.