«Порту» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.11.2021)

В очередном туре португальской лиги «Порту» примет дома «Виторию». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.
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2 : 1
завершен
28 ноября 2021, 23:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры прогнозируют победу «Порту» в этой игре. Ставки на успех хозяев в линии БК Мелбет идут по котировке 1.35. Поставить на ничью можно с коэффициентом 5.20, а победа «Витории» оценивается в 8.80.
Форма команд
В чемпионате Португалии «Порту» идет без весомых потерь. Команда взяла девять побед и два раза сыграла вничью, что дает ей возможность возглавлять турнирную таблицу, но у «Спортинга» столько же баллов.
«Витория» в чемпионате Португалии чередует успешные результаты с проигрышами. На данный момент команда занимает седьмое место в рейтинге с такими показателями: четыре победы, четыре ничьи и три поражения.
Информация для ставок
• Серия без поражений «Порту» в чемпионате длится 39 матчей
• «Порту» побеждал в 17 из прошлых 18 матчей против «Гимараеша»
• В 6 прошлых матчах «Порту» в лиге прошла ставка на ТБ (2,5)
Прогноз
Осечка в предстоящей игре может стоить «Порту» потери позиции лидера в чемпионате, поэтому от хозяев стоит ожидать максимального настроя. Рекомендуем ставку на фору «Порту» (-1) гол по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет.