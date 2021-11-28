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«Порту» — «Витория». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.11.2021)

28 ноября 2021, 11:42

В очередном туре португальской лиги «Порту» примет дома «Виторию». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Португалия. Примейра 2021/2022
Порту
Витория
2 : 1
завершен
28 ноября 2021, 23:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.6010.02
Фонбет 1.25 5.90 11.00
Мелбет 1.23 6.60 14.20
1XBET 1.28 6.00 10.50

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Порту» в этой игре. Ставки на успех хозяев в линии БК Мелбет идут по котировке 1.35. Поставить на ничью можно с коэффициентом 5.20, а победа «Витории» оценивается в 8.80.

Форма команд

В чемпионате Португалии «Порту» идет без весомых потерь. Команда взяла девять побед и два раза сыграла вничью, что дает ей возможность возглавлять турнирную таблицу, но у «Спортинга» столько же баллов.

«Витория» в чемпионате Португалии чередует успешные результаты с проигрышами. На данный момент команда занимает седьмое место в рейтинге с такими показателями: четыре победы, четыре ничьи и три поражения.

Информация для ставок

• Серия без поражений «Порту» в чемпионате длится 39 матчей
• «Порту» побеждал в 17 из прошлых 18 матчей против «Гимараеша»
• В 6 прошлых матчах «Порту» в лиге прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Осечка в предстоящей игре может стоить «Порту» потери позиции лидера в чемпионате, поэтому от хозяев стоит ожидать максимального настроя. Рекомендуем ставку на фору «Порту» (-1) гол по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.67 1.76 2.13
Мелбет 2.82 1.45
1XBET 1.83 2.09
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Все комментарии
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28 ноября в 14:10
Футбольный клуб «Порту» выиграет матч.
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28 ноября в 13:11
Футбольный клуб Порту одержит победу
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