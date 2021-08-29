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«Райо Вальекано» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

сегодня, 15:07

«Райо Вальекано» встретится с «Гранадой» в рамках третьего тура Примеры в Испании. Матч состоится 29 августа 2021 года в 20:30 по Москве. «Райо» здорово смотрелся в прошлом сезоне, команда выступала в Сегунде и смогла выбраться на вершину. Будет интересно наблюдать за действиями клуба в высшей лиге. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.293.01
Фонбет 2.40 3.10 3.40
Мелбет 2.38 3.30 3.40
1XBET 2.42 3.24 3.38
BetBoom 2.32 3.18 3.48

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» — фаворит матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Гранады» по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Райо Вальекано» находится на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба два поражения. Команда пропустила четыре мяча. Старт для «Райо» выдался очень плохим. Команда проиграла в первом туре «Севилье» со счетом 0:3, затем было поражение от «Реала Сосьедад» 0:1. Это не лучшие выступления в исполнении «Райо», но клуб сможет выбраться из подвала, если выиграет у «Гранады».

«Гранада» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе команды два балла. Клуб забил и пропустил по одному мячу. В прошлом сезоне «Гранада» здорово смотрелась против топовых клубов, пострадала даже «Барселона». В этом сезоне «Гранада» начала с ничейного исхода в поединке против «Вильярреала», матч завершился со счетом 0:0. Во втором поединке клуб не смог обыграть «Валенсию», игра закончилась со счетом 1:1.

Информация для ставок

  • «Гранада» не проигрывает пять игр кряду
  • «Райо Вальекано» не побеждает пять матчей подряд
  • «Гранада» пропустила три мяча в пяти последних матчах

Прогноз

«Гранада» в отличной форме и может обыграть «Райо Вальекано». Сейчас «Гранада» выглядит предпочтительнее, этот клуб больше забивает, больше побеждает и редко пропускает. Идеальная ставка на игру — хотя бы одна команда не забьет и «Гранада» не проиграет по коэффициенту 2.90.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием «Барселоны».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.70 1.67 2.33
Мелбет 1.60 2.57
1XBET 1.57 2.65
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сегодня в 16:03
Футбольный клуб «Райо Вальекано» (Мадрид) одержит победу.
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