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«Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (19.09.2021)

сегодня, 13:37

«Реал Сосьедад» сыграет против «Севильи» в рамках очередного тура испанской Примеры. В прошлом сезоне «Севилья» показала, что с ней нужно быть аккуратнее, эта команда способна завоевать чемпионские медали со своей прекрасной игрой. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.743.202.91
Фонбет 2.65 3.15 2.80
Мелбет 2.56 3.20 3.20
1XBET 2.69 3.18 3.04
BetBoom 2.46 3.17 3.22

Ставки букмекеров

Несмотря на превосходство «Севильи», в этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Реалу Сосьедад», поставить на который можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Севильи» по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Реал Сосьедад» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, в активе клуба из Страны Басков девять баллов. Команда выиграла три поединка и один раз проиграла. В активе «Реала Сосьедад» шесть забитых и четыре пропущенных. В последних матчах этот клуб показывает очень хороший уровень игры и доминирует над своими соперниками. В игре против «Севильи» у «Сосьедада» не так уж и много шансов на победу, но клуб будет стараться до последнего.

«Севилья» набрала семь пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды две победы и одна ничья. Клуб забил пять мячей и пропустил один гол. В последних играх «Севилья» выглядит очень хорошо, она много забивает и мало пропускает. В прошлом сезоне «нервионцы» также здорово смотрелись и даже могли претендовать на титул, но в последний момент немного не повезло и команда пошла на спад.

Информация для ставок

  • «Севилья» не проигрывает девять поединков кряду
  • «Реал Сосьедад» не проигрывает четыре игры подряд
  • «Севилья» забила три гола в трех последних матчах

Прогноз

«Севилья» и «Реал Сосьедад» находятся в прекрасной форме. Оба клуба много забивают и мало пропускают, они хороши во всех аспектах. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.70 1.66 2.34
Мелбет 1.69 2.36
1XBET 1.68 2.38
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:38
Возможна ничья
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