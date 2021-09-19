«Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (19.09.2021)

1632047825

сегодня, 13:37

«Реал Сосьедад» сыграет против «Севильи» в рамках очередного тура испанской Примеры. В прошлом сезоне «Севилья» показала, что с ней нужно быть аккуратнее, эта команда способна завоевать чемпионские медали со своей прекрасной игрой. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Несмотря на превосходство «Севильи», в этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Реалу Сосьедад», поставить на который можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Севильи» по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Реал Сосьедад» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, в активе клуба из Страны Басков девять баллов. Команда выиграла три поединка и один раз проиграла. В активе «Реала Сосьедад» шесть забитых и четыре пропущенных. В последних матчах этот клуб показывает очень хороший уровень игры и доминирует над своими соперниками. В игре против «Севильи» у «Сосьедада» не так уж и много шансов на победу, но клуб будет стараться до последнего.



«Севилья» набрала семь пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды две победы и одна ничья. Клуб забил пять мячей и пропустил один гол. В последних играх «Севилья» выглядит очень хорошо, она много забивает и мало пропускает. В прошлом сезоне «нервионцы» также здорово смотрелись и даже могли претендовать на титул, но в последний момент немного не повезло и команда пошла на спад.

Информация для ставок

«Севилья» не проигрывает девять поединков кряду

«Реал Сосьедад» не проигрывает четыре игры подряд

«Севилья» забила три гола в трех последних матчах

Прогноз

«Севилья» и «Реал Сосьедад» находятся в прекрасной форме. Оба клуба много забивают и мало пропускают, они хороши во всех аспектах. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85.