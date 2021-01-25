«Риу Аве» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (25.01.2021)

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25 января 2021, 15:48

25 января «Риу Аве» принимает на своем стадионе «Санта-Клару». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого противостояния будет «Риу Аве», на победу которого рекомендуют ставить за коэффициентом 1.95. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.10, а победу «Санта-Клары» оценивают в 4.50. «Риу Аве» плох в нынешнем сезоне, но сил у команды хватит на то, чтобы обыграть гостей.

Форма команд

«Риу Аве» находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 баллов. Команда неплохо стартовала, но в последнее время ее очень заносит и она регулярно теряет очки. Последние поединки команды не впечатляют, «Риу-Аве» редко побеждает. Свой последний матч португальцы свели вничью со счетом 1:1.

Результаты «Санта-Клары» также не впечатляют. Команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет всего 15 баллов в активе. Однако «Санта-Клара» теряет очки намного чаще, чем «Риу Аве». Свой последний матч клуб проиграл со счетом 2:1.

Информация для ставок

● «Риу Аве» забил всего десять мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей португальского чемпионата

● «Риу Аве» и «Санта-Клара» выиграли лишь один матч из последних пяти

● «Санта-Клара» забила семь мячей в нынешнем сезоне

Прогноз

Несмотря на то, что фаворитом встречи является «Риу Аве», букмекеры также рекомендуют обратить внимание на ставку ничья или победа «Санта-Клары» за коэффициентом 1.85. Ожидать обилия забитых мячей также не стоит, голевая феерия — это не про данные клубы.