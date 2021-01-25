«Риу Аве» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (25.01.2021)

25 января «Риу Аве» принимает на своем стадионе «Санта-Клару». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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1 : 2
завершен
25 января 2021, 19:30
понедельник
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем этого противостояния будет «Риу Аве», на победу которого рекомендуют ставить за коэффициентом 1.95. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.10, а победу «Санта-Клары» оценивают в 4.50. «Риу Аве» плох в нынешнем сезоне, но сил у команды хватит на то, чтобы обыграть гостей.
Форма команд
«Риу Аве» находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 баллов. Команда неплохо стартовала, но в последнее время ее очень заносит и она регулярно теряет очки. Последние поединки команды не впечатляют, «Риу-Аве» редко побеждает. Свой последний матч португальцы свели вничью со счетом 1:1.
Результаты «Санта-Клары» также не впечатляют. Команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет всего 15 баллов в активе. Однако «Санта-Клара» теряет очки намного чаще, чем «Риу Аве». Свой последний матч клуб проиграл со счетом 2:1.
Информация для ставок
● «Риу Аве» забил всего десять мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей португальского чемпионата
● «Риу Аве» и «Санта-Клара» выиграли лишь один матч из последних пяти
● «Санта-Клара» забила семь мячей в нынешнем сезоне
Прогноз
Несмотря на то, что фаворитом встречи является «Риу Аве», букмекеры также рекомендуют обратить внимание на ставку ничья или победа «Санта-Клары» за коэффициентом 1.85. Ожидать обилия забитых мячей также не стоит, голевая феерия — это не про данные клубы.