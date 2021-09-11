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«Санта-Клара» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.09.2021)

сегодня, 17:45

11 сентября в чемпионате Португалии пройдет матч пятого тура, в котором «Санта-Клара» на домашней арене сыграет против «Бенфики». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.524.481.53
Мелбет 5.65 4.10 1.60
1XBET 5.65 4.10 1.60
BetBoom 6.30 4.15 1.55

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают гостей очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу «Бенфики» можно по коэффициенту 1.60, ничья идет по коэффициенту 4.24, а победа «Санта-Клары» оценивается котировкой 5.35. Также букмекер считает, что в предстоящем матче будет забито минимум три гола. Вариант ставки ТБ(2,5) идет по коэффициенту 1.77, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

Футболистам «Санта-Клары» удалось набрать четыре очка в четырех стартовых турах португальской лиги. Победу команда оформила в прошлом поединке над «Жил Висенте» (1:0), а до этого она сыграла вничью с «Морейренше» (2:2), а также проиграла «Боавиште» (0:2) и «Тонделе» (0:3).

«Бенфика» обосновалась в лидерах турнирной таблицы чемпионата Португалии. Клуб из Лиссабона показал стопроцентный результат, одержав победы над «Морейренше» (2:1), «Арокой» (2:0), «Жил Висенте» (2:0) и «Тонделой» (2:1). Кроме того, «Бенфика» успешно преодолела квалификацию Лиги чемпионов. В решающем раунде отбора «орлы» прошли ПСВ за счет домашней победы (2:1), а в Нидерландах команды разошлись сухим миром (0:0).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых играх между «Санта-Кларой» и «Бенфикой» прошла ставка ОБЗ
  • «Бенфика» не проигрывала в 4 прошлых гостевых матчах всех турниров (3 победы и ничья)
  • «Санта-Клара» забивала минимум 2 гола в 5 из 6 предыдущих домашних игр всех соревнований

Прогноз

На своем поле «Санта-Клара» является опасным и неуступчивым соперником. Но защита «Бенфики» допускала результативные ошибки в стартовых матчах чемпионата. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.40 2.04 1.85 1.60 2.38
Мелбет 1.94 1.95
1XBET 1.94 1.95
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