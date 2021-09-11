«Санта-Клара» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.09.2021)

11 сентября в чемпионате Португалии пройдет матч пятого тура, в котором «Санта-Клара» на домашней арене сыграет против «Бенфики». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают гостей очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу «Бенфики» можно по коэффициенту 1.60, ничья идет по коэффициенту 4.24, а победа «Санта-Клары» оценивается котировкой 5.35. Также букмекер считает, что в предстоящем матче будет забито минимум три гола. Вариант ставки ТБ(2,5) идет по коэффициенту 1.77, ТМ(2,5) – 2.16.
Форма команд
Футболистам «Санта-Клары» удалось набрать четыре очка в четырех стартовых турах португальской лиги. Победу команда оформила в прошлом поединке над «Жил Висенте» (1:0), а до этого она сыграла вничью с «Морейренше» (2:2), а также проиграла «Боавиште» (0:2) и «Тонделе» (0:3).
«Бенфика» обосновалась в лидерах турнирной таблицы чемпионата Португалии. Клуб из Лиссабона показал стопроцентный результат, одержав победы над «Морейренше» (2:1), «Арокой» (2:0), «Жил Висенте» (2:0) и «Тонделой» (2:1). Кроме того, «Бенфика» успешно преодолела квалификацию Лиги чемпионов. В решающем раунде отбора «орлы» прошли ПСВ за счет домашней победы (2:1), а в Нидерландах команды разошлись сухим миром (0:0).
Информация для ставок
- В 5 прошлых играх между «Санта-Кларой» и «Бенфикой» прошла ставка ОБЗ
- «Бенфика» не проигрывала в 4 прошлых гостевых матчах всех турниров (3 победы и ничья)
- «Санта-Клара» забивала минимум 2 гола в 5 из 6 предыдущих домашних игр всех соревнований
Прогноз
На своем поле «Санта-Клара» является опасным и неуступчивым соперником. Но защита «Бенфики» допускала результативные ошибки в стартовых матчах чемпионата. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.