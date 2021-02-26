«Санта-Клара» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.02.2021)

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сегодня, 00:01

21-й тур Примейры подарит нам интересную встречу, где «Санта-Клара» примет на своем поле «Пасуш де Феррейру». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 2.75. Поверить в успех гостей можно за 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.4. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.57.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» неожиданно для многих занимает высокое пятое место и продолжает борьбу за медали чемпионата Португалии. Команда играет в комбинационный футбол и мало пропускает в последних поединках. В прошлом туре «Пасуш де Феррейра» обыграла «Гимарайнш» (2:1), а немного ранее уступила на выезде «Спортингу» (0:2).

«Санта-Клара» находится немного ниже нынешних соперников и располагается на восьмом месте. Расстояние между командами достигает 13 очков, хозяева не претендуют на зону еврокубков. В прошлых двух турах «Санта-Клара» проиграла «Браге» и «Жил Висенте» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

· В четырех из пяти последних матчей «Санта-Клары» был зафиксирован исход ТМ 2.5.

· «Пасуш де Феррейра» проиграла всего один матч из десяти последних.

· Пять из семи матчей между командами завершались тоталом больше 2.5 мячей.

· «Пасуш де Феррейра» пропустила всего четыре мяча за пять выездных матчей.

Прогноз

«Пасуш де Феррейра» борется за самые высокие места, поэтому команда обладает большой мотивацией на победу в этом поединке. Считаем, что у гостей немного больше шансов на успех. Сделать ставку на «Пасуш де Феррейру» с форой 0, можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.92.