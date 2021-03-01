«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

25-й тур Серии А подарит нам интересную встречу между «Сассуоло» и «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу – 2.07. Поверить в успех хозяев можно за 3.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.45.
Форма команд
«Наполи» вылетел из Лиги Европы, уступив испанской «Гранаде» по сумме двух матчей. Теперь клуб может сконцентрироваться на чемпионате. В прошлом туре «Наполи» обыграл дома «Беневенто» (2:0).
«Сассуоло» выдает неплохой сезон, но для попадания в еврокубки команде немного не хватает класса и качества. Коллектив занимает восьмое место. В прошлом туре Серии А «Сассуоло» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).
Информация для ставок
- «Наполи» забивает в Серии А уже шесть матчей подряд
- Шесть последних матчей «Сассуоло» заканчивались исходом «обе забьют»
- «Наполи» проиграл шесть выездных матчей подряд.
Прогноз
«Наполи» последнее время очень плохо играет на выезде. Предположим, что «Сассуоло» не проиграет этот поединок. Сделать ставку на 1Х можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.81.
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