«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

1614618906

01 марта 2021, 20:15

25-й тур Серии А подарит нам интересную встречу между «Сассуоло» и «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу – 2.07. Поверить в успех хозяев можно за 3.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.45.

Форма команд

«Наполи» вылетел из Лиги Европы, уступив испанской «Гранаде» по сумме двух матчей. Теперь клуб может сконцентрироваться на чемпионате. В прошлом туре «Наполи» обыграл дома «Беневенто» (2:0).

«Сассуоло» выдает неплохой сезон, но для попадания в еврокубки команде немного не хватает класса и качества. Коллектив занимает восьмое место. В прошлом туре Серии А «Сассуоло» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Информация для ставок

«Наполи» забивает в Серии А уже шесть матчей подряд

Шесть последних матчей «Сассуоло» заканчивались исходом «обе забьют»

«Наполи» проиграл шесть выездных матчей подряд.

Прогноз

«Наполи» последнее время очень плохо играет на выезде. Предположим, что «Сассуоло» не проиграет этот поединок. Сделать ставку на 1Х можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.81.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».