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«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

01 марта 2021, 20:15

25-й тур Серии А подарит нам интересную встречу между «Сассуоло» и «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.743.512.13
Fonbet 3.50 3.40 2.12
Мелбет 3.78 3.60 2.11
Лига ставок 3.55 3.50 2.07

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу – 2.07. Поверить в успех хозяев можно за 3.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.45.

Форма команд

«Наполи» вылетел из Лиги Европы, уступив испанской «Гранаде» по сумме двух матчей. Теперь клуб может сконцентрироваться на чемпионате. В прошлом туре «Наполи» обыграл дома «Беневенто» (2:0).

«Сассуоло» выдает неплохой сезон, но для попадания в еврокубки команде немного не хватает класса и качества. Коллектив занимает восьмое место. В прошлом туре Серии А «Сассуоло» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Информация для ставок

  • «Наполи» забивает в Серии А уже шесть матчей подряд
  • Шесть последних матчей «Сассуоло» заканчивались исходом «обе забьют»
  • «Наполи» проиграл шесть выездных матчей подряд.

Прогноз

«Наполи» последнее время очень плохо играет на выезде. Предположим, что «Сассуоло» не проиграет этот поединок. Сделать ставку на 1Х можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.81.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.743.512.13
Fonbet 3.50 3.40 2.12
Мелбет 3.78 3.60 2.11
Лига ставок 3.55 3.50 2.07
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
01 марта в 20:19
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Наполи»
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