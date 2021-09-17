«Сассуоло» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2021)

1631880811

вчера, 15:13

Четвертый тур высшего дивизиона Италии стартует в Сассуоло, где одноименная команда на родном стадионе примет «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров отдают небольшое предпочтение «Сассуоло». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу «Торино» можно по коэффициенту 4. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Сассуоло» после перерыва на матчи сборных выступает очень неубедительно и результаты команды не могут радовать болельщиков. В первых числах сентября было зафиксировано домашнее поражение от «Кремонезе» со счетом (0:2), а далее последовал выезд в Рим и поражение от «Ромы» (1:2).

«Торино» в минувшем туре сумел прервать свою безвыигрышную серию и наконец-то победил. Команда провела домашний поединок и не оставила ни единого шанса новичку итальянской лиги «Салернитане», разгромив (4:0). Туром ранее коллектив побывал во Флоренции и не смог зацепиться за очки в игре с «Фиорентиной» (1:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл всего один из пяти последних поединков

«Торино» проиграл четыре из шести крайних матчей

В трех из четырех последних встречах «Сассуоло» пропускает минимум два гола

Три крайних игры «Торино» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Перед нами середняки итальянского чемпионата, каждый из которых преследует свои цели на этот сезон. Мы увидим игру неплохого качества и, скорее всего, голами обделены не будем. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.