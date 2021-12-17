«Серен Юнайтед» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (17.12.2021)

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17 декабря 2021, 01:28

В 20-м туре чемпионата Бельгии «Серен Юнайтед» ждет в гости «Кортрейк». Предлагаем вам прогноз на этот матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Кортрейку». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.33. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя предлагается по коэффициенту 3.7.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Кортрейк» расположился в зоне плей-офф с 28 набранными очками. Однако такая позиция довольно сомнительная, одна неудача вытолкнет команду ниже восьмого места. Клуб старается стабильно набирать очки, однако это удается далеко не во всех поединках. Последние две игры «Кортрейка» в чемпионате Бельгии завершились победами над «Остенде» (2:0) и «Оуд-Хеверли» (2:1).

«Серен Юнайтед» в главном чемпионате Бельгии пока чувствует себя не очень уверенно. Команда является новичком первого дивизиона и смогла набрать только 19 очков, что оставляет ее на 16-й позиции. В прошлом матче высшей лиги Бельгии «Серен Юнайтед» проиграл «Серкль Брюгге» (0:2), а ранее крупно уступил «Андерлехту» (0:5).

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Кортрейк» не проигрывает на выезде уже пять матчей во всех турнирах

«Кортрейк» выиграл обе игры у «Серен Юнайтед» за последнее время

Прогноз

«Кортрейк» выглядит более стабильно в середине сезона, и мы предполагаем, что команда начнет этот поединок, играя первым номером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33.