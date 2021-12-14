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«Серкль Брюгге» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.12.2021)

сегодня, 00:12

Одним из самых интересных матчей дня в 19-м туре высшей лиги Бельгии станет матч «Серкль Брюгге» — «Серен Юнайтед». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.8. Успех «Серен Юнайтед» будет стоить 4.1 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.71. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.14. «Обе забьют» — 1.66, хотя бы одна команда не забьет – 2.14.

Форма команд

«Серен Юнайтед» не может навязать борьбу более сильным соперникам и на данный момент времени борется за выживание. Перед стартом очередного тура коллектив набрал 19 очков и находится совсем близко к зоне вылета. В предстоящем матче с прямым конкурентом коллективу не смогут помочь два травмированных исполнителя. Последние две встречи «Серен Юнайтед» в чемпионате Бельгии завершились разгромом от «Андерлехта» (0:5) и поражением от «Брюгге» (2:3).

«Серкль Брюгге» уже традиционно для себя проводит первую половину сезона на дне турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает 16-е место с 19 набранным баллами. Тем не менее команда выиграла несколько последних матчей и выглядит неплохо в последнем месяце, давая болельщикам надежду на успешные результаты в будущем. В прошлом матче «Серкль Брюгге» выиграл на выезде у «Сент-Трюйдена» (2:1), а ранее оказался сильнее «Кортрейка» (2:0).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»
  • «Серен Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Серкль Брюгге» одержал две из трех побед во встречах с «Серен Юнайтед» за последнее время
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Серкль Брюгге» в последних матчах выглядит очень уверенно и на своем поле команда будет иметь приличное преимущество над оппонентом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.82 1.61 2.45
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:12
Победа команды "Серкль Брюгге" в этом матче. Удачи
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