«Серкль Брюгге» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.12.2021)

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сегодня, 00:12

Одним из самых интересных матчей дня в 19-м туре высшей лиги Бельгии станет матч «Серкль Брюгге» — «Серен Юнайтед». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.8. Успех «Серен Юнайтед» будет стоить 4.1 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.71. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.14. «Обе забьют» — 1.66, хотя бы одна команда не забьет – 2.14.

Форма команд

«Серен Юнайтед» не может навязать борьбу более сильным соперникам и на данный момент времени борется за выживание. Перед стартом очередного тура коллектив набрал 19 очков и находится совсем близко к зоне вылета. В предстоящем матче с прямым конкурентом коллективу не смогут помочь два травмированных исполнителя. Последние две встречи «Серен Юнайтед» в чемпионате Бельгии завершились разгромом от «Андерлехта» (0:5) и поражением от «Брюгге» (2:3).

«Серкль Брюгге» уже традиционно для себя проводит первую половину сезона на дне турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает 16-е место с 19 набранным баллами. Тем не менее команда выиграла несколько последних матчей и выглядит неплохо в последнем месяце, давая болельщикам надежду на успешные результаты в будущем. В прошлом матче «Серкль Брюгге» выиграл на выезде у «Сент-Трюйдена» (2:1), а ранее оказался сильнее «Кортрейка» (2:0).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

«Серен Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Серкль Брюгге» одержал две из трех побед во встречах с «Серен Юнайтед» за последнее время

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Серкль Брюгге» в последних матчах выглядит очень уверенно и на своем поле команда будет иметь приличное преимущество над оппонентом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.