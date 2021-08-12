«Шахтёр» — «Металлист 1925». Прогноз на матч чемпионата Украины (13.07.2021)

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вчера, 23:53

В четвертом туре чемпионата Украины участник квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» на своем поле примет «Металлист 1925». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого поединка является донецкий клуб. Коэффициент на победу хозяев поля с форой (-1.5) составляет 1.5, взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 13.6. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.7. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.15. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Шахтёр» свой последний матч проводил в Лиге чемпионов, где смог одолеть бельгийский «Генк» (2:1) и оформить путевку в плей-офф. В чемпионате дела идут не лучшим образом, в крайнем туре на своем поле уступили «Александрии (1:2). „Шахтёр“ старается демонстрировать качественную игру при Роберто Де Дзерби, но в то же время команде пока не хватает стабильности.

„Металлист 1925“ очень хорошо начал сезон, как для новичка Премьер-Лиги. В трех стартовых турах харьковчане сумели добыть две победы. В первом туре был повержен „Рух“ (2:1), а в третьем — „Черноморец“ (3:2). Валерий Кривенцов не обладает качественным составом, но смог подготовить имеющихся футболистов к конкурентной борьбе в элитном дивизионе.

Информация для ставок

„Шахтера“ одержал победу в пяти из шести последних поединков

„Металлист 1925“ проиграл всего один раз в крайних пяти встречах

„Шахтера“ забивает и пропускает в четырех из пяти последних матчей

В шести из семи последних игр „Металлиста 1925“ было забито минимум два гола

Прогноз

Донецкий клуб с первых минут возьмет мяч под свой тотальный контроль и будет стараться без нервов завоевать очередные три очка. Верим, что команде удастся это сделать. Предлагаем поставить на ИТБ 2.5 „Шахтера“ в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в матче Кубка Италии.