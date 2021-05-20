ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Уэска» — «Валенсия» . Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

вчера, 23:59

«Уэска» примет «Валенсию» в рамках 38-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 22 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Уэска» и «Валенсия» показывают не лучший футбол, оба клуба находятся в подвале турнирной таблицы. «Уэска» имеет шансы спастись и остаться в Примере, а «Валенсия» может напоследок громко хлопнуть дверью и доказать, что провальный сезон был чистой случайностью. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.304.70
Лига Ставок 1.70 4.20 4.70
Мелбет 1.73 4.34 4.84
1XBET 1.73 4.34 4.84
BetBoom 1.70 4.31 4.71

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Уэска». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.20 и на победу «Валенсии» по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Уэска» набрала 33 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба семь побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 43 мяча. В последних поединках «Уэска» играет плохо, но у клуба есть несколько важных баллов, которые могут помочь спастись от вылета. Для спасения «Уэске» нужно побеждать в этом матче, в таком случае даже победа конкурентов оставит клуб в Примере.

«Валенсия» проводит ужасный сезон. Клуб набрал 42 пункта и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В середине сезона казалось, что «лос-чес» вылетят в Сегунду, но в последний момент клуб начал выдавать неплохие матчи и набирать очки. Сейчас у «Валенсии» десять побед, 12 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 50 голов и пропустил 53 мяча. В последних поединках у «лос-чес» не все так хорошо, как хотелось бы, но матч против «Уэски» и победа в нем могут изменить отношение к клубу.

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла два матча из последних пяти
  • «Уэска» проиграла три матча из последних пяти
  • «Валенсия» забила десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше 3.5 по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на ничью или победу «Уэски» по коэффициенту 1.20.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.70 2.26
Лига Ставок 2.15 1.68 1.70 2.12
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
BetBoom 3.32 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100