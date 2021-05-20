«Уэска» — «Валенсия» . Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

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вчера, 23:59

«Уэска» примет «Валенсию» в рамках 38-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 22 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Уэска» и «Валенсия» показывают не лучший футбол, оба клуба находятся в подвале турнирной таблицы. «Уэска» имеет шансы спастись и остаться в Примере, а «Валенсия» может напоследок громко хлопнуть дверью и доказать, что провальный сезон был чистой случайностью. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Уэска». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.20 и на победу «Валенсии» по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Уэска» набрала 33 пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба семь побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 43 мяча. В последних поединках «Уэска» играет плохо, но у клуба есть несколько важных баллов, которые могут помочь спастись от вылета. Для спасения «Уэске» нужно побеждать в этом матче, в таком случае даже победа конкурентов оставит клуб в Примере.

«Валенсия» проводит ужасный сезон. Клуб набрал 42 пункта и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В середине сезона казалось, что «лос-чес» вылетят в Сегунду, но в последний момент клуб начал выдавать неплохие матчи и набирать очки. Сейчас у «Валенсии» десять побед, 12 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 50 голов и пропустил 53 мяча. В последних поединках у «лос-чес» не все так хорошо, как хотелось бы, но матч против «Уэски» и победа в нем могут изменить отношение к клубу.

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла два матча из последних пяти

«Уэска» проиграла три матча из последних пяти

«Валенсия» забила десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше 3.5 по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на ничью или победу «Уэски» по коэффициенту 1.20.