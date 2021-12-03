«Уэска» — «Вальядолид». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2021)

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сегодня, 13:34

«Уэска» сыграет против «Вальядолида» в рамках 19-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 3 декабря 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Эль Алькарас». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вальядолид». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.30, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 2.85.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Уэска» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. Команда выиграла пять поединков, семь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у «Уэски» 18 забитых и 17 пропущенных мячей в испанской Сегунде. В последних встречах коллектив сыграл вничью с «Альмерией», а также потерял очки с «Ибицей» и выиграл у «Мирандеса».

«Вальядолид» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 31 балл. Команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Вальядолида» 27 забитых и 20 пропущенных в Сегунде. В последних встречах испанский коллектив выиграл у «Картахены», а также проиграл «Альмерии» и победил «Фуэнлабраду».

Информация для ставок

«Вальядолид» проиграл всего один матч из последних пяти

«Уэска» не проигрывает четыре поединка кряду

У «Вальядолида» четыре забитых мяча за последние три игры

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. Фаворита в игре предсказать сложно, но в то, что оба клуба смогут отметиться как минимум одним забитым мячом, очень даже верится.