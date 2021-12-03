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«Уэска» — «Вальядолид». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2021)

сегодня, 13:34

«Уэска» сыграет против «Вальядолида» в рамках 19-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 3 декабря 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Эль Алькарас». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.282.56
Фонбет 2.65 3.20 2.75
Мелбет 2.65 3.20 2.77
1XBET 2.65 3.20 2.77
BetBoom 2.64 3.20 2.76

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вальядолид». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.30, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 2.85.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Уэска» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. Команда выиграла пять поединков, семь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у «Уэски» 18 забитых и 17 пропущенных мячей в испанской Сегунде. В последних встречах коллектив сыграл вничью с «Альмерией», а также потерял очки с «Ибицей» и выиграл у «Мирандеса».

«Вальядолид» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 31 балл. Команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Вальядолида» 27 забитых и 20 пропущенных в Сегунде. В последних встречах испанский коллектив выиграл у «Картахены», а также проиграл «Альмерии» и победил «Фуэнлабраду».

Информация для ставок

  • «Вальядолид» проиграл всего один матч из последних пяти
  • «Уэска» не проигрывает четыре поединка кряду
  • У «Вальядолида» четыре забитых мяча за последние три игры

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. Фаворита в игре предсказать сложно, но в то, что оба клуба смогут отметиться как минимум одним забитым мячом, очень даже верится.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.61 1.72 2.16
Мелбет 1.74 2.19
1XBET 1.74 2.19
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:51
Игра на три результата
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