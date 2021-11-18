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«Вердер» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.11.2021)

18 ноября 2021, 13:49

В 14-м туре второй Бундеслиги встретятся «Вердер» и «Шальке-04». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Вердер
Шальке-04
1 : 1
завершен
20 ноября 2021, 22:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.513.13
Мелбет 2.14 3.67 3.37
BetBoom 2.18 3.38 3.33

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают хозяевам. На победу «Вердера» можно сделать ставку по коэффициенту 2.28. На успех «Шальке-04» предлагается коэффициент 3.05. Если вы считаете, что матч закончится вничью, то данная ставка будет рассчитана по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.03.

Форма команд

«Вердер» выступает с переменным успехом, на данный момент команда занимает только восьмое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 19 очков и часто теряет зачетные баллы, где этого можно было избежать. Тем не менее, отставание от «Санкт-Паули» всего семь очков и впереди еще длинная часть сезона. В последней встрече «Вердер» обыграл на выезде «Нюрнберг», а ранее разошелся миром с «Санкт-Паули» (1:1).

«Шальке-04» очень не хочет задерживаться во второй Бундеслиге и пытается в следующем же сезоне вернуться обратно в элитный немецкий дивизион. Однако последние два матча клуб провалил, не набрав ни единого очка. Перед предстоящей встречей команда из Гельзенкирхена набрала 22 балла и идет на пятом месте в турнирной таблице. В двух последних поединках «Шальке-04» уступил «Дармштадту» (2:4) и «Хайденхайму» (0:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Вердера» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти выездных матчей «Шальке-04» за последнее время завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • «Вердер» выиграл у «Шальке-04» три из пяти последних встреч
  • Четыре из шести матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды ставят перед собой цель — выход в первую Бундеслигу на следующий сезон. Предполагаем, что «Вердер» на своем поле сможет сломить сопротивление соперника и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Вердера» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.28.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.83 1.64 2.36
Мелбет 1.91 1.97
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Все комментарии
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5jqy5mw8zu2n
18 ноября в 16:36
Футбольный клуб Вердер (Бремен) выиграет матч.
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dh7gt6jsm49r
18 ноября в 14:18
Футбольный клуб Вердер (Бремен) одержит победу.
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