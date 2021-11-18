«Вердер» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.11.2021)

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18 ноября 2021, 13:49

В 14-м туре второй Бундеслиги встретятся «Вердер» и «Шальке-04». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают хозяевам. На победу «Вердера» можно сделать ставку по коэффициенту 2.28. На успех «Шальке-04» предлагается коэффициент 3.05. Если вы считаете, что матч закончится вничью, то данная ставка будет рассчитана по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.03.

Форма команд

«Вердер» выступает с переменным успехом, на данный момент команда занимает только восьмое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 19 очков и часто теряет зачетные баллы, где этого можно было избежать. Тем не менее, отставание от «Санкт-Паули» всего семь очков и впереди еще длинная часть сезона. В последней встрече «Вердер» обыграл на выезде «Нюрнберг», а ранее разошелся миром с «Санкт-Паули» (1:1).

«Шальке-04» очень не хочет задерживаться во второй Бундеслиге и пытается в следующем же сезоне вернуться обратно в элитный немецкий дивизион. Однако последние два матча клуб провалил, не набрав ни единого очка. Перед предстоящей встречей команда из Гельзенкирхена набрала 22 балла и идет на пятом месте в турнирной таблице. В двух последних поединках «Шальке-04» уступил «Дармштадту» (2:4) и «Хайденхайму» (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Вердера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти выездных матчей «Шальке-04» за последнее время завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Вердер» выиграл у «Шальке-04» три из пяти последних встреч

Четыре из шести матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды ставят перед собой цель — выход в первую Бундеслигу на следующий сезон. Предполагаем, что «Вердер» на своем поле сможет сломить сопротивление соперника и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Вердера» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.28.