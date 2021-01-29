«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

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29 января 2021, 09:43

31 января «Вест Хэм», который приятно удивляет своих поклонников в 2021 году, примет на своем стадионе «Ливерпуль».

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Ливерпуля» в этом поединке. На триумф гостей рекомендуют ставить с коэффициентом 1.80. Ничейный исход оценивают в 3.80, а победу «Вест Хэма» — в 4.30. Лондонцы подходят к этому поединку в лучшей форме, но «Ливерпуль» не намерен уступать в очередном матче.

Форма команд

«Вест Хэм» вновь расцвел под руководством Дэвида Мойеса. Шотландец превратил лондонский клуб в угрозу. Сейчас команда находится на пятой строчке и имеет в активе 35 пунктов. Примечательно, что до третьей строчки всего четыре пункта. Свой последний поединок «Вест Хэм» выиграл со счетом 3:2.

«Ливерпуль» переживает спад после многочисленных побед. Сейчас команда Юргена Клоппа далеко не в лучшей форме. Клуб находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 37 пунктов. Действующий чемпион АПЛ отстает от первой строчки на 4 очка.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» выиграл только 1 матч из последних пяти

● «Вест Хэм» довел серию побед до пяти матчей

● «Ливерпуль» пропустил в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно будет поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.63. Также можно сделать ставку на то, что в первом тайме будет забито не меньше 1,5 голов с коэффициентом 2.45.