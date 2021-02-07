«Жирона» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (07.02.2021)

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сегодня, 00:58

«Жирона» принимает «Леганес» в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Это будет интересный поединок, особенно для болельщиков гостей.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Мелбет представили котировки на грядущий поединок Сегунды: поставить на победу «Леганеса» можно за коэффициентом 2.80, триумф «Жироны» оценивают в 2.70. Ничейный исход реален за коэффициентом 3.16.

Форма команд

«Жирона» находится на девятой строчке в турнирной таблице Сегунды. У этого клуба 33 пункта в активе. Каталонский клуб не так давно вылетел из Примеры и хочет в нее вернуться, но в нынешнем сезоне на это вряд ли можно рассчитывать. «Жирона» проиграла свой предыдущий поединок «Мальорке» со счетом 0:1.

Еще один представитель Примеры, который недавно вылетел в Сегунду, это «Леганес». Сейчас у клуба 37 пунктов в активе и пятое место. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 3:2 у «Луго».

Информация для ставок

«Жирона» выиграла только один матч из последних пяти

«Жирона» 11 раз играла дома в этом сезоне и лишь пять раз смогла победить

«Леганес» побеждал в гостях в этом сезоне всего дважды

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что это будет победа «Леганеса» с преимуществом в один или два мяча за коэффициентом 2.85.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».