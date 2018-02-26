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Кубок России: футбол в любую погоду!

26 февраля 2018, 13:08

На этой неделе состоятся матчи 1/4 финала Кубка России. И почему каждый раз при обсуждении российского футбольного календаря «Соккер.ру» на ум приходит фраза Сергея Лаврова?

Почему, собственно, «наезжаем» на доблестных чиновников? Составители календаря не знали, что на 18 марта назначены выборы президента России – запланированные на это число матчи теперь в срочном порядке переносят. Финал Кубка России собирались провести 9 мая в Волгограде, но опять забыли, что это День Победы, местной полиции в праздник с парадом и массовыми народными гуляниями не нужна еще одна головная боль в виде футбольного матча, особенно, если в город приедет красно-белая торсида из Москвы. Вопрос элементарных правил обеспечения безопасности. Про выборы не знали, о Дне Победы забыли, но зима ведь каждый год бывает. Точно вам говорю. Рассчитывать на хорошую погоду 27-28 февраля, как минимум, наивно. Как максимум – преступно. Или у нас составители футбольного расписания в теплых странах живут и не ведают, что такое морозы?

Прогноз погоды на четвертьфиналы Кубка России

Хабаровск (матч «СКА-Хабаровск» - «Шинник», 27 февраля в 11:30 по Москве, 18:30 по местному времени). От -10 до -12 градусов.

Пермь (матч «Амкар» - «Авангард», 27 февраля в 17:30 по Москве, 19:30 по местному времени). -17 или -18 градусов по Цельсию, снегопад.

Самара (матч «Крылья Советов» - «Спартак», 28 февраля в 17:30 по Москве, 18:30 по местному времени). По разным данным, температура воздуха во время игры составит от -16 до -19 градусов.

Санкт-Петербург (матч «Тосно» - «Луч-Энергия», 28 февраля в 19:30 по Москве). Ожидается от -13 до -15 градусов ниже нуля.

Если сложить все эти прогнозируемые отрицательные температуры, то можно хоть бензин заморозить, но замерзнут всего лишь футболисты. Нет ничего страшного в футболе при небольшом «минусе» - до пяти градусов, скажем, но чем ниже температура, тем больший ущерб здоровью спортсменов это может нанести. Глубоко дышать остывшим до -20 градусов воздухом само по себе опасно, не говоря о том, что увеличивается риск травм, к тому же, под ногами будет бетон – промерзшее поле, если речь о натуральном газоне. В регламенте УЕФА, например, прописана процедура проведения матчей, если температура достигает -15 градусов. Без согласия обеих сторон такая игра не состоится. В РФПЛ  и Кубке России все решают главный арбитр и делегат матча «на глазок». И не исключено, что перед игрой им могут позвонить сверху и попросить: «Лёлик, никаких отмен и переносов – резервных дат у нас нет!» И футбол состоится при любой погоде.

Правила переносов

Сергей Прядкин признает, что Кубку России нужны реформы, но пока этому турниру не оказывается даже минимальная поддержка. Только у меня возникает вопрос, почему четвертьфинальные матчи нужно играть именно в последних числах февраля? Осталось всего три раунда – четвертьфинал, полуфинал, и финал. Решающий матч запланирован на 9 мая, но, скорее всего, будет перенесен на неделю вперед, полуфиналы запланированы на 18 апреля, а 1/4 финала играется в заключительные дни зимы. Неужели нет возможности сыграть поединки этой стадии, когда потеплеет и на хороших полях?

Кстати, четвертьфиналисты определились четыре месяца назад – в конце октября. Уже тогда было ясно, что сложности из-за переносов могут возникнуть только со «Спартаком», который играл в Лиге чемпионов и действительно вышел в весеннюю стадию еврокубков. Но три пары можно было смело ставить на начало апреля – там есть окна между турами и в РФПЛ, и в ФНЛ, игры чемпионата проходят раз в неделю, свободных мид-уиков предостаточно. 4 апреля – подходящая дата, очевидно, риск нарваться на столь же тяжелые метеоусловия, как в конце февраля, значительно ниже.

«Город Сочи подарен нам судьбой»

Если какие-то веские причины все-таки заставляют непременно проводить четвертьфинальные матчи Кубка России в феврале, то нужно рассматривать возможность перенести игры географически. Да, всегда существует дилемма домашних болельщиков, но много ли народу придет в -18 на стадион на игру «Тосно» - «Луч-Энергия» или «Амкар» - «Авангард»? Сколько собралось бы на стадионах ЦСКА и «Локомотива», играй они на этой стадии Кубка России с любой из оставшихся в розыгрыше команд, кроме «Спартака»? Поэтому, взвесив «за» и «против», во избежание столкновений с суровыми морозами можно играть на юге.

«Краснодар» на свою арену гостей может и не пустить, но в Краснодаре есть стадион «Кубань», а в Сочи – «Фишт», которого сотрудничество с Кубком России обеспечит работой после чемпионата мира. Кстати, во времена СССР, которые часто приводят в пример, практика встреч на нейтральных южных полях в холодное время года была распространена. В середине 70-х «Спартак» дважды принимал в Сочи «Милан» в рамках еврокубков, а уж встреч внутренних турниров – не счесть. Кстати, в Сочи +10-12. Там чай растет, но Кубку России туда не надо.

Никто не жалуется

Можно еще долго возмущаться и предлагать варианты, но потом, глядя на пассивность самих клубов и их покорность перед судьбой и погодой, невольно начинаешь думать, что, видимо, они заслуживают таких футбольных чиновников. Это же практически срез нашего общества: шестеро отмалчиваются и стараются не заикаться, один протестует, а его оппонент пытается обернуть противоречащую здравому смыслу ситуацию себе во благо. «Спартак» называет условия в Самаре более подходящими для игры в хоккей с мячом. Чемпионы России, по слухам, предлагали «Крыльям» перенести матч в Москву, покрыть все расходы на перелет и размещение соперников, а также поделиться частью выручки. Справедливости ради, в столице не намного теплее, плюс только в том, что у «Спартака» современный стадион, который не продувается всеми ветрами.

Обсуждался вариант проведения матча в Сочи, где сейчас «Спартак» проводит сбор, однако из Самары по всем пунктам последовали категорические отказы. Решения якобы принимал сам губернатор, у которого в этом году выборы, возвращение в РФПЛ и успех в Кубке России ему точно не повредят. Потерять домашний матч со «Спартаком», пусть он и пройдет в нечеловеческих условиях, значит, проявить слабость. Все знают, что слабый в России – это приговор, чего не скажешь о недальновидных, эгоистичных, злых и глупых. К тому же, в такую погоду у «Крыльев Советов» гораздо больше шансов против главного фаворита Кубка России, ведь внешние факторы нивелируют разницу в мастерстве. На войне все средства хороши? Возможно, это и так. Только речь идет о футболе, не о войне. И проводить матчи в жуткий холод, когда есть возможность этого избежать, вредительство, если не преступление.    

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Все комментарии
Denfard
Denfard
28 февраля в 20:02
Если так будет вести себя ВАДА по отношению к России, то с ней должны разговаривать Калибры, а если США этого не поймут то пусть обижаются только на себя, и нечего с ними нянчиться при создании нового ВАДА обязательно должны быть представители России, иначе больше играть по вашим правилам мы не будем и МОК Россия должна реформировать под свой лад, вот тогда и спорт станет чистым без Астматиков и тому подобных Норвежцев .
7stars2
7stars2
27 февраля в 21:32
Футбол зародился в Англии а умер за Уралом...в Перми...
Воин666
Воин666 ответил Влад Богатырёв
27 февраля в 17:44
Кипятком польют?))) В Самаре поле без подогрева вроде бы))) Да и продуваемость поля сильная, поэтому что на поле, что возле стадиона - температура одна. Было же предложение - Сочи, Краснодар с оплатой перелёта и гостиницы для КС. Не хотят, считают, что стадион заполнят на половину. Ну-ну.)) Конечно, можно сшить палатку в размер со стадионом и нагреть внутри газовыми горелками, но ..... )))
Ну, если нет подогрева, то видимо должны перенести на другую дату матч, а не в другой город.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Воин666
27 февраля в 17:41
Так поле прогреют и вперёд играть.
Кипятком польют?))) В Самаре поле без подогрева вроде бы))) Да и продуваемость поля сильная, поэтому что на поле, что возле стадиона - температура одна.
Было же предложение - Сочи, Краснодар с оплатой перелёта и гостиницы для КС. Не хотят, считают, что стадион заполнят на половину. Ну-ну.))
Конечно, можно сшить палатку в размер со стадионом и нагреть внутри газовыми горелками, но ..... )))
Воин666
Воин666 ответил Влад Богатырёв
27 февраля в 17:37
Ой, не надо говорить "не надо" и "если бы". Были случаи, когда переносились игры еврокубков в южные города. Тот, кто в футболе не первое десятилетие это помнит. УЕФА замеряет температуру на стадионе, и если на поле температура ниже -15, то матч переносится. С твоим градусником они не советуются.)
Так поле прогреют и вперёд играть.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Воин666
27 февраля в 17:27
Ой, не надо рассказывать что перенесли бы игру. А в еврокубках при ниже -15 также играли, несмотря на регламент УЕФА.
Ой, не надо говорить "не надо" и "если бы". Были случаи, когда переносились игры еврокубков в южные города. Тот, кто в футболе не первое десятилетие это помнит.
УЕФА замеряет температуру на стадионе, и если на поле температура ниже -15, то матч переносится. С твоим градусником они не советуются.)
альсато
альсато ответил борька
27 февраля в 15:24
Хщз Ты как Ванга. Ясновидящий!
Да какой там "ясновидящий", осталась надежда только на ЛУЧ))))
zamsb
zamsb
27 февраля в 14:35
Это одна из "отрыжек" календаря осень-весна. Проводился бы чемпионат по системе весна-осень думаю таких бы катаклизмов с датами проведения игр не было бы в принципе.
борька
борька ответил альсато
27 февраля в 11:01
Всегда говорю только правду. Каждый "божий день" вижу д..билов; наяву, по ящику и здесь на соккере)))
Хщз
Ты как Ванга. Ясновидящий!
Harry_Lonsdale
Harry_Lonsdale
27 февраля в 10:27
Интересно, а чинуши не подумали, что если кто-то из сборников на такой погоде серьёзно сломается, то перспективы на ЧМ еще радужнее станут. И тут даже не важно кто играет - ясное дело, что 1/4 финала кубка можно было ожидать любого из топовых российских клубов, а значит и сборников. Очередное доказательство того, что тем кто футбол "функицонирует и танцует" по**ать на собственно футбол)
Воин666
Воин666 ответил Влад Богатырёв
27 февраля в 09:24
Футбол для болельщика - Верно??? Если бы не было возможности играть в Москве, т.е. по регламенту УЕФА температура бы была ниже 15 градусов, то матчи бы перенесли в Сочи. Сравните стадион в Самаре и в Москве. При температуре - 16 сколько соберётся в Самаре народу??? И сколько народу соберётся в Москве??? Тем более вы сравниваете внутренний чемпионат с внешним, что нелогично. В Сочи или Москву - сел и поехал, а в ту же Испанию...? Да и сравнивать стадионы в Хабаровске и в Москве - просто неправильно.
Ой, не надо рассказывать что перенесли бы игру. А в еврокубках при ниже -15 также играли, несмотря на регламент УЕФА.
альсато
альсато ответил борька
27 февраля в 07:08
O Врешь,парень, ты это говоришь сто первый раз!
Всегда говорю только правду. Каждый "божий день" вижу д..билов; наяву, по ящику и здесь на соккере)))
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Воин666
26 февраля в 23:48
Странная у Вас логика. Почему же тогда сыграли с Атлетиком в Москве, а не в тёплой Испании? Сказали бы, что хотите в тепле 2 матча на их поле сыграть, но нет Вам хорошо, а на других пофигу. тоже самое и Локомотива касается, когда летели в Хабаровск в ноябре ныли что там холодно, а как играть с Ниццей в Москве при такой же температуре, так кричали, что поле полностью готово, можно играть.
Футбол для болельщика - Верно???
Если бы не было возможности играть в Москве, т.е. по регламенту УЕФА температура бы была ниже 15 градусов, то матчи бы перенесли в Сочи. Сравните стадион в Самаре и в Москве. При температуре - 16 сколько соберётся в Самаре народу??? И сколько народу соберётся в Москве???
Тем более вы сравниваете внутренний чемпионат с внешним, что нелогично. В Сочи или Москву - сел и поехал, а в ту же Испанию...?
Да и сравнивать стадионы в Хабаровске и в Москве - просто неправильно.
Воин666
Воин666 ответил Saang
26 февраля в 22:14
Типичные менталитет провинциального быдла - мне хорошо, на остальных похрен. Говоря о быдле я имею ввиду тех кто настаивает на матче именно в Самаре и именно в эту дату.
Странная у Вас логика. Почему же тогда сыграли с Атлетиком в Москве, а не в тёплой Испании? Сказали бы, что хотите в тепле 2 матча на их поле сыграть, но нет Вам хорошо, а на других пофигу. тоже самое и Локомотива касается, когда летели в Хабаровск в ноябре ныли что там холодно, а как играть с Ниццей в Москве при такой же температуре, так кричали, что поле полностью готово, можно играть.
борька
борька ответил Vic2016
26 февраля в 18:53
Футболисты и их болельщики чем отличаются от болельщиков и игроков в хоккей с мячом... Никто там не стонет и не рыдает. Просто идут на игру (болельщики) и играют (игроки).
Х
Сравнил лед с травой, как спирт с водой!
An Jo
An Jo ответил Tepliz
26 февраля в 18:44
Да точно у наших чиновников мозгов нет. Зачем калечить игроков непонятно. При союзе были более умные ,матчи проходили в Сочи, Симферополе, Новороссийске. Ну придет в Перми на матч 500 чел и все. Я думаю в Сочи придут намного больше
В южных городах на футбол народу всяко больше придёт, для них это событие.
Полевой Командир
Полевой Командир ответил Vic2016
26 февраля в 18:40
Футболисты и их болельщики чем отличаются от болельщиков и игроков в хоккей с мячом... Никто там не стонет и не рыдает. Просто идут на игру (болельщики) и играют (игроки).
Как бэ с точки зрения болельщика, наверно ничем не отличаются... Можно, конечно, и большой теннис в телогрейке смотреть. Это, если только смотреть. Играть в телогрейке, увы, не очень удобно. А так, конечно, виды спорта, такие как хоккей с мячом и футбол отличаются немного. Если не считать некоторые различия в правилах, то можно заметить, что основным отличием является то, что хоккей - это зимний вид спорта, соответственно футбол - летний. И если для одного нужен хороший лед, то для другого - хороший травяной газон. а так да, играть, конечно, можно. В телогрейке.
Vic2016
Vic2016
26 февраля в 17:46
Футболисты и их болельщики чем отличаются от болельщиков и игроков в хоккей с мячом... Никто там не стонет и не рыдает. Просто идут на игру (болельщики) и играют (игроки).
борька
борька ответил альсато
26 февраля в 17:32
Сотый раз повторяю: "В наше время д..билов меньше было"
O
Врешь,парень, ты это говоришь сто первый раз!
борька
борька
26 февраля в 16:57
Н
Ну, что вы расплакались, ребята. Вспомните, в советские времена на Северном полюсе играли в футбол моряки -подводники1962 год,в 90 годы пьяные олигархи гоняли в футбол, и к ним на матч приехали сами канадцы ,пили водку, слушали музыку , а один канадец вертел пальцем у виска и кричал Crazy, crazy,crazy!,плюнул и уехал!
Shafterhopf
Shafterhopf
26 февраля в 16:00
Хабаровск (матч «СКА-Хабаровск» - «Шинник», 27 февраля в 11:30 по Москве, 18:30 по местному времени). От -10 до -12 градусов.
_______________________________________________

Это откуда такие данные про погоду? Живу в Хабаровске, сегодня -8 (в 17-30 смотрел). Завтра по прогнозу -7
Vladimir2012
Vladimir2012
26 февраля в 15:31
Ну , играли наши клубы в холодных условиях и что это норма.Когда то же надо менять эту вакханалию.
rawer
rawer
26 февраля в 15:08
в прошлом году Урал согласился провести матч с Краснодаром на его поле, хотя хозяином был Урал, и Урал дошел до финала. Ходил как то раз на футбол при минус 5-6 на Уралмаш больше не пойду это нечеловеческие условия для болельщиков
альсато
альсато
26 февраля в 15:02
Сотый раз повторяю: "В наше время д..билов меньше было"
Dominators
Dominators
26 февраля в 14:16
Соглашусь, что играть в феврале , плохая идея . Можно было перенести на более теплое время . Но лишать зрелища болельщиков , на чьих стадионах пройдут эти игры , тоже не справедливо . За все это можно поблагодарить РФС .Спасибо ему за заботу о нас болельщиках .
Jum13
Jum13
26 февраля в 14:01
Забавно. С Атлетико при -10 играть было нормально, с КС в Самаре при -13 - срочно переносите!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
26 февраля в 13:49
Поле в Самаре нормальное, играли и в худших условиях
Saang
Saang ответил Tepliz
26 февраля в 13:37
Да точно у наших чиновников мозгов нет. Зачем калечить игроков непонятно. При союзе были более умные ,матчи проходили в Сочи, Симферополе, Новороссийске. Ну придет в Перми на матч 500 чел и все. Я думаю в Сочи придут намного больше
Да пофиг им кто придет/не придет/поморозится - им главное показать какие они крутые, не прогнулись перед Москвой/Питером, а под эту марку может и фавориты отлетят - так вообще чудесно, ведь выиграли Кубок, больше очков на выборах.
Saang
Saang
26 февраля в 13:35
Типичные менталитет провинциального быдла - мне хорошо, на остальных похрен. Говоря о быдле я имею ввиду тех кто настаивает на матче именно в Самаре и именно в эту дату.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 февраля в 13:32
Только у нас в России все делается в не человеческих условиях. И мы россияне выживает. А вот, как быть с ПРИШЛЫМИ? Выживут ли? Вот в чем вопрос?
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