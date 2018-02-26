Кубок России: футбол в любую погоду!

26 февраля 2018, 13:08

На этой неделе состоятся матчи 1/4 финала Кубка России. И почему каждый раз при обсуждении российского футбольного календаря «Соккер.ру» на ум приходит фраза Сергея Лаврова?

Почему, собственно, «наезжаем» на доблестных чиновников? Составители календаря не знали, что на 18 марта назначены выборы президента России – запланированные на это число матчи теперь в срочном порядке переносят. Финал Кубка России собирались провести 9 мая в Волгограде, но опять забыли, что это День Победы, местной полиции в праздник с парадом и массовыми народными гуляниями не нужна еще одна головная боль в виде футбольного матча, особенно, если в город приедет красно-белая торсида из Москвы. Вопрос элементарных правил обеспечения безопасности. Про выборы не знали, о Дне Победы забыли, но зима ведь каждый год бывает. Точно вам говорю. Рассчитывать на хорошую погоду 27-28 февраля, как минимум, наивно. Как максимум – преступно. Или у нас составители футбольного расписания в теплых странах живут и не ведают, что такое морозы?

Прогноз погоды на четвертьфиналы Кубка России

Хабаровск (матч «СКА-Хабаровск» - «Шинник», 27 февраля в 11:30 по Москве, 18:30 по местному времени). От -10 до -12 градусов.

Пермь (матч «Амкар» - «Авангард», 27 февраля в 17:30 по Москве, 19:30 по местному времени). -17 или -18 градусов по Цельсию, снегопад.

Самара (матч «Крылья Советов» - «Спартак», 28 февраля в 17:30 по Москве, 18:30 по местному времени). По разным данным, температура воздуха во время игры составит от -16 до -19 градусов.

Санкт-Петербург (матч «Тосно» - «Луч-Энергия», 28 февраля в 19:30 по Москве). Ожидается от -13 до -15 градусов ниже нуля.

Если сложить все эти прогнозируемые отрицательные температуры, то можно хоть бензин заморозить, но замерзнут всего лишь футболисты. Нет ничего страшного в футболе при небольшом «минусе» - до пяти градусов, скажем, но чем ниже температура, тем больший ущерб здоровью спортсменов это может нанести. Глубоко дышать остывшим до -20 градусов воздухом само по себе опасно, не говоря о том, что увеличивается риск травм, к тому же, под ногами будет бетон – промерзшее поле, если речь о натуральном газоне. В регламенте УЕФА, например, прописана процедура проведения матчей, если температура достигает -15 градусов. Без согласия обеих сторон такая игра не состоится. В РФПЛ и Кубке России все решают главный арбитр и делегат матча «на глазок». И не исключено, что перед игрой им могут позвонить сверху и попросить: «Лёлик, никаких отмен и переносов – резервных дат у нас нет!» И футбол состоится при любой погоде.

Правила переносов

Сергей Прядкин признает, что Кубку России нужны реформы, но пока этому турниру не оказывается даже минимальная поддержка. Только у меня возникает вопрос, почему четвертьфинальные матчи нужно играть именно в последних числах февраля? Осталось всего три раунда – четвертьфинал, полуфинал, и финал. Решающий матч запланирован на 9 мая, но, скорее всего, будет перенесен на неделю вперед, полуфиналы запланированы на 18 апреля, а 1/4 финала играется в заключительные дни зимы. Неужели нет возможности сыграть поединки этой стадии, когда потеплеет и на хороших полях?

Кстати, четвертьфиналисты определились четыре месяца назад – в конце октября. Уже тогда было ясно, что сложности из-за переносов могут возникнуть только со «Спартаком», который играл в Лиге чемпионов и действительно вышел в весеннюю стадию еврокубков. Но три пары можно было смело ставить на начало апреля – там есть окна между турами и в РФПЛ, и в ФНЛ, игры чемпионата проходят раз в неделю, свободных мид-уиков предостаточно. 4 апреля – подходящая дата, очевидно, риск нарваться на столь же тяжелые метеоусловия, как в конце февраля, значительно ниже.

«Город Сочи подарен нам судьбой»

Если какие-то веские причины все-таки заставляют непременно проводить четвертьфинальные матчи Кубка России в феврале, то нужно рассматривать возможность перенести игры географически. Да, всегда существует дилемма домашних болельщиков, но много ли народу придет в -18 на стадион на игру «Тосно» - «Луч-Энергия» или «Амкар» - «Авангард»? Сколько собралось бы на стадионах ЦСКА и «Локомотива», играй они на этой стадии Кубка России с любой из оставшихся в розыгрыше команд, кроме «Спартака»? Поэтому, взвесив «за» и «против», во избежание столкновений с суровыми морозами можно играть на юге.

«Краснодар» на свою арену гостей может и не пустить, но в Краснодаре есть стадион «Кубань», а в Сочи – «Фишт», которого сотрудничество с Кубком России обеспечит работой после чемпионата мира. Кстати, во времена СССР, которые часто приводят в пример, практика встреч на нейтральных южных полях в холодное время года была распространена. В середине 70-х «Спартак» дважды принимал в Сочи «Милан» в рамках еврокубков, а уж встреч внутренних турниров – не счесть. Кстати, в Сочи +10-12. Там чай растет, но Кубку России туда не надо.

Никто не жалуется

Можно еще долго возмущаться и предлагать варианты, но потом, глядя на пассивность самих клубов и их покорность перед судьбой и погодой, невольно начинаешь думать, что, видимо, они заслуживают таких футбольных чиновников. Это же практически срез нашего общества: шестеро отмалчиваются и стараются не заикаться, один протестует, а его оппонент пытается обернуть противоречащую здравому смыслу ситуацию себе во благо. «Спартак» называет условия в Самаре более подходящими для игры в хоккей с мячом. Чемпионы России, по слухам, предлагали «Крыльям» перенести матч в Москву, покрыть все расходы на перелет и размещение соперников, а также поделиться частью выручки. Справедливости ради, в столице не намного теплее, плюс только в том, что у «Спартака» современный стадион, который не продувается всеми ветрами.

Обсуждался вариант проведения матча в Сочи, где сейчас «Спартак» проводит сбор, однако из Самары по всем пунктам последовали категорические отказы. Решения якобы принимал сам губернатор, у которого в этом году выборы, возвращение в РФПЛ и успех в Кубке России ему точно не повредят. Потерять домашний матч со «Спартаком», пусть он и пройдет в нечеловеческих условиях, значит, проявить слабость. Все знают, что слабый в России – это приговор, чего не скажешь о недальновидных, эгоистичных, злых и глупых. К тому же, в такую погоду у «Крыльев Советов» гораздо больше шансов против главного фаворита Кубка России, ведь внешние факторы нивелируют разницу в мастерстве. На войне все средства хороши? Возможно, это и так. Только речь идет о футболе, не о войне. И проводить матчи в жуткий холод, когда есть возможность этого избежать, вредительство, если не преступление.