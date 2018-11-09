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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
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Фиаско «Ливерпуля», камбэк МЮ и шоу «Спартака». Топ-10 событий евронедели

09 ноября 2018, 13:00

«Црвена Звезда» обыграла «Ливерпуль», МЮ выдал Ферги-тайм, а «Спартак» забил четыре мяча при трех пропущенных. Эти и другие события евронедели – в топе «Соккер.ру».

10. Бедствующий «Монако»

Еще недавно этот клуб играл в полуфинале Лиги чемпионов и становился сильнейшей командой Франции, а сейчас «Монако» делит последнюю строчку в Лиге 1 и пробивает очередное дно в Лиге чемпионов. Монегаски под руководством Тьерри Анри проиграли на своем поле «Брюгге» со счетом 0:4, причем три мяча пропустили уже к середине первого тайма. Этот матч стал 15-м подряд без побед для «Монако» в нынешнем сезоне. Куда попал Александр Головин?! К слову, в позорной игре с «Брюгге» полузащитник сборной России участия не принимал из-за травмы

9. Вылет «Марселя» из Лиги Европы

«Монако» не единственный представитель французской лиги, у которого плохи дела в еврокубках. «Марсель» - финалист предыдущего розыгрыша Лиги Европы, досрочно лишился шансов на продолжение борьбы. «Олимпику» хватило четырех туров группового этапа, чтобы распрощаться с Лигой Европы, в этих матчах «Марсель» набрал только одно очко (ничья 2:2 с кипрским «Аполлоном»). Решающим же стало поражение от «Лацио», что для бывшего тренера «Ромы» Руди Гарсия, должно быть, особенно болезненно

8. Крупная победа «Реала» в Чехии

Смена тренера пошла «Реалу» на пользу: после расставания с Лопетеги «сливочные», возглавляемые Сантьяго Солари, с общим счетом 11:0 выиграли три встречи подряд. Если на «Сантьяго Бернабеу» действующему обладателю Кубка чемпионов пришлось повозиться с чешской «Викторией», то в Пльзене «Мадрид» жестоко расправился с соперником уже в первом тайме, забив четыре мяча. Уже пошли разговоры о том, что Сантьяго Солари нужно оставлять у руля команды как минимум до конца сезона. В частности, такого мнения придерживается Карим Бензема

7. Новые приключения «Лиона» и «Хоффенхайма»

Две недели назад «Лион» и «Хоффенхайм» сыграли 3:3 в Зинсхайме, причем немецкий клуб спасся от поражения в самой концовке. Ответная встреча в Лионе получилась не менее яркой, пусть голов команды забили и меньше. К исходу получаса игры «Лион» вел со счетом 2:0, еще более комфортным это преимущество показалось после удаления Касима Нуху в самом начале второго тайма. Но «Хоффенхайм» снова нашел в себе силы отыграться и вырвать ничью! Голами отметились Андрей и Павел, Крамарич и Кадержабек, причем чех забивал уже в компенсированные ко второму тайму минуты. В итоге, за 180 минут «Лион» и «Хоффенхайм» забили друг другу по 5 голов. Супер!

6. Камбэк «Краснодара»

«Краснодар» в нынешнем сезоне – маэстро камбэков! Нет, вы только вдумайтесь: в шести матчах нынешней кампании (всего сыграно 19 официальных встреч) «быки» побеждали со счетом 2:1, уступая по ходу встречи 0:1. Победные голы традиционно забиваются после 80-й минуты. Волевым методом «Краснодар» уже обыграл «Урал», «Локомотив», «Севилью», ЦСКА, «Крылья Советов» и вот теперь «Стандард». Если бы «Краснодар» сам не пропустил от «Ростова» в концовке, сейчас у команды Мурада Мусаева была бы серия из четырех матчей подряд, где удавалось переходить с 0:1 на 2:1. Победа над бельгийцами получилась не только яркой, но и очень важной в турнирном смысле, «быки» сделали мощный рывок в направлении плей-офф.

5. Новая «баранка» «Локомотива»

Совсем печальны дела «Локомотива» в Лиге чемпионов. Хотя, казалось бы, у железнодорожников есть опытный тренер, чемпионский состав, получивший летом отменное по меркам РПЛ усиление, группа не самая убийственная, но результаты ужасны: четыре поражения в четырех матчах. Команду Юрия Семина снова огорчил «Порту», который дома выиграл еще крупнее, чем на выезде – 4:1 после 3:1 в Москве. В Лиге чемпионов только два клуба с «баранкой» после четырех туров: «Локомотив» и греческий АЕК. Стыдно, товарищи.

4. Пенальти на Рахиме Стерлинге

«Манчестер Сити» разорвал «Шахтер» со счетом 6:0, но один эпизод матча затмил и крупную победу, и хет-трик Габи Жезуса. Рахим Стерлинг заработал пенальти, который уже окрестили «самым смешным в истории Лиги чемпионов». Англичанин даже не пытался симулировать, просто в момент удара зацепился носком бутсы за газон и рухнул без контакта с соперником. Однако венгерский арбитр Виктор Кашшаи, уже не раз попадавший в глупые ситуации, указал на «точку». 

Этого можно было избежать, признайся Рахим сразу, но форвард принес извинения только после игры, когда они уже никому не были нужны. Но есть и позитивный момент: этот эпизод может перевесить чашу терпения УЕФА, на ближайшем заседании организации будет обсуждаться возможность экстренного введения системы VAR в Лиге чемпионов начиная со стадии плей-офф. А пока нет справедливости, ищем спасение в юморе.

3. Дикая перестрелка в Москве

Самый яркий и результативный матч еврокубковой недели выдали «Спартака» и «Глазго Рейнджерс». Сюжет, эмоции, обилие голов, драматические ошибки, история о преодолении – все это было в наличии. «Спартак» трижды уступал шотландцам в счете по ходу игры – 0:1, 1:2, 2:3, но не сдавался и, забив пару мячей на исходе часа игры с интервалом в минуту, впервые вышел вперед и больше не отпустил вожжи лидерства. Могли москвичи выиграть и крупнее, не забудь хорватский арбитр о правиле пенальти в футболе: Иван Бебек проигнорировал нарушения правил на Попове и Мельгарехо в штрафной площади шотландцев и заставил спартаковцев нервничать до самого финального свистка, незадолго до которого счет едва не стал 4:4.

Игры без разума. Победа «Спартака» на грани помешательства 

2. Камбэк «Манчестер Юнайтед» в Турине

Одна из центральных по афише встреч недели проходила в Турине, где «Ювентус» после выездной победы принимал «Манчестер Юнайтед». «Старая Синьора» владела заметным преимуществом, которое воплотилось в результат после удара Криштиану Роналду, изумительно поймавшего на ногу длинную передачу из глубины поля. Мог «Юве» забивать и еще, но матч и так катился к закономерной победе итальянского клуба. Но в концовке случилось нечто такое, что всем напомнило классический финал Лиги чемпионов 1999 года между МЮ и «Баварией». Манкунианцы забили два мяча со стандартов и перевернули игру с ног на голову. Жозе Моуриньо после финального свистка артистично потроллил болельщиков «Ювентуса», от которых по ходу матча выслушал немало нелицеприятных слов в свой адрес.

1. Поражение «Ливерпуля» от «Црвены Звезды»

На первом месте большая сенсация прошедшей недели: финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов проиграл в Белграде! В двух последних выездных матчах против ПСЖ и «Ливерпуля» «Црвена Звезда» проиграла с общим счетом 1:10, но в родных стенах «звездаши» никому не дают спуску. С «Наполи» была нулевая ничья, а «Ливерпуль» и вовсе пал, пришибленный дублем Милана Павкова. Этот парень на полставки электрик, подрабатывает в магазине отца, а в «Црвену Звезду» перешел за 3000 фунтов. Ууух, прям духом настоящего футбола пахнуло!

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin ответил lobsterdam
   355 / 799
13 ноября в 21:10
сербский электрик на полставки, играя в футбол от делать нечего, жестоко унижает профессиональный клуб
так, па пути с работы...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   282 / 799
10 ноября в 07:35
Кашшаи,конечно,сказочный д57б.
Forestgreen
Forestgreen
09 ноября в 23:21
Манчестер был шедеврален помните как Краснодар в прошлом сезоне также учудил)
Питермен
Питермен ответил Рoже Милла
   12 / 799
09 ноября в 16:19
Все команды в угоду проекту слили как Динамо это факт. Но в Питере далеко не все болеют за голубых, очень много натуралов. А своего мерзкого бородатого алкаша слушай сам.
Наша основная кричалка "Вперед за Питер"
Даже вы сами ассоциируете Зенит с Питером, когда троллите про болото, а некоторые "умные" про блокаду и др?
Насчет ска и динамо отвечу, это никому не нужно, очевидно, что 99.9% в Питере за Зенит, остальное можно округлить!
Jum13
Jum13 ответил Расул Манаев
   10 / 799
09 ноября в 16:18
Кони и паравозики зацепились бы за очки-было бы ваще изумительно
Скажи судье спасибо
Озеров
Озеров ответил Питермен
09 ноября в 16:16
Запомни: Питер это Зенит, Зенит это Питер! Один город - одна команда! У нас не как в столице, где 50 клубов, как змеи в банке! https://www.youtube.com/watch?v=fCPNqZu16uY
В питере был замечательный клуб СКА, и неплохой Динамо. Который рвали тот старый Зенит почем зря. НО спонсоры выбрали не их. Монополия одного клуба во ВТОРОМ по численности регионе России - это ПОЗОР Российского футбола.
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Питермен
   70 / 799
09 ноября в 16:12
Запомни: Питер это Зенит, Зенит это Питер! Один город - одна команда! У нас не как в столице, где 50 клубов, как змеи в банке! https://www.youtube.com/watch?v=fCPNqZu16uY
Все команды в угоду проекту слили как Динамо это факт. Но в Питере далеко не все болеют за голубых, очень много натуралов. А своего мерзкого бородатого алкаша слушай сам.
Питермен
Питермен ответил Рoже Милла
   12 / 799
09 ноября в 16:04
Ты за весь Питер свой фк гадюшник не выставляй.
Запомни: Питер это Зенит, Зенит это Питер! Один город - одна команда!
У нас не как в столице, где 50 клубов, как змеи в банке!
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Питермен
   70 / 799
09 ноября в 15:58
А где очередная игра Питера без поражений в ЛЕ? Уже 4 игры подряд!
Ты за весь Питер свой фк гадюшник не выставляй.
Расул Манаев
Расул Манаев
   622 / 799
09 ноября в 15:53
Кони и паравозики зацепились бы за очки-было бы ваще изумительно
BenderBender
BenderBender
   328 / 799
09 ноября в 15:44
А где кони?
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
09 ноября в 15:06
Да,дикостей в евронеделе было много.
alfranza
alfranza
   263 / 799
09 ноября в 15:06
ЕвроКубковая неделя была веселой. Побольше бы таких!
Deville
Deville
   258 / 799
09 ноября в 15:05
Победа МЮ в турине приятное завершение еврокубковой недели, впереди еще голубков по старой дружбе пустим по кругу.
Deville
Deville
   258 / 799
09 ноября в 15:04
Эта неделя запомнилась унижением скаузеров

Павков порвала Ливерпуль, Спартак порвал Джеррарда.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
09 ноября в 14:56
Любят в Белграде ливерную колбасу;))
lobsterdam
lobsterdam
   278 / 799
09 ноября в 14:49
сербский электрик на полставки, играя в футбол от делать нечего, жестоко унижает профессиональный клуб
Питермен
Питермен
   12 / 799
09 ноября в 14:35
А где очередная игра Питера без поражений в ЛЕ? Уже 4 игры подряд!
Озеров
Озеров
09 ноября в 14:17
Автор как то забыл упомянуть Бесподобную игру обладателей суперкубка России.,

Феерическую игру чемпионов и

Уникальный отскок лидеров чемпионата.

Но о "покойниках" либо ХОРОШО либо никак.
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
09 ноября в 14:03
Вар нужно вводить, если бы были видеоповторы ЦСКА не проиграл бы Роме.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 799
09 ноября в 13:56
Веселая неделя)) 😊
Nazi
Nazi
   734 / 799
09 ноября в 13:33
Электрик😁 Парень такой голище положил второй😁 Ну и электрики пошли в Сербии😁😁
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   88 / 799
09 ноября в 13:29
Еще можно выделить отскок Зенита во Франции
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
09 ноября в 13:17
Соккер ру:

Спартак вырвал победу у Рэйнджерс, 4-3, забив два гола за две минуты - название статьи "Игра без разума".

Зенит свалял унылую ничейку, праздновали которую разве что они сами, статья называется "Как Зенит это делает?!"
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
09 ноября в 13:12
Но как сегодня свежо на соккере ,спасибо Рианчо
MALOVAR
MALOVAR ответил spartak kursk
   3 / 799
09 ноября в 13:12
ну не скажи,в Турине тоже цирк был в исполнении Счесны
spartak kursk
spartak kursk
   434 / 799
09 ноября в 13:07
В Турине действительно было шоу.

В Белграде было сражение.

Ну а в Москве был настоящий цирк.........
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
09 ноября в 13:03
просто у Манчестер Сити пенальти на пять лет вперед проставлены ,в том году тоже самое было
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