Фиаско «Ливерпуля», камбэк МЮ и шоу «Спартака». Топ-10 событий евронедели

09 ноября 2018, 13:00

«Црвена Звезда» обыграла «Ливерпуль», МЮ выдал Ферги-тайм, а «Спартак» забил четыре мяча при трех пропущенных. Эти и другие события евронедели – в топе «Соккер.ру».

10. Бедствующий «Монако»

Еще недавно этот клуб играл в полуфинале Лиги чемпионов и становился сильнейшей командой Франции, а сейчас «Монако» делит последнюю строчку в Лиге 1 и пробивает очередное дно в Лиге чемпионов. Монегаски под руководством Тьерри Анри проиграли на своем поле «Брюгге» со счетом 0:4, причем три мяча пропустили уже к середине первого тайма. Этот матч стал 15-м подряд без побед для «Монако» в нынешнем сезоне. Куда попал Александр Головин?! К слову, в позорной игре с «Брюгге» полузащитник сборной России участия не принимал из-за травмы.

9. Вылет «Марселя» из Лиги Европы

«Монако» не единственный представитель французской лиги, у которого плохи дела в еврокубках. «Марсель» - финалист предыдущего розыгрыша Лиги Европы, досрочно лишился шансов на продолжение борьбы. «Олимпику» хватило четырех туров группового этапа, чтобы распрощаться с Лигой Европы, в этих матчах «Марсель» набрал только одно очко (ничья 2:2 с кипрским «Аполлоном»). Решающим же стало поражение от «Лацио», что для бывшего тренера «Ромы» Руди Гарсия, должно быть, особенно болезненно.

8. Крупная победа «Реала» в Чехии

Смена тренера пошла «Реалу» на пользу: после расставания с Лопетеги «сливочные», возглавляемые Сантьяго Солари, с общим счетом 11:0 выиграли три встречи подряд. Если на «Сантьяго Бернабеу» действующему обладателю Кубка чемпионов пришлось повозиться с чешской «Викторией», то в Пльзене «Мадрид» жестоко расправился с соперником уже в первом тайме, забив четыре мяча. Уже пошли разговоры о том, что Сантьяго Солари нужно оставлять у руля команды как минимум до конца сезона. В частности, такого мнения придерживается Карим Бензема.

7. Новые приключения «Лиона» и «Хоффенхайма»

Две недели назад «Лион» и «Хоффенхайм» сыграли 3:3 в Зинсхайме, причем немецкий клуб спасся от поражения в самой концовке. Ответная встреча в Лионе получилась не менее яркой, пусть голов команды забили и меньше. К исходу получаса игры «Лион» вел со счетом 2:0, еще более комфортным это преимущество показалось после удаления Касима Нуху в самом начале второго тайма. Но «Хоффенхайм» снова нашел в себе силы отыграться и вырвать ничью! Голами отметились Андрей и Павел, Крамарич и Кадержабек, причем чех забивал уже в компенсированные ко второму тайму минуты. В итоге, за 180 минут «Лион» и «Хоффенхайм» забили друг другу по 5 голов. Супер!

6. Камбэк «Краснодара»

«Краснодар» в нынешнем сезоне – маэстро камбэков! Нет, вы только вдумайтесь: в шести матчах нынешней кампании (всего сыграно 19 официальных встреч) «быки» побеждали со счетом 2:1, уступая по ходу встречи 0:1. Победные голы традиционно забиваются после 80-й минуты. Волевым методом «Краснодар» уже обыграл «Урал», «Локомотив», «Севилью», ЦСКА , «Крылья Советов» и вот теперь «Стандард». Если бы «Краснодар» сам не пропустил от «Ростова» в концовке, сейчас у команды Мурада Мусаева была бы серия из четырех матчей подряд, где удавалось переходить с 0:1 на 2:1. Победа над бельгийцами получилась не только яркой, но и очень важной в турнирном смысле, «быки» сделали мощный рывок в направлении плей-офф.

5. Новая «баранка» «Локомотива»

Совсем печальны дела «Локомотива» в Лиге чемпионов. Хотя, казалось бы, у железнодорожников есть опытный тренер, чемпионский состав, получивший летом отменное по меркам РПЛ усиление, группа не самая убийственная, но результаты ужасны: четыре поражения в четырех матчах. Команду Юрия Семина снова огорчил «Порту», который дома выиграл еще крупнее, чем на выезде – 4:1 после 3:1 в Москве. В Лиге чемпионов только два клуба с «баранкой» после четырех туров: «Локомотив» и греческий АЕК . Стыдно, товарищи.

4. Пенальти на Рахиме Стерлинге

«Манчестер Сити» разорвал «Шахтер» со счетом 6:0, но один эпизод матча затмил и крупную победу, и хет-трик Габи Жезуса. Рахим Стерлинг заработал пенальти, который уже окрестили «самым смешным в истории Лиги чемпионов». Англичанин даже не пытался симулировать, просто в момент удара зацепился носком бутсы за газон и рухнул без контакта с соперником. Однако венгерский арбитр Виктор Кашшаи, уже не раз попадавший в глупые ситуации, указал на «точку».

Sterling been watching Vidal Penalty compilations 😂😂 pic.twitter.com/grOjORBC9q — Qp (@QuitePeter) 7 ноября 2018 г.

Этого можно было избежать, признайся Рахим сразу, но форвард принес извинения только после игры, когда они уже никому не были нужны. Но есть и позитивный момент: этот эпизод может перевесить чашу терпения УЕФА , на ближайшем заседании организации будет обсуждаться возможность экстренного введения системы VAR в Лиге чемпионов начиная со стадии плей-офф. А пока нет справедливости, ищем спасение в юморе.

3. Дикая перестрелка в Москве

Самый яркий и результативный матч еврокубковой недели выдали «Спартака» и «Глазго Рейнджерс». Сюжет, эмоции, обилие голов, драматические ошибки, история о преодолении – все это было в наличии. «Спартак» трижды уступал шотландцам в счете по ходу игры – 0:1, 1:2, 2:3, но не сдавался и, забив пару мячей на исходе часа игры с интервалом в минуту, впервые вышел вперед и больше не отпустил вожжи лидерства. Могли москвичи выиграть и крупнее, не забудь хорватский арбитр о правиле пенальти в футболе: Иван Бебек проигнорировал нарушения правил на Попове и Мельгарехо в штрафной площади шотландцев и заставил спартаковцев нервничать до самого финального свистка, незадолго до которого счет едва не стал 4:4.

Игры без разума. Победа «Спартака» на грани помешательства

2. Камбэк «Манчестер Юнайтед» в Турине

Одна из центральных по афише встреч недели проходила в Турине, где «Ювентус» после выездной победы принимал «Манчестер Юнайтед». «Старая Синьора» владела заметным преимуществом, которое воплотилось в результат после удара Криштиану Роналду, изумительно поймавшего на ногу длинную передачу из глубины поля. Мог «Юве» забивать и еще, но матч и так катился к закономерной победе итальянского клуба. Но в концовке случилось нечто такое, что всем напомнило классический финал Лиги чемпионов 1999 года между МЮ и «Баварией». Манкунианцы забили два мяча со стандартов и перевернули игру с ног на голову. Жозе Моуриньо после финального свистка артистично потроллил болельщиков «Ювентуса», от которых по ходу матча выслушал немало нелицеприятных слов в свой адрес.

Jose Mourinho doing Jose Mourinho things at full time.

[via BT]pic.twitter.com/vCMwqOCHwb — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) 7 ноября 2018 г.

1. Поражение «Ливерпуля» от «Црвены Звезды»