Свои парни. Топ-клубы ставят на экс-футболистов

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Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
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Свои парни. Топ-клубы ставят на экс-футболистов

вчера, 17:45

Новый тренд мирового футбола, по крайней мере, на верхушке – ставка на бывших игроков, носителей традиций, а порой – персонифицированных легенд. «Соккер.ру» сыплет примерами.

Футбол, как и любой другой пласт жизни, объединяющий в себе массу всевозможных событий, возможностей и судеб, подвержен веяниям моды, ослаблению и укреплению определенных трендов. Это касается и применения определенных тактических решений или схем, и культивирования новых подходов к игре, будь то насаждение или избавление от плеймейкера, тренировки стандартов и аутов, смена ролей игроков классических амплуа. То же самое можно сказать о моде на футболистов и тренеров: так случается, что в определенные периоды в почете маленькие и быстрые, а потом большие и сильные, а если говорить о наставниках, то предпочтение может быть отдано молодым и энергичным, либо опытным и с историей достижений за плечами. Бывшие футболисты, особенно культовые личности, на протяжении всей футбольной истории были претендентами на тренерское кресло в клубе, ради которого проливали пот на зеленый газон, но сейчас топ-команды Старого Света задают тон, делая ставку на проверенных в другой ипостаси ребят. Приглашение Сульшера в МЮ стало последней каплей.

«Манчестер Юнайтед» - Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

11 лет бравый норвежец служил «Манчестер Юнайтед» в качестве футболиста, принял участие в 366 матчах, забил 126 голов. Что любопытно, чаще выходил на замены, нежели начинал матчи в стартовом составе, благодаря этому завоевал славу «суперсаба», а свой самый важный гол после выхода на замену забил в финале Лиги чемпионов-1998/1999 против «Баварии». Тогда сэр Алекс призвал Сульшера спасать «Юнайтед» со скамейки, сейчас Оле-Гуннара клуб призвал на тренерский мостик, уверен, и здесь не обошлось без протекции Фергюсона. В качестве тренера норвежец добился успехов на родине с «Мольде» и даже успел засветиться в Англии, но опыт работы с «Кардиффом» оказался коротким и неудачным. Сейчас Сульшер получает возможность закрепиться у руля МЮ и стать истинным преемником сэра Алекса на этом посту.

«Реал» - Сантьяго Солари (Аргентина)

Аргентинец пять лет отыграл за «Реал» (2000 – 2005), становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов, а по ходу нынешнего сезона по воле судьбы оказался у руля «Королевского клуба». Солари свою состоятельность в качестве тренера пока не подтвердил, но есть удачный пример Зинедина Зидана, который играл за «Мадрид», а когда примерил костюмчик, выиграл три Лиги чемпионов подряд вместе с «Реалом». Уникальное достижение. А вообще, Сантьяго – третий подряд тренер «сливочных» из числа бывших игроков, ведь Лопетеги не то чтобы играл, но в мадридской команде провел три года.

«Барселона» - Эрнесто Вальверде (Испания)

В «Барселоне» вообще большие традиции доверять команду бывшим футболистам. Вот и в прошлом баскский нападающий по прозвищу «Муравей» выделил пару лет своей карьеры на выступления за «Барсу», которую сейчас тренирует. А если вы зададитесь вопросом, сколько титулов каталонцы выиграли под руководством своих бывших футболистов, то приятно удивитесь. Например, из пяти Кубков чемпионов четыре завоевали те, кто бегал в сине-гранатовой футболке: Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике. Из общего ряда выбивается только Франк Райкард.

«Атлетико» - Диего Симеоне (Аргентина)

Эль Чоло дважды присоединялся к «Атлетико» в качестве футболиста, в середине 90-х выигрывал с «матрасниками» чемпионат Испании, а почти 20 лет спустя привел мадридский клуб к новому титулу уже в качестве тренера. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и по совокупности является самым успешным наставником в истории клуба: под руководством Диего «кольчонерос» выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА. А еще два раза играли в финале Лиги чемпионов и в обоих случаях «сливочные» соседи были немного удачливее. Кстати, говорят, что однажды Симеоне решится сменить клуб и отправится в «Интер», за который тоже играл.

«Бавария» - Нико Ковач (Хорватия)

Хорват Нико Ковач родился и вырос в Германии, в этой стране он сформировался как футбольный человек, а вершина немецкого футбола – это «Бавария». Нико поиграл за мюнхенский клуб в начале «нулевых», пусть и не так долго, как его брат Роберт. Зато теперь Нико – главный тренер «Баварии», а Роберт – его ассистент. Так или иначе, «Бавария» тоже вписалась в тренд, отдав команду в руки бывшего игрока, пусть далеко и не легенды. 

«Милан» - Дженнаро Гаттузо (Италия)

Гаттузо не первый игрок золотого состава «Милана», кому выпадает шанс проявить себя в качестве главного тренера у руля «россонери». Обжигались Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки. Судьба Дженнаро сейчас в тумане, ему нужны победы в трех оставшихся матчах календарного года, иначе можно встретить 2019-й в качестве безработного.

«Рома» - Эусебио Ди Франческо (Италия)

Завоевание Скудетто – большое событие для «Ромы», и Ди Франческо был причастен к одному из таких счастливых мигов. Нынешний тренер стал чемпионом в сезоне-2000/2001 под руководством Фабио Капелло. Как тренер Эусебио состоялся в «Сассуоло», а прошлым летом получил приглашение от «волков» и сходу вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. Правда, нынешний сезон складывается непросто, и слухи об увольнении Ди Франческо после каждого неудачного результата вспыхивают с новой силой, хотя руководство выражает «алленаторе» полное доверие.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил fanliverpoolfan
   268 / 865
вчера в 21:04
    Обитатель Интернета
    Обитатель Интернета
       50 / 865
    вчера в 19:42
    Симеоне крут.
    League1
    League1
       144 / 865
    вчера в 19:16
    Сантьяг соларь не тренер, уле гунар сульшер добьется, ковачья пинком под зад выпнут. Это моё мнение. На счёт коавачья только не сомневаюсь. Остальные для меня под вопросом. Либо получится либо нет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       13 / 865
    вчера в 18:48
    а до Романцева здесь кто-то дорос из списка?))) Сколько чемпонатов выиграл Симеоне?))))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил fanliverpoolfan
       13 / 865
    вчера в 18:46
    мне жаль персонажей,которые имеют чувство стыда))))) у меня его нет .Следи за колбасой,еле еле из группы второй год вышли ,хорошо хоть немцы порвут
    DXTK
    DXTK
       77 / 865
    вчера в 18:30
    Эдди Хау, который возглавляет Борнмут, вообще начинал со школьной скамьи выступать за вишни, был их игроком, а в последствии вывел их в АПЛ и до сих пор их тренирует.

    Гаиска Гаритано, который возглавил Атлетик Бильбао, один из титулованных клубов испании и третий после Реала и Барсы, не вылетавший из высшей лиги, тренер коренной Баск, является их воспитанником. Будет шанс удержать их в элите.

    Сержиу Консейсау - главный тренер Порту, один из титулованных клубов Португалии, экс воспитанник и игрок "драконов".

    Юрий Семин - главный тренер московского Локомотива, бывший игрок и один из успешных тренеров клуба, несколько раз возглавлял их. действующий чемпион РФПЛ.

    Джанфранко Дзола скажем помощником Сарри в Челси, является легенда синих. Конечно не первый тренер, но он в клубе.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил 25процентный клоун
       42 / 865
    вчера в 18:10
    А стыдно за спартак
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
       186 / 865
    вчера в 18:00
    Верно, бронматановые времена и романцева вспоминать не стоит.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       13 / 865
    вчера в 17:43
    Карпин,да,первый он,Зидан вторичен
    Семак ? посмотрим ,помоему фаны не в восторге
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