Свои парни. Топ-клубы ставят на экс-футболистов

вчера, 17:45

Новый тренд мирового футбола, по крайней мере, на верхушке – ставка на бывших игроков, носителей традиций, а порой – персонифицированных легенд. «Соккер.ру» сыплет примерами.

Футбол, как и любой другой пласт жизни, объединяющий в себе массу всевозможных событий, возможностей и судеб, подвержен веяниям моды, ослаблению и укреплению определенных трендов. Это касается и применения определенных тактических решений или схем, и культивирования новых подходов к игре, будь то насаждение или избавление от плеймейкера, тренировки стандартов и аутов, смена ролей игроков классических амплуа. То же самое можно сказать о моде на футболистов и тренеров: так случается, что в определенные периоды в почете маленькие и быстрые, а потом большие и сильные, а если говорить о наставниках, то предпочтение может быть отдано молодым и энергичным, либо опытным и с историей достижений за плечами. Бывшие футболисты, особенно культовые личности, на протяжении всей футбольной истории были претендентами на тренерское кресло в клубе, ради которого проливали пот на зеленый газон, но сейчас топ-команды Старого Света задают тон, делая ставку на проверенных в другой ипостаси ребят. Приглашение Сульшера в МЮ стало последней каплей.

«Манчестер Юнайтед» - Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

11 лет бравый норвежец служил «Манчестер Юнайтед» в качестве футболиста, принял участие в 366 матчах, забил 126 голов. Что любопытно, чаще выходил на замены, нежели начинал матчи в стартовом составе, благодаря этому завоевал славу «суперсаба», а свой самый важный гол после выхода на замену забил в финале Лиги чемпионов-1998/1999 против «Баварии». Тогда сэр Алекс призвал Сульшера спасать «Юнайтед» со скамейки, сейчас Оле-Гуннара клуб призвал на тренерский мостик, уверен, и здесь не обошлось без протекции Фергюсона. В качестве тренера норвежец добился успехов на родине с «Мольде» и даже успел засветиться в Англии, но опыт работы с «Кардиффом» оказался коротким и неудачным. Сейчас Сульшер получает возможность закрепиться у руля МЮ и стать истинным преемником сэра Алекса на этом посту.

«Реал» - Сантьяго Солари (Аргентина)

Аргентинец пять лет отыграл за «Реал» (2000 – 2005), становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов, а по ходу нынешнего сезона по воле судьбы оказался у руля «Королевского клуба». Солари свою состоятельность в качестве тренера пока не подтвердил, но есть удачный пример Зинедина Зидана, который играл за «Мадрид», а когда примерил костюмчик, выиграл три Лиги чемпионов подряд вместе с «Реалом». Уникальное достижение. А вообще, Сантьяго – третий подряд тренер «сливочных» из числа бывших игроков, ведь Лопетеги не то чтобы играл, но в мадридской команде провел три года.

«Барселона» - Эрнесто Вальверде (Испания)

В «Барселоне» вообще большие традиции доверять команду бывшим футболистам. Вот и в прошлом баскский нападающий по прозвищу «Муравей» выделил пару лет своей карьеры на выступления за «Барсу», которую сейчас тренирует. А если вы зададитесь вопросом, сколько титулов каталонцы выиграли под руководством своих бывших футболистов, то приятно удивитесь. Например, из пяти Кубков чемпионов четыре завоевали те, кто бегал в сине-гранатовой футболке: Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике. Из общего ряда выбивается только Франк Райкард.

«Атлетико» - Диего Симеоне (Аргентина)

Эль Чоло дважды присоединялся к «Атлетико» в качестве футболиста, в середине 90-х выигрывал с «матрасниками» чемпионат Испании, а почти 20 лет спустя привел мадридский клуб к новому титулу уже в качестве тренера. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и по совокупности является самым успешным наставником в истории клуба: под руководством Диего «кольчонерос» выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА . А еще два раза играли в финале Лиги чемпионов и в обоих случаях «сливочные» соседи были немного удачливее. Кстати, говорят, что однажды Симеоне решится сменить клуб и отправится в «Интер», за который тоже играл.

«Бавария» - Нико Ковач (Хорватия)

Хорват Нико Ковач родился и вырос в Германии, в этой стране он сформировался как футбольный человек, а вершина немецкого футбола – это «Бавария». Нико поиграл за мюнхенский клуб в начале «нулевых», пусть и не так долго, как его брат Роберт. Зато теперь Нико – главный тренер «Баварии», а Роберт – его ассистент. Так или иначе, «Бавария» тоже вписалась в тренд, отдав команду в руки бывшего игрока, пусть далеко и не легенды.

«Милан» - Дженнаро Гаттузо (Италия)

Гаттузо не первый игрок золотого состава «Милана», кому выпадает шанс проявить себя в качестве главного тренера у руля «россонери». Обжигались Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки. Судьба Дженнаро сейчас в тумане, ему нужны победы в трех оставшихся матчах календарного года, иначе можно встретить 2019-й в качестве безработного.

«Рома» - Эусебио Ди Франческо (Италия)

Завоевание Скудетто – большое событие для «Ромы», и Ди Франческо был причастен к одному из таких счастливых мигов. Нынешний тренер стал чемпионом в сезоне-2000/2001 под руководством Фабио Капелло. Как тренер Эусебио состоялся в «Сассуоло», а прошлым летом получил приглашение от «волков» и сходу вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. Правда, нынешний сезон складывается непросто, и слухи об увольнении Ди Франческо после каждого неудачного результата вспыхивают с новой силой, хотя руководство выражает «алленаторе» полное доверие.