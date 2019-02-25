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Истощенный «Краснодар», терпеливый «Ростов»

25 февраля 2019, 10:30

Возвращение российского футбола оказалось внезапным. «Соккер.ру» - о первом внутреннем официальном матче в 2019 году.

Пока большинство российских команд постепенно втягиваются в рабочий ритм, проводят сборы за сборами через сборы и на сборах, «Краснодар» уже вовсю участвует в официальных матчах и столкнулся даже с проблемой плотности календаря. Не так давно по поводу матча между «Ростовом» и «Краснодаром» шли ожесточенные споры на повышенных тонах. «Быки» предлагали перенести ответную встречу 1/4 финала Кубка России, а «Ростов» считал это беспределом и настаивал на изначально назначенной дате – 24 февраля. В итоге эту дату и сохранили. Но копий сломано было немало.

В принципе ничего плохого в том, что команда, которая проводит матч Лиги Европы в четверг, затем играет в воскресенье, нет. В Европе все так играют. Но отпечаток накладывала фаза сезона. Конечно, «Краснодар» подготовку форсировал, чтобы быть готовым к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Байером», но вряд ли настолько, чтобы сразу влетать в бешеный ритм с игрой через два дня на третий. Все-таки физическая форма требует раскачки.

В то же время «Ростов» целенаправленно шел именно к матчу с «Краснодаром», не отвлекаясь на «какие-то там» леверкузенские вопросы. С другой стороны, «быки» хотят быть в числе топовых клубов, хотят играть во всех турнирах и завоевывать все трофеи – так что нужно быть готовыми к любому графику и к способности переключаться между соревнованиями и матчами через минуту после завершения игры.

Одной из особенностей четвертьфинала Кубка России стало то, что он разбит на разные года. История с введением ответных матчей наложила свой отпечаток. Так что между первым и ответным матчем проходит столько времени, что целые команды могут кардинально поменяться, не говоря уже о форме. Поэтому стоило напрячь память, чтобы вспомнить, что была за игра в Краснодаре.

А там все выглядело очень интересно. «Быки» вели со счетом 2:0, но умудрились упустить преимущество, причем ростовчане забили в самой концовке. И несмотря на такой далекий уже первый матч, именно он сказался на ответной игре. Тот результат позволил «Ростову» сыграть по результату, с учетом того, что это «Краснодару» нужно атаковать, а нулевая ничья подопечных Валерия Карпина изначально устраивала. Хотя для затравки команды выдали более-менее активные стартовые минуты.

После чего пришло успокоение, царившее уже до самого конца и вряд ли радовавшее зрителей. Ведь соперники практически не били по воротам. Первый удар в створ вообще случился где-то в середине второго тайма, а «Краснодар» игру закончил вовсе без таких ударов. Хотя вот Мурад Мусаев считает, что эпизодов для взятия ворот «Ростова» хватало. Не забыл он уколоть ростовчан и по поводу их отказа от переноса игры:

Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.

Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше.

Сказалось, что матч не перенесли на более поздний срок. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.

«Краснодару» действительно не хватило физических и моральных сил, чтобы переключиться на поединок с «Ростовом» после игр против «Байера», которые получились очень затратными психологически и функционально. «Ростов» при этом предложил совсем не тот футбол, к которому привыкли «быки» и с которым приходилось сталкиваться в матчах с «Байером».

Юрий Газинский (полузащитник «Краснодара»):

Трудно играть, когда соперник всей командой обороняется. Наша проблема была в том, что при хорошей игре дома мы пропустили два мяча.

Если мы хотим играть во всех турнирах, то не должны жаловаться на усталость. Будет ли нам легче добиться результата в оставшихся турнирах? Игры покажут. Холод в Ростове-на-Дону? Все в равных условиях были.

Валерий Карпин же, говоря о переносе, напомнил, что «Ростов» сам предлагал сделать это, еще осенью прошлого года, однако предложение не нашло отклика. А сама игра, по его мнению, получилась весьма нервной:

Сложный первый тайм с точки зрения футбола. Оборонялись 45 минут без мяча. Не получалось выходить из обороны в атаку. Во втором тайме выглядели хорошо. Давали передышки своим защитникам. Возможно, «Краснодар» снизил активность.

«Ростову» надо было забивать. 0:0 – скользкий счет, и если ты пропускаешь, то уже ничего не сделаешь. Удалось забить, что хорошо. По моментам не могу сказать, что матч был спокойным.

В конце ноября я просил сменить дату – мы тоже не очень хотели играть в феврале в мороз. Но в ноябре это никого не интересовало, а потом в январе вдруг проснулись. Нам уже прислали бумагу о дате матча, мы сразу начали продажу билетов.

Мы из-за этой игры на неделю раньше обычного вышли из отпуска. В январе что-то переносить уже поздно. Сегодня пришло 35 тысяч зрителей – прекрасный результат для такой погоды и лучший ответ на вопрос, стоило ли сдвигать матч с выходных.

Если предложение о переносе в ноябре и поступало, то в «Краснодаре» о нем не помнят. По крайней мере, тот же Мусаев подчеркнул, что не знает ничего о таком предложении. В любом случае разговоры вокруг этого четвертьфинала и вокруг несостоявшегося переноса матча оказались больше в центре внимания, чем сама игра в Ростове-на-Дону. Что не должно удивлять, поскольку качественным и ярким футболом соперники не порадовали. А «нервный» и «зрелищный» - это совсем разные категории. Хотелось бы интересных острых сражений на поле, а не у микрофонов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   237 / 887
26 февраля в 06:45
Пущай в Европе мутят....
Борис Доенко
Борис Доенко
   749 / 887
25 февраля в 21:01
Какой АНТИфутбол? Была вязкая, насыщенная борьбой игра. Не хватало скоростей только.
scikuni
scikuni
25 февраля в 19:53
жаль что те же лицемеры хвалившие намедни краснодар за байер уже льют помои вступаясь за фарм клуб спартaчка. кстати в основном из-за играющих там попова карпина зуева...
scikuni
scikuni ответил Ваня лучший
25 февраля в 19:49
Вряд ли Краснодар с таким подходом готов к чемпионству.
с таким "подходом" как у гинера к судьям?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Roger Young
   149 / 887
25 февраля в 18:29
Не проще было выпустить молодежь,чем играть такую роль??)
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил НОЖ
   224 / 887
25 февраля в 17:10
Ничего в этом Краснодаре нет,одни понты.Ростов молчит и делает свою работу.
Большой футбол-это зрелище. И как ты думаешь, у кого больше зрителей, У Краснодара или Ростова? А работу делают пекари, сталевары и пр.
Dominators
Dominators ответил Serg_Diamond
   193 / 887
25 февраля в 16:09
Впечатление по матчу. Ростов показал классический антифутбол в лучших традициях Моуриньо, а у игроков Краснодара не хватило индивидуального мастерства, чтобы пробить стену автобуса. Против Валенсии быкам в каком-то смысле будет легче в том плане, что Валенсия сама играет и дает играть сопернику. С другой стороны Валенсия в еврокубках имеет большой опыт и обычно играет лучше чем в чемпионате, а Краснодару после принципиального матча со свиньями может не хватить свежести.
Впечатления от матча отличные ,хотя и подмерз немного , Ростов играл по счету и выиграл . Учитывая , что зимой Ростов потерял 4 игроков основы ,1-0 хороший результат .Не у всех клубов частный владелец ,нам приходится выживать и продавать лучших ,что бы было чем платить оставшимся . Автобусом играли 1 тайм ,второй тайм по другому .Все проблемы Краснодара от первого матча 2-2 .И ты не будь так уверен за Валенсию,хотя я за нее и болею в Примере ,там автобус похлеще Ростова .
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил НОЖ
   231 / 887
25 февраля в 16:04
Ничего в этом Краснодаре нет,одни понты.Ростов молчит и делает свою работу.
Насчет того, что " ...ничего нет...", перебор, пожалуй, но, по-большей части ты прав.
Аксинья
Аксинья ответил Roger Young
   96 / 887
25 февраля в 14:39
Да все просто: краснодар слил кубок. В реальной игре Ивелина бы накрыли на подходе к штрафной, а здесь все расступились и ждали пока он забьет
Не гони пургу...Ростов и нули вполне устраивали...
Roger Young
Roger Young
   254 / 887
25 февраля в 13:14
Да все просто: краснодар слил кубок.

В реальной игре Ивелина бы накрыли на подходе к штрафной, а здесь все расступились и ждали пока он забьет
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 887
25 февраля в 12:34
Злые быки это хорошо,в ЛЕ пусть доказывают!
Kollljan
Kollljan
25 февраля в 12:25
Беда нашего чемпионата в том, что не грамотные журналюги из соображения личного пиара лезут в футбол. Заранее выдумывая "чемпиона". То объявят чемпионом "Зенит", то "ЦСКА", то "Краснодар" и что самое 33ное - "Спартак". Тем самым капая на мозги игрокам, тренерам и болельщикам. Натравливая одних на других и извлекая из всего этого срача свою личную материальную выгоду. Одним словом - козлы!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   85 / 887
25 февраля в 12:12
Впечатление по матчу. Ростов показал классический антифутбол в лучших традициях Моуриньо, а у игроков Краснодара не хватило индивидуального мастерства, чтобы пробить стену автобуса. Против Валенсии быкам в каком-то смысле будет легче в том плане, что Валенсия сама играет и дает играть сопернику. С другой стороны Валенсия в еврокубках имеет большой опыт и обычно играет лучше чем в чемпионате, а Краснодару после принципиального матча со свиньями может не хватить свежести.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Bullкин
   34 / 887
25 февраля в 12:08
Ну давайте еще на юге срач устроите. Ростову кубок, Краснодару чемпионат. Все по-честному.
Вряд ли Краснодар с таким подходом готов к чемпионству.
НОЖ
НОЖ
25 февраля в 11:06
Ничего в этом Краснодаре нет,одни понты.Ростов молчит и делает свою работу.
Bullкин
Bullкин
   444 / 887
25 февраля в 10:40
Ну давайте еще на юге срач устроите. Ростову кубок, Краснодару чемпионат. Все по-честному.
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