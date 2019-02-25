Истощенный «Краснодар», терпеливый «Ростов»

25 февраля 2019, 10:30

Возвращение российского футбола оказалось внезапным. «Соккер.ру» - о первом внутреннем официальном матче в 2019 году.

Пока большинство российских команд постепенно втягиваются в рабочий ритм, проводят сборы за сборами через сборы и на сборах, «Краснодар» уже вовсю участвует в официальных матчах и столкнулся даже с проблемой плотности календаря. Не так давно по поводу матча между «Ростовом» и «Краснодаром» шли ожесточенные споры на повышенных тонах. «Быки» предлагали перенести ответную встречу 1/4 финала Кубка России, а «Ростов» считал это беспределом и настаивал на изначально назначенной дате – 24 февраля. В итоге эту дату и сохранили. Но копий сломано было немало.

В принципе ничего плохого в том, что команда, которая проводит матч Лиги Европы в четверг, затем играет в воскресенье, нет. В Европе все так играют. Но отпечаток накладывала фаза сезона. Конечно, «Краснодар» подготовку форсировал, чтобы быть готовым к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Байером», но вряд ли настолько, чтобы сразу влетать в бешеный ритм с игрой через два дня на третий. Все-таки физическая форма требует раскачки.

В то же время «Ростов» целенаправленно шел именно к матчу с «Краснодаром», не отвлекаясь на «какие-то там» леверкузенские вопросы. С другой стороны, «быки» хотят быть в числе топовых клубов, хотят играть во всех турнирах и завоевывать все трофеи – так что нужно быть готовыми к любому графику и к способности переключаться между соревнованиями и матчами через минуту после завершения игры.

Одной из особенностей четвертьфинала Кубка России стало то, что он разбит на разные года. История с введением ответных матчей наложила свой отпечаток. Так что между первым и ответным матчем проходит столько времени, что целые команды могут кардинально поменяться, не говоря уже о форме. Поэтому стоило напрячь память, чтобы вспомнить, что была за игра в Краснодаре.

А там все выглядело очень интересно. «Быки» вели со счетом 2:0, но умудрились упустить преимущество, причем ростовчане забили в самой концовке. И несмотря на такой далекий уже первый матч, именно он сказался на ответной игре. Тот результат позволил «Ростову» сыграть по результату, с учетом того, что это «Краснодару» нужно атаковать, а нулевая ничья подопечных Валерия Карпина изначально устраивала. Хотя для затравки команды выдали более-менее активные стартовые минуты.

После чего пришло успокоение, царившее уже до самого конца и вряд ли радовавшее зрителей. Ведь соперники практически не били по воротам. Первый удар в створ вообще случился где-то в середине второго тайма, а «Краснодар» игру закончил вовсе без таких ударов. Хотя вот Мурад Мусаев считает, что эпизодов для взятия ворот «Ростова» хватало. Не забыл он уколоть ростовчан и по поводу их отказа от переноса игры:

Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя. Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше. Сказалось, что матч не перенесли на более поздний срок. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.

«Краснодару» действительно не хватило физических и моральных сил, чтобы переключиться на поединок с «Ростовом» после игр против «Байера», которые получились очень затратными психологически и функционально. «Ростов» при этом предложил совсем не тот футбол, к которому привыкли «быки» и с которым приходилось сталкиваться в матчах с «Байером».

Юрий Газинский (полузащитник «Краснодара»):

Трудно играть, когда соперник всей командой обороняется. Наша проблема была в том, что при хорошей игре дома мы пропустили два мяча. Если мы хотим играть во всех турнирах, то не должны жаловаться на усталость. Будет ли нам легче добиться результата в оставшихся турнирах? Игры покажут. Холод в Ростове-на-Дону? Все в равных условиях были.

Валерий Карпин же, говоря о переносе, напомнил, что «Ростов» сам предлагал сделать это, еще осенью прошлого года, однако предложение не нашло отклика. А сама игра, по его мнению, получилась весьма нервной:

Сложный первый тайм с точки зрения футбола. Оборонялись 45 минут без мяча. Не получалось выходить из обороны в атаку. Во втором тайме выглядели хорошо. Давали передышки своим защитникам. Возможно, «Краснодар» снизил активность. «Ростову» надо было забивать. 0:0 – скользкий счет, и если ты пропускаешь, то уже ничего не сделаешь. Удалось забить, что хорошо. По моментам не могу сказать, что матч был спокойным. В конце ноября я просил сменить дату – мы тоже не очень хотели играть в феврале в мороз. Но в ноябре это никого не интересовало, а потом в январе вдруг проснулись. Нам уже прислали бумагу о дате матча, мы сразу начали продажу билетов. Мы из-за этой игры на неделю раньше обычного вышли из отпуска. В январе что-то переносить уже поздно. Сегодня пришло 35 тысяч зрителей – прекрасный результат для такой погоды и лучший ответ на вопрос, стоило ли сдвигать матч с выходных.

Если предложение о переносе в ноябре и поступало, то в «Краснодаре» о нем не помнят. По крайней мере, тот же Мусаев подчеркнул, что не знает ничего о таком предложении. В любом случае разговоры вокруг этого четвертьфинала и вокруг несостоявшегося переноса матча оказались больше в центре внимания, чем сама игра в Ростове-на-Дону. Что не должно удивлять, поскольку качественным и ярким футболом соперники не порадовали. А «нервный» и «зрелищный» - это совсем разные категории. Хотелось бы интересных острых сражений на поле, а не у микрофонов.