Роналду – вишенка на торте

сегодня, 10:30

Португалия вышла в финал первой в истории Лиги Наций, обыграв Швейцарию. «Соккер.ру» отмечает невероятный вклад Криштиану Роналду.

К Лиге Наций, которая внезапно ворвалась в европейский календарь сборных, первоначально отношение было настороженное, а порой и скептическое. Однако уже осенние матчи показали, что идея себя оправдала, матчи получались динамичными, интриги и драмы хватало в каждой группе. Поэтому интерес к Лиге Наций мгновенно закрепился на высоком уровне.

И вот настало время развязки – собрались четыре лучшие команды: Португалия, Нидерланды, Англия и Швейцария. Альпийская сборная кажется здесь не слишком уместной, но она стала автором одного из самых ярких матчей в еще короткой истории Лиги Наций. Это памятная победа над Бельгией со счетом 5:2, которая и позволила Швейцарии выйти в финальную четверку, когда все уже видели в ней бельгийцев.

Поэтому швейцарцы точно заслужили место в этой великолепной четверке. И были готовы дать бой Португалии на ее же поле. Надо отметить, что в целом Швейцария не уступила португальцам, несмотря на итоговый счет. Альпийская сборная выглядела на протяжении большей части матча более цельным механизмом, более слаженным, но есть один нюанс – фактор Криштиану Роналду.

Португальца критиковали, что он давно перестал забивать со штрафных, но продолжает упорно их исполнять. И на 25-й минуте Роналду показал, что не утратил навыка, правда, тут можно говорить о некоторой оплошности вратаря швейцарцев. Получив преимущество, португальцы могли действовать более прагматично, обороняясь от порой очень опасных набегов Швейцарии.

У той был шанс, когда Харис Сеферович, прекрасно знакомый с португальской публикой, попал в каркас ворот Руя Патрисиу. В начале второго тайма швейцарцы счет сравняли, причем не без курьеза и ВАР. Главный судья встречи Феликс Брих пошел смотреть видеоповтор после падения португальского игрока в швейцарской штрафной. Но домотал до того момента, когда началась атака Португалии, а она стартовала с фола уже в штрафной Патрисиу со стороны хозяев поля.

Так что это в ворота португальцев был назначен пенальти. Дальше пошла равная игра нервов. А в таких случаях решающий вклад делает какой-то большой мастер, перевешивая чашу в пользу своей команды. Таким великим мастером оказался Роналду, который дважды в самой концовке поединка реализовал моменты и вывел Португалию в финал, оформив хет-трик и подчеркнув свое величие.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (3) – 16 (3)

Швейцария чаще била по воротам соперника, делая свои атаки более завершенными. Однако альпийской команде явно не хватало точности и хладнокровия на финальной стадии. Вспомним то же попадание Сеферовича в каркас. А ведь Харис был самым бьющим игроком на поле – шесть ударов на его счету. Даже больше, чем у Роналду – у того их пять. То есть сложно предъявлять претензии к тому, как Владимир Петкович построил игру команды – Швейцария имела шансы, и все могло закончиться иначе, не подводи реализация и не случись отдельных ошибок, которые невозможно закладывать в систему игры.

Владение мячом (точность передач): 45,3% (86%) – 54,7% (88%)

Португальцы привыкли демонстрировать прагматичный футбол, даже если они забивают три мяча. Гол в середине первого тайма позволил команде Фернанду Сантуша сыграть так, как ей комфортнее. Португальцы позволяли Швейцарии больше владеть мячом, чтобы получать пространство и устремляться в него, используя скоростные характеристики и технику Роналду, Жоао Фелиша и Бернарду Силвы. Надо сказать, что сработало не идеально, но результата хозяева добились. Пусть во многом только за счет индивидуальных качеств Криштиану.

Слова

Фернанду Сантуш (главный тренер сборной Португалии): «За карьеру я использовал уже много эпитетов, чтобы описать игру Роналду. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда мог видеть, куда пойдёт его карьера. Он гений. В мире есть гениальные картины и скульптуры, а Криштиану – гениальный футболист!

Когда кто-то забивает три гола, он и определяет исход матча. Это была тяжёлая встреча, обе стороны показали хороший футбол и играли на победу.

Мы ощущали волнение во время контроля мяча, и в перерыве я попытался это исправить. К концу игры наша команда стала действовать лучше. У нас собраны умелые футболисты, которым нужен мяч, чтобы продемонстрировать свой класс».

Владимир Петкович (главный тренер сборной Швейцарии): «Мои поздравления Португалии. В их составе были опытнейшие игроки, а также вишенка на торте. Это и решило исход игры. Четыре удара – три гола.

С одной стороны, нам противостоял очень сильный соперник. Но за эти 90 минут мы показали, что тоже являемся крепкой командой, и что можем осложнить жизнь и фавориту. Последние 10 минут сегодняшней игры были похожи на те, что были в матче с Данией. У нас был шанс забить второй мяч, но мы им не воспользовались. Затем мы оказались в меньшинстве, когда возвращались в оборону, и пропустили. Их топ-футболист сделал разницу в счёте».

Джердан Шакири (полузащитник сборной Швейцарии): «Несомненно, мы были лучшей командой на поле, но Роналду решил исход этой игры. Такое случается в футболе. Мы не должны постоянно проигрывать, показывая при этом хорошую игру. Нужно учиться на своих ошибках и в следующий раз выступить лучше».

Бернарду Силва (полузащитник сборной Португалии): «Роналду? Мы привыкли к подобным вещам, он делает это уже целую вечность, и теперь такое никого не удивляет. Он забил три, но для него тут ничего нового. Криштиану часто делает разницу в счёте».

Абсолютно все участники матча сходятся во мнении, что судьбу противостояния решил Роналду. Это была как минимум равная игра. Но величие и мастерство больших футболистов именно в таких матчах и проявляется. Когда царит полное равновесие, нужен тот, кто сможет за счет чистого индивидуального превосходства, за счет лучшего удара, лучшей скорости, лучшего касания ввести свою команду в финал.