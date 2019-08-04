Огненный финал! Уокер и Браво спасли МС

вчера, 19:46

Так умеет проигрывать только Клопп? «Ливерпуль» включился после перерыва, но «Соккер.ру» рассказывает о награде МС за терпение.

В первых матчах сезона не стоит ждать сказочных скоростей и впечатляющего темпа. Но можно надеяться на большое количество ошибок как способ вытащить зрелищность. Ляпы соперника помогали «Ливерпулю», хотя никто – даже прилично сыгравший Салах, не выдержал высокий темп, включались с паузами.

Если первый тайм в целом прошел под контролем «Манчестер Сити», то во втором намного лучше сыграли «красные». Родри дебютировал не так уверенно, как обычно работает в опорной зоне Фернандиньо, атакующая линия «горожан» не сыграла без Агуэро круто, а Клопп использовал регламент финала – пять замен помогли освежить игру «Ливерпуля».

А ведь поначалу казалось, что чемпионам Англии хватит одного гола, ведь «красные» не жгли. Например, Салах дважды успешно ускорился в борьбе с Зинченко на старте. Но как только Гвардиола подвигал фигурки – обеспечил подстраховку по левому полуфлангу, а Александру велел держать линию, не выдергиваясь на перехваты – у «Ливерпуля» больше не было опасных атак с ударами до перерыва.

«Манчестер Сити» тоже в первом тайме сумел разыграть лишь одну крутую комбинацию после стандарта – мяч пошел к Зинченко на левый фланг, украинец сбросил на Давида Сильву, а испанец коротко адресовал мяч на Стерлинга. Центральные защитники «Ливерпуля» потеряли форварда «горожан», которому оставалось пробить так, чтобы Алиссон не выручил.

Мяч пролетел под опорной ногой у голкипера, и хотя бразилец пытался перенести вес тела и сгруппироваться, с его габаритами с такими хитрыми ударами с близкого расстояния справиться сложно. Кто-то может ругать вратаря сборной Бразилии, однако правильнее отметить, что у «Ливерпуля» не работал центр поля, не получалась фланговая игра у защитников.

У Фирмино и Ориги на двоих было участие в одной перспективной атаке. Но все изменил второй тайм, хотя забили важнейший гол центральные защитники «Ливерпуля», не форварды – Ван Дейк скинул на Матипа и немец не промахнулся. Жоэль удачно вышел на замену и упрочнил центр обороны, где Гомес работал хуже, чем потом на правом краю.

Конечно, в концовке у «Ливерпуля» были шансы, чтобы вырвать победу 2:1, но вспомните и выход Стерлинга на ворота Алиссона. Чемпионы Англии дотерпели до пенальти, где сказалось мастерство Браво – потащил один удар, но правильно прыгал намного чаще, чем его коллега, которому явно не повезло с сильным ударом Зинченко. До мяча дотянулся, но не смог круглого отразить.

Огорчение поединка. Травма Сане

Хочется верить, что Лероя поберегли – из-за вероятного трансфера в «Баварию», ведь на кону огромные деньги, около 100 млн евро, не считая бонусов. Гвардиола выпустил человека, которого посчитал готовым к Суперкубку, однако как только немец неудачно упал – сразу перестраховались. Надеемся, все с Сане хорошо, и «Бавария» получит вингера, который ей нужен.

Вынос вечера. Спасение Уокера

Браво сделал все, чтобы «Манчестер Сити» дотянул до серии пенальти, а потом и выиграл, однако без невероятно сложного по исполнению выноса мяча из пустых ворот в исполнении Кайла Уокера «Ливерпуль» одержал бы сегодня победу в основное время матча. Салах не очень удачно сработал, ведь мог забить проще, оказавшись перед воротами, но отмечаем защитника «Манчестер Сити» - после «выговора» от Гвардиолы в первом тайме сыграл феноменально.

Цифровое измерение матча

3 удара в створ было у «Манчестер Сити» за матч, а у «Ливерпуля» сразу 9. Большая разница по сумме всех попыток – 17:8, так что благодаря второму тайму и настырности Салаха, который сам нанес 10 ударов из 17, команда Клоппа получила преимущество в этой номинации.

18 % брака – невероятно большое число для «Манчестер Сити». У «Ливерпуля» брак 15 %, но тут важнее отметить, как заставили ошибаться соперника, который не просто меньше владел мячом, что с командой Гвардиолы бывает редко, но и явно запаниковали во втором тайме, боясь потерять ничью.

28 выносов, 19 отборов, 6 перехватов, 15 побед на втором этаже – показатели клуба из Манчестера. Чемпионов Англии заставили сражаться и потеть, и поскольку у «Ливерпуля» тоже получалось вести борьбу и атаковать после перерыва, то спокойный матч завершился сказочно.

Герои поединка. Клаудио Браво и Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Кайла хвалим за сэйв, за то, что собрался после неудачного дебюта матча, и хотя на него давили объективно намного реже – Зинченко отдал куда больше пасов и чаще виделся с мячом, англичанин спас «горожан». А чилиец хитро выскочил из ворот, когда мяч неожиданно оказался у Салаха – выручил «Манчестер Сити».

Добавьте эпизод в концовке, где Клаудио тоже сработал верно, как полагается опытному голкиперу, сэйв во втором тайме и всего 7 отраженных ударов, из которых 5 можно назвать непростыми. Салах, а также вышедшие на замену Матип и Гюндоган помогли своим командам, но без Браво и Уокера не было бы никакой серии пенальти, как и победы МС .

Получился огненный финал

Казалось, что сыграют не настолько весело. Понятно, что у многих пока не выдающиеся кондиции, но вы знаете Клоппа – он в перерыве поговорил с командой и получил, чего ждали с первых минут. «Ливерпуль» поднял темп, а «Манчестер Сити», игравший уверенно, но вразвалочку, не смог удержать преимущество.

Были яркие повороты, был неудачный выход один на один, который в итоге сказался на результате – Стерлинг странно себя повел, были крутые действия Браво до серии пенальти. Команды друг друга стоили, играли фавориты будущего сезона в Лиге чемпионов, прекрасные составы. Не все идеи тренеров реализовали – абсолютно точно, но пришлось попотеть, прежде чем поделили трофей.

Возможно, с учетом второго тайма «Ливерпуль» чуть-чуть больше заслуживал кубок, ведь чемпионы Англии слишком полагались на преимущество в один мяч. Однако рассудила серия пенальти, где Клоппу напомнили, сколько финалов за карьеру ему пришлось проиграть. Его команды обычно огорчают Гвардиолу – и Хосепа не порадовала игра МС , зато выдержали натиск соперника, совладали с нервами и получили еще один трофей.