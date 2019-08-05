«Киты» на отмели. Три голландских гранда забуксовали на старте

вчера, 14:07

Крупные победы «Херенвена» и «Алкмара», бой команды Слуцкого с «Аяксом», курица на поле и многое другое в обзоре «Соккер.ру».

Эре или высший дивизион чемпионата Нидерландов незаслуженно обойдён вниманием нашей прессы. Существует стереотип, будто три «кита» голландского футбола делят все призы, а остальные только путаются под ногами. Что, естественно, далеко от истины. Первый тур нового сезона получился интересным и богатым, как на голы, так и на неожиданности.

Потери грандов

Надо же первым соперником «Витесса», который тренирует Леонид Слуцкий и в котором играет Вячеслав Караваев, стал чемпион страны «Аякс». Который летом выгодно продал Френки Де Йонга и Матийса Де Лигта. Но деньги сами по себе играть не будут, поэтому тренеру Эрику тен Хагу пришлось всё лето заниматься штопкой состава. В «Аякс» пришли несколько игроков, в их числе и вернувшийся в родные пенаты Квинси Промес. Но пока чемпион немного не тот, что и показал матч в Арнеме. Дважды амстердамцы оказывались в роли догоняющих. Догнали оба раза, но вынуждены были довольствоваться ничьей 2:2. Последние пять минут аяксиды имели численное преимущество, но не смогли его реализовать. Возможно, поэтому Леонид Викторович остался доволен ничейным исходом. Тем более что год назад «Аякс» оторвался в Арнеме - 4:0. Квинси вышел на 21 минуту и ничего особенного не сотворил. Зато Караваев имеет самое прямое отношение к первому голу в ворота «Аякса», именно с его передачи отличился Матуш Беро. Но всё же лучшим в команде Слуцкого был вратарь Ремко Пасвер.

Осечка «Аякса» не могла не воодушевить ПСВ . Но брабантцы рано обрадовались. Вернувшийся в Эре «Твенте» им не покорился. Более того, клубу из Эйндховена пришлось отыгрываться и радоваться ответному голу защитника Дензела Дюмфриса. Несостоявшийся спартаковец Гастон Перейро отыграл чуть больше часа, а спартаковец потенциальный (по некоторым сведениям) Пабло Росарио отпахал все 90 минут и был одним из лучших в составе ПСВ .

А в воскресенье «Фейеноорд», проводивший первый матч под командованием Япа Стама, не справился на «Де Кёйп» с земляками из «Спарты». Которая тоже вернулась в компанию сильнейших. Наверняка болельщики «Фейе» ждали чего-то искромётного. Но как же они радовались спасительному голу Себастьяна Ларссона на пятой добавленной минуте. Третий «кит» чудом спасся - 2:2.

Выстрел в ногу

Новые владельцы «Хераклеса» решили переименовать домашний стадион в честь себя любимых «Эрве Асито». Чем взбесили болельщиков. «Эрве» по-голландски ферма. Жители же Алмело считают себя горожанами и «труд крестьянский был им тошен». Поэтому домашняя встреча с «Херенвеном» началась с акций протеста. Фанаты забросали поле яйцами, а венцом их творчества стало появление на газоне живой курицы. Вряд ли подобный перформанс добавил настроения хозяевам поля. «Геракл» оказался хиленьким и ещё до перерыва пропустил три мяча. После перерыва фризы забили четвёртый, чем обозначили претензии на первое место. Хотя бы после стартового тура.

Но пока неясно. Так ли слаб «Хераклес», или команда из Алмело пала жертвой чьей-то глупости. Даже известно чьей. И новых хозяев, и фанатов, выбравших столь дикий способ протеста.

Обошлись без капитана

Но лидировать в одиночестве фризам не позволил «Алкмар». Который летом потерял главного тренера Джона ван ден Брома, опорного полузащитника Адама Махераи, вот-вот лишится своего капитана Гууса Тиля. Но в первом туре «сыровары» выглядели весьма мощно, не оставив камня на камне от «Фортуны» 4:0. Тренер Арне Слот, в недавнем прошлом помощник ван ден Брома, нашёл, как заменить Тиля в центре поля. Место плеймейкера занял Томас Аузян, ранее игравший на левом фланге обороны. Тён Компайнерс, который может составить компанию своему другу Тилю, вернулся в среднюю линию. Активно работали фланговые нападающие Усами Идрисси и Келвин Стенгс. И главное. Залечил колено и вернулся в атаку супер, даже гиперталантливый Майрон Боаду, забивший один из четырёх мячей в ворота Алексея Кошелева. Удар был столь силён, что создалось впечатление, будто вратарь сборной Молдавии увернулся от мяча. Отличился в первом матче за «А-Зет» правый защитник Юхинари Сугавара. Японцу всего 19 лет, а Боаду и того меньше. Так что в «Алкмаре» ещё есть кем поживиться, кроме Тиля и Копмайнерса. Тем более клуб старается не продавать футболистов «Аяксу», ПСВ и «Фейеноорду».

«Аисты»-разини

Джон ван ден Бром сменил в «Утрехте» ушедшего в очередной раз на пенсию Дика Адвоката, начинал в Гааге. К 25 минуте его новая команда «горела» 0:2. Но «Утрехт» спасся, во многом благодаря благотворительности соперников. Два из четырёх мячей в ворота «аистов» (так ещё называют «Ден Хааг») провели их собственные футболисты. Бывший армеец Томаш Нецид отыграл за потерпевших 70 минут, зато ничем не проявивший себя в «Рубине» защитник Эмиль Бергстрем отработал за «Утрехт» все 90 минут.

«Виллем Второй» был безжалостен к «Зволле» на поле соперника 3:1, а полузащитник «королевской гвардии» Ванегелис Павлидис стал единственным игроком, сумевшим отличиться дважды. «Гронинген» в концовке дожал в гостях «Эммен». Третий дебютант - «Валвейк» своим голом разозлил «Венло», и получил в ответ три штуки.