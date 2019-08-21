«Барселона» покупает Неймара, а нужен другой футболист

вчера, 12:30

«Соккер.ру» сомневается, что инициатива в саге с бразильцем принадлежит Вальверде, ведь есть новичок, который команде нужнее.

Сага близка к завершению?

Большие партии футболок не производят за час. Не удивительно, если «Барселона» дала отмашку печатать продукцию со знакомой фанатам «сине-гранатовых» фамилией.

ПСЖ готов расстаться с Неймаром, «Реал» не желает рисковать большими деньгами, «Ювентус» скорее обозначал статус, намекая отцу футболиста на трансфер, а вот «Барселона» уцепилась в идею вернуть бразильца зубами.

Зубы мелкие и вы их редко видите, ведь Месси не самый улыбчивый в мире. Лионель собирает друзей, не обязательно в восторге от игрового стиля Гризманна – хотя бы потому, что с французом надо делить пространство в середине поля, но верит в Неймара.

«Барселоне» же нужно ублажать главную звезду - видите результаты без Месси. Деньгами забросали, теперь подключается блат. Футболист Неймар не сделал за годы в ПСЖ ничего, что могло бы говорить о взрослении и превращении в лидера будущих победителей ЛЧ .

Но если такой напарник нужен Месси – будет. Более того, из-за Неймара придется расстаться с рядом игроков. И ради компенсации ПСЖ , и чтобы предложить любителю роскоши огромный оклад. А самое глупое в трансфере - не физическое состояние бразильца, не цена, а позиция.

Вингер не решает ключевую проблему атаки «Барселоны», которая формируется просто. Если Месси закрыли в решающей игре – каталонцам крышка. Исключения настолько редки, что давно стали частью правила. А сколько великих матчей для ПСЖ выиграл голеадор Неймар? Меньше, чем хотелось бы парижанам.

Конкуренты куда дальновиднее?

У «Атлетико» пока есть Диего Коста и Мората – первый не уехал в АПЛ , как думал. У «Реала» Йович смеялся, когда прочитал слухи об аренде – Зидан ему даст шанс, ведь Бензема нужна как минимум подстраховка, даже если младший брат Зинедина выдаст приличный сезон. Ну, и Васкес на подхвате. А что же творит «Барселона»?

У них вингер Дембеле, которому в клубе выговаривали за полное отсутствие профессиональной этики – вечно опаздывает. Теперь с травмой отправился на выходные то ли в Ренн к матери, то ли в Сенегал, и лишь затем оказался у врача. Представьте реакцию Месси. 32-летний форвард пашет на тренировках, чтобы войти в сезон, а 22-летний пошел по миру с травмой бедра.

Если Дембеле скрыл повреждение, чтобы не упускать возможность отдохнуть, то его агент не случайно включился в прессе – дела плохи, такой нападающий не спасет в решающий момент. Вообще, сыграться с аргентинцем довольно сложно. Не удивительно, что за последние годы идеально получилось у Неймара и Суареса, но даже Педро недооценивали.

В ритм игры Месси сложно попасть, думает узнаваемо, но непросто для напарников. Сложно де Йонгу, адаптировался Ракитич, которого теперь, скорее всего, «сольют», ведь Коутиньо продать или обменять на Неймара не получилось, а деньги Бартомеу нужны срочно. Центральным форвардам с Лионелем еще сложнее – вспомните историю сборной Аргентины.

Там были нападающие на любой вкус, там был близкий друг Месси – Агуэро, но выхлоп слабенький. А с такими ребятами, как Гризманн – читай, словно Дибала в фазе глубокой игры, у Лионеля никогда особо не клеилось. Что в итоге? Если Неймар приходит, то играет слева. Тогда Гризманна надо двигать или в атаку, или на правый край, а третья путевка в основу – за Месси.

Атака гномами по Толкиену? Впрочем, дело не только в полном отсутствии силового давления на соперника. Вилья тоже невысокий для спорта мужчина, как Иньеста и Хави, но подходили идеально под тактику. А у Вальверде возникли серьезные проблемы с Суаресом, Луис получил травму и при этом не имеет альтернативы в заявке.

Неужели Луис покинет «Барселону»?

Существует высокий риск идеально глупого сценария. Неймар оказывается в «Барселоне», где уже есть игрок плюс-минус его позиции за огромные деньги – Гризманн. При этом Дембеле остается несерьезным по подходу, и из-за этого будет вылетать из игры не реже, чем хрустальный Неймар или постаревший Месси.

А самое главное – для компенсации огромных трат (де Йонга не за цветные бусы у «Аякса» выменяли) придется продать кого-то ценного до конца августа. В таком случае Бартомеу может поступить как бездарный футбольный менеджер. Сначала отдадут Суареса – например, в «Ювентус», и лишь затем будут думать, кем заменить в составе.

Разговоры о Месси на острие на протяжении длинного утомительного сезона глупы – Лионель не потянет физически работу на трех позициях, ведь правый инсайд и плеймейкер не первый год. Если еще и в центре атаки формально придется торчать – Вальверде поседеет за месяц, ведь трио Неймара, Гризманна и Месси – масло масляное с точки зрения тактики. Ни один великий тренер такое бы не собрал.

Более того – не отдал бы единственного человека, который чувствует линию офсайда и идеально работает в штрафной площади. Но ведь и у Суареса непонятное состояние, форвард экстра-класса начал играть с заметными перепадами от «вау» до «это точно Луис?» Причина перемен существует, но в «Барселоне» этот вопрос в прошлом сезоне не закрыли.

Также не видно прогресса в поисках дельного центрального форварда на годы вперед – замены Суаресу. Связываться с воспитанником «Барселоны» Икарди не спешат, но сейчас у каталонцев травмированы три очень дорогих и ценных игрока атаки. Гризманн или де Йонг не успели адаптироваться, а Неймар пока не приехал, хотя давно утомил разговорами по поводу.

Идея-фикс с Неймаром отняла много сил, нервов и времени, а может отнять еще много денег. В результате «Барселона» войдет в сезон с одним центральным нападающим - Суаресом. И максимум, на который может рассчитывать Бартомеу - выменять Манджукича на скамейку. Или же попрощаются с Луисом, подписав неготового к подобному вызову в команде, где Вальверде решает немногое – Родриго, например.

«Барселона» после первого тура Ла Лиги делит 15-17 место. Приблизительно на той же строчке в списке приоритетов после неудачных экспериментов с Эль-Хаддади и Алькасером было приобретения голеадора. Но каталонцы - это не «Спартак», чтобы входить в сезон без должного количества центральных нападающих под основу. И с тем, о чьем уходе столько говорят. Пусть Суарес в стиле прошлогоднего Бензема может выдать результативный сезон, но для каталонцев просто хорошей игры мало.

И одновременно у «Барселоны», если что-то случается с Луисом - начинаются серьезные проблемы. Отсутствие Неймара такой же проблемой при Гризманне, Дембеле и Месси не является, но раз расчищают путь для флангового форварда – а иначе Малкома бы не продавали и Коутиньо в аренду не отдавали, то бразилец близко. Хотя куда важнее понять, кто и как сыграет на острие, где Суарес был ужасен в выездных матчах Лиги чемпионов.

Его 21 гол в Ла Лиге не убедил, что речь о нападающем, который сможет добавить в результативности в будущем. Луису вправду нужно было найти конкурента, подстраховку, ученика – назовите как хотите, и за полторы недели до осени такого человека нет. Месси, Гризманн и Дембеле вправду номинальные форварды, сайт клуба не врет. Но Суарес, будучи не идеальным вариантом – не самый перспективный на поле, одновременно незаменим.

И это проблема для Вальверде, которую Бартомеу не спешит решать. Причем не стоит себе врать – выбрать сменщика для Луиса непросто. Нужно время, деньги, доверие наставнику, чтобы у него было право голоса. Но если в «Барселоне» главный Месси, то этот спортивный директор будет рад другу Неймару. Гризманн попытается выручить в атаке, ведь у него был опыт игры ложным форвардом в «Атлетико», но чемпион мира недостаточно резкий и дерзкий для работы в стиле Суареса.

Луис в лучшие годы добавлял в игру «Барселоны» наглости, как Дани Алвес, Маскерано или Бускетс, и таких характеров в последних сезонах в ЛЧ очень не хватало. Антуан и Дембеле нежнее работают, как и плаксивый Неймар. Странно, что в клубе такого уровня собираются провести сезон с одним центральным нападающим, который протянул без травмы 37 минут, а в ЛЧ за два года забил 2 мяча. Не то чтобы кто-то сомневался в классе Луиса – невероятный нападающий, но он не прогрессирует, загнан физически и не имеет подстраховки.

«Бетис» в ноябре обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» со счетом 4:3, за лето не стал слабее – потратился на новичков, и приедет на выходных к команде, где будут рисковать здоровьем Месси, поскольку потеряли Дембеле и Суареса, а скамейка в центре атаки нулевая – есть только Луис. У Вальверде не получилось до старта сезона убедить подписать еще одного форварда штрафной, так что не только ставка на Дембеле и Неймара в итоге может оказаться неудачной.