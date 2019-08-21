«Барселона» покупает Неймара, а нужен другой футболист

«Соккер.ру» сомневается, что инициатива в саге с бразильцем принадлежит Вальверде, ведь есть новичок, который команде нужнее.
Сага близка к завершению?
Большие партии футболок не производят за час. Не удивительно, если «Барселона» дала отмашку печатать продукцию со знакомой фанатам «сине-гранатовых» фамилией.
ПСЖ готов расстаться с Неймаром, «Реал» не желает рисковать большими деньгами, «Ювентус» скорее обозначал статус, намекая отцу футболиста на трансфер, а вот «Барселона» уцепилась в идею вернуть бразильца зубами.
Зубы мелкие и вы их редко видите, ведь Месси не самый улыбчивый в мире. Лионель собирает друзей, не обязательно в восторге от игрового стиля Гризманна – хотя бы потому, что с французом надо делить пространство в середине поля, но верит в Неймара.
«Барселоне» же нужно ублажать главную звезду - видите результаты без Месси. Деньгами забросали, теперь подключается блат. Футболист Неймар не сделал за годы в ПСЖ ничего, что могло бы говорить о взрослении и превращении в лидера будущих победителей ЛЧ.
Но если такой напарник нужен Месси – будет. Более того, из-за Неймара придется расстаться с рядом игроков. И ради компенсации ПСЖ, и чтобы предложить любителю роскоши огромный оклад. А самое глупое в трансфере - не физическое состояние бразильца, не цена, а позиция.
Вингер не решает ключевую проблему атаки «Барселоны», которая формируется просто. Если Месси закрыли в решающей игре – каталонцам крышка. Исключения настолько редки, что давно стали частью правила. А сколько великих матчей для ПСЖ выиграл голеадор Неймар? Меньше, чем хотелось бы парижанам.
Конкуренты куда дальновиднее?
У «Атлетико» пока есть Диего Коста и Мората – первый не уехал в АПЛ, как думал. У «Реала» Йович смеялся, когда прочитал слухи об аренде – Зидан ему даст шанс, ведь Бензема нужна как минимум подстраховка, даже если младший брат Зинедина выдаст приличный сезон. Ну, и Васкес на подхвате. А что же творит «Барселона»?
У них вингер Дембеле, которому в клубе выговаривали за полное отсутствие профессиональной этики – вечно опаздывает. Теперь с травмой отправился на выходные то ли в Ренн к матери, то ли в Сенегал, и лишь затем оказался у врача. Представьте реакцию Месси. 32-летний форвард пашет на тренировках, чтобы войти в сезон, а 22-летний пошел по миру с травмой бедра.
Если Дембеле скрыл повреждение, чтобы не упускать возможность отдохнуть, то его агент не случайно включился в прессе – дела плохи, такой нападающий не спасет в решающий момент. Вообще, сыграться с аргентинцем довольно сложно. Не удивительно, что за последние годы идеально получилось у Неймара и Суареса, но даже Педро недооценивали.
В ритм игры Месси сложно попасть, думает узнаваемо, но непросто для напарников. Сложно де Йонгу, адаптировался Ракитич, которого теперь, скорее всего, «сольют», ведь Коутиньо продать или обменять на Неймара не получилось, а деньги Бартомеу нужны срочно. Центральным форвардам с Лионелем еще сложнее – вспомните историю сборной Аргентины.
Там были нападающие на любой вкус, там был близкий друг Месси – Агуэро, но выхлоп слабенький. А с такими ребятами, как Гризманн – читай, словно Дибала в фазе глубокой игры, у Лионеля никогда особо не клеилось. Что в итоге? Если Неймар приходит, то играет слева. Тогда Гризманна надо двигать или в атаку, или на правый край, а третья путевка в основу – за Месси.
Атака гномами по Толкиену? Впрочем, дело не только в полном отсутствии силового давления на соперника. Вилья тоже невысокий для спорта мужчина, как Иньеста и Хави, но подходили идеально под тактику. А у Вальверде возникли серьезные проблемы с Суаресом, Луис получил травму и при этом не имеет альтернативы в заявке.
Неужели Луис покинет «Барселону»?
Существует высокий риск идеально глупого сценария. Неймар оказывается в «Барселоне», где уже есть игрок плюс-минус его позиции за огромные деньги – Гризманн. При этом Дембеле остается несерьезным по подходу, и из-за этого будет вылетать из игры не реже, чем хрустальный Неймар или постаревший Месси.
А самое главное – для компенсации огромных трат (де Йонга не за цветные бусы у «Аякса» выменяли) придется продать кого-то ценного до конца августа. В таком случае Бартомеу может поступить как бездарный футбольный менеджер. Сначала отдадут Суареса – например, в «Ювентус», и лишь затем будут думать, кем заменить в составе.
Разговоры о Месси на острие на протяжении длинного утомительного сезона глупы – Лионель не потянет физически работу на трех позициях, ведь правый инсайд и плеймейкер не первый год. Если еще и в центре атаки формально придется торчать – Вальверде поседеет за месяц, ведь трио Неймара, Гризманна и Месси – масло масляное с точки зрения тактики. Ни один великий тренер такое бы не собрал.
Более того – не отдал бы единственного человека, который чувствует линию офсайда и идеально работает в штрафной площади. Но ведь и у Суареса непонятное состояние, форвард экстра-класса начал играть с заметными перепадами от «вау» до «это точно Луис?» Причина перемен существует, но в «Барселоне» этот вопрос в прошлом сезоне не закрыли.
Также не видно прогресса в поисках дельного центрального форварда на годы вперед – замены Суаресу. Связываться с воспитанником «Барселоны» Икарди не спешат, но сейчас у каталонцев травмированы три очень дорогих и ценных игрока атаки. Гризманн или де Йонг не успели адаптироваться, а Неймар пока не приехал, хотя давно утомил разговорами по поводу.
Идея-фикс с Неймаром отняла много сил, нервов и времени, а может отнять еще много денег. В результате «Барселона» войдет в сезон с одним центральным нападающим - Суаресом. И максимум, на который может рассчитывать Бартомеу - выменять Манджукича на скамейку. Или же попрощаются с Луисом, подписав неготового к подобному вызову в команде, где Вальверде решает немногое – Родриго, например.
«Барселона» после первого тура Ла Лиги делит 15-17 место. Приблизительно на той же строчке в списке приоритетов после неудачных экспериментов с Эль-Хаддади и Алькасером было приобретения голеадора. Но каталонцы - это не «Спартак», чтобы входить в сезон без должного количества центральных нападающих под основу. И с тем, о чьем уходе столько говорят. Пусть Суарес в стиле прошлогоднего Бензема может выдать результативный сезон, но для каталонцев просто хорошей игры мало.
И одновременно у «Барселоны», если что-то случается с Луисом - начинаются серьезные проблемы. Отсутствие Неймара такой же проблемой при Гризманне, Дембеле и Месси не является, но раз расчищают путь для флангового форварда – а иначе Малкома бы не продавали и Коутиньо в аренду не отдавали, то бразилец близко. Хотя куда важнее понять, кто и как сыграет на острие, где Суарес был ужасен в выездных матчах Лиги чемпионов.
Его 21 гол в Ла Лиге не убедил, что речь о нападающем, который сможет добавить в результативности в будущем. Луису вправду нужно было найти конкурента, подстраховку, ученика – назовите как хотите, и за полторы недели до осени такого человека нет. Месси, Гризманн и Дембеле вправду номинальные форварды, сайт клуба не врет. Но Суарес, будучи не идеальным вариантом – не самый перспективный на поле, одновременно незаменим.
И это проблема для Вальверде, которую Бартомеу не спешит решать. Причем не стоит себе врать – выбрать сменщика для Луиса непросто. Нужно время, деньги, доверие наставнику, чтобы у него было право голоса. Но если в «Барселоне» главный Месси, то этот спортивный директор будет рад другу Неймару. Гризманн попытается выручить в атаке, ведь у него был опыт игры ложным форвардом в «Атлетико», но чемпион мира недостаточно резкий и дерзкий для работы в стиле Суареса.
Луис в лучшие годы добавлял в игру «Барселоны» наглости, как Дани Алвес, Маскерано или Бускетс, и таких характеров в последних сезонах в ЛЧ очень не хватало. Антуан и Дембеле нежнее работают, как и плаксивый Неймар. Странно, что в клубе такого уровня собираются провести сезон с одним центральным нападающим, который протянул без травмы 37 минут, а в ЛЧ за два года забил 2 мяча. Не то чтобы кто-то сомневался в классе Луиса – невероятный нападающий, но он не прогрессирует, загнан физически и не имеет подстраховки.
«Бетис» в ноябре обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» со счетом 4:3, за лето не стал слабее – потратился на новичков, и приедет на выходных к команде, где будут рисковать здоровьем Месси, поскольку потеряли Дембеле и Суареса, а скамейка в центре атаки нулевая – есть только Луис. У Вальверде не получилось до старта сезона убедить подписать еще одного форварда штрафной, так что не только ставка на Дембеле и Неймара в итоге может оказаться неудачной.
Абсурд! Смешно читать комментарии , особенно от пользователей с аватарками явно соперников команды Барселоны, где они пытаются что-то доказать написав комментарий. Барса была, есть и будет великой командой, достаточно взглянуть на историю. Много клубов было хороших, многие выигрывали ЛЧ, много других кубков, но стабильно на высоком уровне играют мало. Вспомните хоть 10 команд кто за последние 5 лет играл вообще в ЛЧ начиная с полуфинала ? Их 10 то и наберётся, максимум, год от года те же клубы , поскольку их статус всегда высок.
Не нужно делать выводы сейчас. Трансферное окно ещё открыто, случиться может многое.
Абсурд! Смешно читать комментарии , особенно от пользователей с аватарками явно соперников команды Барселоны, где они пытаются что-то доказать написав комментарий. Барса была, есть и будет великой командой, достаточно взглянуть на историю. Много клубов было хороших, многие выигрывали ЛЧ, много других кубков, но стабильно на высоком уровне играют мало. Вспомните хоть 10 команд кто за последние 5 лет играл вообще в ЛЧ начиная с полуфинала ? Их 10 то и наберётся, максимум, год от года те же клубы , поскольку их статус всегда высок.
Не нужно делать выводы сейчас. Трансферное окно ещё открыто, случиться может многое.
В Барселоне его не смогли заменить
Барселона от его трансфера выиграет ,а ПСЖ проиграет
В Барселоне его не смогли заменить
Барселона от его трансфера выиграет ,а ПСЖ проиграет
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1133716/neymar-pari-sen-zhermen
не по теме, но Однажды в Америке снял не Тарантино, а Серджо Леоне, у Тарантино Однажды в... Голливуде, хоть бы проверяли что пишите, если хотите знатоками показаться
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1133716/neymar-pari-sen-zhermen
не по теме, но Однажды в Америке снял не Тарантино, а Серджо Леоне, у Тарантино Однажды в... Голливуде, хоть бы проверяли что пишите, если хотите знатоками показаться
хотя в мю также вернули погба, а теперь от части и сами не рады, один матч играет следующие игры просто присутствует. тоже потратили бабки, а польза средняя. так еще неймар и часто травмирован. зря тогда они коута отдали баварии. была бы неплохая связка бразильцев. если кого и надо было убирать так это дембеле.
хотя в мю также вернули погба, а теперь от части и сами не рады, один матч играет следующие игры просто присутствует. тоже потратили бабки, а польза средняя. так еще неймар и часто травмирован. зря тогда они коута отдали баварии. была бы неплохая связка бразильцев. если кого и надо было убирать так это дембеле.
Прям карикатуру хочется нарисовать. Ничего не понимающий в футболе Месси сидит и орет: "Дайте Неймара, мне плевать на все". Вальверде просто молча ходит по базе два года. Суарес, получив мышечное повреждение (бывает со всеми), ходит весь в гипсе. Неймар весь в слезах сидит третью неделю у ворот базы.
Ну что за бред? В истории футбола бывали тактики, где вообще ярко выраженного форварда не было. И сейчас часто и многие так играют. Бензема не стоит все время в штрафной, постоянно выбегает из нее. Так если Суарес травмируется, то атака прям встанет, да?
Ну Гризман в центр перейдет, будут играть низом. Гризман сам великолепно чувствует оффсайд.
Все свелось к "не выиграли лч - команда отстой". Очень профессиональная мысль. Футболисты уровня Неймара на дороге не валяются, какой бы он там не был человек. И когда-то в игру Барселоны вписался великолепно. Мде.
Прям карикатуру хочется нарисовать. Ничего не понимающий в футболе Месси сидит и орет: "Дайте Неймара, мне плевать на все". Вальверде просто молча ходит по базе два года. Суарес, получив мышечное повреждение (бывает со всеми), ходит весь в гипсе. Неймар весь в слезах сидит третью неделю у ворот базы.
Ну что за бред? В истории футбола бывали тактики, где вообще ярко выраженного форварда не было. И сейчас часто и многие так играют. Бензема не стоит все время в штрафной, постоянно выбегает из нее. Так если Суарес травмируется, то атака прям встанет, да?
Ну Гризман в центр перейдет, будут играть низом. Гризман сам великолепно чувствует оффсайд.
Все свелось к "не выиграли лч - команда отстой". Очень профессиональная мысль. Футболисты уровня Неймара на дороге не валяются, какой бы он там не был человек. И когда-то в игру Барселоны вписался великолепно. Мде.