Топ-15 трансферов лета в РПЛ. Приличные дебютанты

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» рассказывает истории футбольных новичков, которые чаще радуют, чем огорчают.

«Вау-эффекта» не было – ни один летний новичок не сыграл так, чтобы у всех челюсти отвисли. Были достойные старты, но говорим скорее о тех, кто не разочаровал, чем стабильно порадовал и всех переиграл.

Юрий Дюпин («Рубин», свободный агент)

В РПЛ проще, чем против казанцев, создавать хорошие моменты только у ворот «Урала». Но «Рубин» нарывался на 26 пропущенных мячей, а допустил всего 16 ошибок. Пропустили столько же, как «Спартак», и на гол меньше, чем «Краснодар». Заслуга новичка Дюпина очевидна – у Юрия 59 сэйвов, почти по 4 за игру в среднем. Классический вратарь-герой, который делает все, что может, а иногда даже больше.

Даниил Фомин («Уфа», 280 тысяч евро)

Щедрые в «Краснодаре» люди. Комличенко отдали за копейки в Чехию, а Фомина подарили «Уфе» - говорят о 280 тысячах евро. Сейчас цена подскочила. Если за Даниилом придет ЦСКА , то попросят 2.5 млн евро. А самое главное – Фомин попал в сборную. Тут можно напомнить, что у Черчесова в семье завелся агент, но эта информация не влияет на оценки защитника, который заиграл в центре поля и забил 3 мяча в РПЛ .

Георгий Мелкадзе («Тамбов», аренда)

Может убедить Тедеско и вернуться в «Спартак»? Георгий начал забивать за «Тамбов», у Мелкадзе четыре гола. В свое время воспитанник «Спартака» был результативным в составе российской молодежки, а поскольку ему лишь 22 года – вся карьера впереди. Молодого Дзюбу тоже по-разному фанаты москвичей обзывали, а теперь – капитан сборной. Неудача в «Спартаке» не значит, что футболист плохой – убеждались сто раз.

Вячеслав Караваев («Зенит», 8 млн евро)

Знаем, знаем, ошибся против ЦСКА . Но сравните игру Вячеслава в атаке с тем, что показывает Смольников – 0 голов и 0 ассистов, хотя по времени Игорь пока сыграл больше. Новичка из «Витесса» проверим на дистанции, но пока скорее обнадежил, что у «Зенита», который отказался от силового отбора у Гинера того самого Марио, появится яркий атакующий правый фланг. Когда Малком будет в зените формы, то могут зажечь с Караваевым.

Кристиан Нобоа («Сочи», 500 тысяч евро)

Нобоа уже 34 года, но Роналду не сильно моложе, а остается важным для мирового футбола, как его тезка – для РПЛ . У «Зенита» нет проблем с игрой Оздоева и Барриоса в чемпионате, Нобоа не стал невосполнимой потерей, но эквадорец – игрок уровня чемпионского состава. Хавбек выручает «Сочи». И хотя команда замыкает таблицу, персонально Нобоа сыграл прилично – 2 гола, 1 ассист, немало оборонительных действий. Кристиан стал удачным подписанием для «Сочи».

Себастьян Шимански («Динамо», 5.5 млн евро)

Из «Динамо» можно никого не включать, ведь первый круг провален. Но с натяжкой назовем в целом нормальным дебют Шимански. Часто менял позиции – смягчающий фактор, и видно – парень с данными, может быть важным на поле. А вот вышибала Ордец только-только в основу выбился, Нойштедтер не задержался на поле, а Слай в 7 матчах забил 2 гола, и пока рвения больше, чем подвигов. У Шимански тоже сильные перепады, но ему 20 лет, и для молодого парня в кризисной команде дебютировал терпимо.

Руслан Камболов («Краснодар», 400 тысяч евро)

Опережая вопрос: да, разрывы между линиями у «Краснодара» видно не только вам. И пропускают много, и проблем у Мусаева достаточно. Но что «быки» делали бы без Камболова? Кайо дебютировал плохо, Газинский – вне игры, из Стоцкого так себе чистый опорник, как и из Олссона, а Каборе живет теперь в Москве. Руслан удачно подвернулся, играет в основе и спасает, когда может. У него плохая поддержка в разрушении, но тут вопрос к остальным футболистам и тренеру, а не всегда лично к универсалу.

Горан Чаушич («Арсенал», 500 тысяч евро)

Сербский хавбек не сыграл во всех матчах РПЛ в первом круге, но набегал достаточно, чтобы убедиться – это важный для «Арсенала» исполнитель. Горан, в отличие от того же Луценко, что забил четыре мяча, куда чаще участвует в игре, а не является джокером в основе. Чаушич в непростом для «Арсенала» сезоне стал одним из тех, кто помог удержаться на плаву. Забил 1 мяч, отдал 1 голевую передачу, очень аккуратно работает с мячом. У «Црвены Звезды» за копейки забрали классного игрока.

Егор Бабурин («Ростов», 500 тысяч евро)

Снова низкая для футбола цена, но на этот раз удачный пример подписания голкипера. У «Ростова» был Песьяков и перетасовки в защите в прошлом сезоне, а сейчас появился Бабурин, а основную пару центральных оборонцев разбить смогла только травма Сигурдссона. Но Рагнар вернется, Чистяков остается, а Бабурин – спасает команду. Будут и ошибки, но Егор играет не хуже, чем Лунев и Кержаков. Возможно, в «Зените» его недооценили. Или не умеют готовить молодежь – тоже версия.

Мурило Серкейра («Локомотив», 2.5 млн евро)

Сёмин не знал такого футболиста, а теперь именно Мурило оказался в центре главного перестроения «Локомотива». Серкейра играл опорного полузащитника, он же вытеснил Кверквелию из тройки центральных защитников – когда играют именно по такой схеме. Бразилец начал спорно, ошибался, но в итоге набрал форму. Его универсализм помогает и Чорлуке с Хеведесом, и Баринову с Крыховяком. Это не топовый игрок, но оказался полезным.

Джордан Ларссон («Спартак», 4 млн евро)

Когда по цене трансфера Мирзова получаешь молодого – всего 22 года, шведа с чувством позиции, то это находка. Особенно после потерь Зе Луиша и Луиса Адриано. Если бы не Джордан, то у «Спартака» единоличным лидером по голам в РПЛ оказался бы защитник Жиго. Ларссон разбавляет картину, ведь тоже отличился 4 раза. Еще и надежду на Кубок оставил – с учетом положения в лиге, турнир может стать пропуском для «Спартака» в еврокубки, если возьмут трофей. Ларссон сыроват, но полезен и может расти!

Дмитрий Чистяков («Ростов», 125 тысяч евро)

Стоит ли удивляться, что Чистякову не хватает класса, если раньше в низших лигах играл? Нет, конечно. Стоит ли удивляться, что Дмитрия зовут в сборную России? Снова нет, ведь сезон для него складывается удачно. Чистяков очень силен на втором этаже, достаточно молод, чтобы прибавить. Карпин получил основного центрбека за деньги, которые Малком в «Зените» получает за семь дней. Какие тогда трансферы удачные, если подписание Дмитрия не учитывать?

Дуглас Сантос («Зенит», 12 млн евро)

Во второй Бундеслиге нельзя найти футболиста для основы чемпионов России? Если он там по оценкам был в лидерах, как можно удивляться успеху? Бразилец играл слева, справа, и в опорной зоне. Конечно, нельзя сказать, что уже сделал заявку на статус нового Кришито – Сантос другой по стилю и подходу. Зато получили классного игрока на проблемную доселе позицию. А поскольку параллельно неожиданно набрал форму Жирков – «Зенит» выиграл дважды.

Сослан Джанаев («Сочи», свободный агент)

Говорили, что в Польше вратарь играл хуже. Пенальти уж точно реже отражал, чем в новом сезоне в «Сочи». Но не только при сравнении нервов и чутья отличается, ведь всего у Сослана почти столько сэйвов, как у Дюпина – 53 штуки, а по среднему количеству отраженных ударов за игру Джанаев даже опережает Юрия. Конечно, «Сочи» не отбивается так удачно, как «Рубин» - замыкают таблицу, но если бы не Джанаев, то не набрали бы и те очки, что есть.

Жоау Мариу («Локомотив», аренда)

«Интер» одолжил большого мастера. И стоит отдать чемпиону Европы должное, в Москве не отбивает номер, а является одним из самых ярких и техничных игроков всей РПЛ . Мариу не всегда хватает физики, но лирик из него великий – Миранчуки многому у звездного новичка научатся. Трансферная удача «Локомотива», причем Жоау пока не завелся так, как Крыховяк на старте сезона. Может помогать даже чаще!

Ставка на деньги не сыграла?

Команды активно подписывали новичков, но многие кандидаты тех же «Зенита», «Спартака» и «Динамо» в силу разных причин не впечатлили. Тогда как банальное возвращение игрока из аренды – как в случае Бакаева (поэтому Зелимхана нет в списке, он уже был игроком «Спартака»), может быть полезнее трансферов за десятки миллионов евро.

Умение выбрать игрока с нужными тебе характеристиками и подход к человеку важнее, чем стоимость сделки. Этим летом многие клубы РПЛ подписывали работяг, и частенько те начинали играть и приносить пользу. А кто пытался ставить на звонкие имена и большие суммы – чаще просчитывался. Потому Шюррле и компанию найдете в списке разочарований, а выше о тех, кто проявил себя неплохо.

Но раз среди самых главных героев первого круга мало летних новичков – значит, каждому стоит прибавить.